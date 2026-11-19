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Βίντεο: Ο Τραμπ πιάνει τον Σι από το χέρι για να τον βοηθήσει στην κυλιόμενη σκάλα
Βίντεο: Ο Τραμπ πιάνει τον Σι από το χέρι για να τον βοηθήσει στην κυλιόμενη σκάλα
Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου και τα θερμά λόγια για τη φιλία του με τον Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στην Κίνα
Ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC, καταγράφηκε από τις κάμερες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να πιάνει από το χέρι τον Κινέζο ομόλογό του, προκειμένου να τον βοηθήσει στην κυλιόμενη σκάλα.
Δείτε το στιγμιότυπο:
Μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Κινέζο ομόλογό του. «Η φιλία μου με τον Σι Τζινπίνγκ γίνεται ολοένα και πιο στενή. Είναι πραγματικά εκπληκτικό», είπε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να πιάνει από το χέρι τον Κινέζο ομόλογό του, προκειμένου να τον βοηθήσει στην κυλιόμενη σκάλα.
Δείτε το στιγμιότυπο:
NEW: Trump extends a helping hand to Xi on escalator in China. pic.twitter.com/LO3X278ZU3— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 19, 2026
🚨🇺🇸🇨🇳 Xi and Trump are besties already— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2026
Writer: Daniel pic.twitter.com/ssDzCq58rK
Μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Κινέζο ομόλογό του. «Η φιλία μου με τον Σι Τζινπίνγκ γίνεται ολοένα και πιο στενή. Είναι πραγματικά εκπληκτικό», είπε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος.
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