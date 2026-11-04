Ο από μηχανής… Μουρ

Ο ΠΑΟΚ έβαλε 113 πόντους, νίκησε σε ένα απίθανο θρίλερ και απέδειξε ότι έχει αποκτήσει χαρακτήρα. Η συνέχεια, όμως, απαιτεί και ενίσχυση





Σ’ ό,τι αφορά δε τον «Δικέφαλο», οι δείκτες του ρολογιού έμεναν σταματημένοι στις 15 Οκτωβρίου του 1996, όταν μπροστά σε 1.500 θεατές, με προπονητή τον Μισέλ Γκομέζ, επιβλήθηκε της σουηδικής Σοντερτάλιε Κινγκς με 120-63. Η συγκεκριμένη νίκη, με διαφορά 57 πόντων, παραμένει μία από τις πιο ευρείες και εμφατικές επικρατήσεις στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να περάσουν 30 χρόνια για να πετύχει ξανά ο ΠΑΟΚ πάνω από 104 πόντους σε ευρωπαϊκό ματς, με τους 113 απέναντι στη Ρόμα BC να αποτελούν την έβδομη υψηλότερη επιθετική επίδοσή του στην Ευρώπη.







Παρακάτω βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που χθες απέδειξε ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι.



Μια ομάδα που βγάζει μέταλλο και έχει νοοτροπία νικητή.







Αυτό που έχει καταφέρει ο Αντρέα Τρινκιέρι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι να δώσει χαρακτήρα στην ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ δεν παρατάει παιχνίδι, δεν αποδέχεται εύκολα την ήττα και, κυρίως, έχει αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται μια αναμέτρηση.



Το εντυπωσιακότερο, για μένα, είναι η προσαρμοστικότητά του. Πριν από λίγες ημέρες στο Ιβανώφειο κέρδισε τον Ηρακλή με 63-53, παίζοντας αυτό που ο ίδιος ο Τρινκιέρι χαρακτήρισε «τσούκου τσούκου μπάσκετ». Χθες έβαλε σχεδόν τόσους πόντους σε ένα ημίχρονο και είχε φτάσει τους 100 μόλις στο 32ο λεπτό!



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Απέναντι στη Ρόμα είδαμε και κάτι που είχε λείψει από προηγούμενα παιχνίδια του. Περισσότερη ομαδικότητα, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και πιο ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των παικτών. Οι περισσότερες ασίστ και η ανεβασμένη παρουσία του Νικ Καλάθη δεν είναι άσχετες με αυτή την εικόνα. Όσο ο Έλληνας γκαρντ βρίσκει ρυθμό, έχει δυνάμεις, τόσο πιο καθαρά λειτουργεί η επίθεση του ΠΑΟΚ.



Ο Τρινκιέρι είχε προειδοποιήσει από την παραμονή ότι «η Ρόμα είναι μια ομάδα που μπορεί άνετα να βάλει 120 πόντους». Τελικά έβαλε 111. Ο ΠΑΟΚ, χωρίς απαραίτητα να το επιδιώκει, ακολούθησε τον ρυθμό της. Ένα παιχνίδι με πολλές επιθέσεις, γρήγορες αποφάσεις, καλάθια έπειτα από μία πάσα ή και καμία. Οι άμυνες αρκετές φορές απλώς παρακολουθούσαν.



Και μέσα σε όλο αυτό το επιθετικό πανηγύρι, τη διαφορά την έκανε ένα επιθετικό ριμπάουντ.



Καταρχάς, ΠΑΟΚ και Ρόμα BC έδωσαν τα… ρέστα τους σε ένα από τα πιο μακρόσυρτα και συγκλονιστικά θρίλερ της φετινής σεζόν στο BKT EuroCup.Σ’ ό,τι αφορά δε τον «Δικέφαλο», οι δείκτες του ρολογιού έμεναν σταματημένοι στις 15 Οκτωβρίου του 1996, όταν μπροστά σε 1.500 θεατές, με προπονητή τον Μισέλ Γκομέζ, επιβλήθηκε της σουηδικής Σοντερτάλιε Κινγκς με 120-63. Η συγκεκριμένη νίκη, με διαφορά 57 πόντων, παραμένει μία από τις πιο ευρείες και εμφατικές επικρατήσεις στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να περάσουν 30 χρόνια για να πετύχει ξανά ο ΠΑΟΚ πάνω από 104 πόντους σε ευρωπαϊκό ματς, με τους 113 απέναντι στη Ρόμα BC να αποτελούν την έβδομη υψηλότερη επιθετική επίδοσή του στην Ευρώπη.Κανονικά, και για να είμαι εντάξει με τις ισορροπίες, θα έπρεπε σήμερα να γράψω πολλές φορές στο τετράδιό μου ότι «ο ΠΑΟΚ δεν έχει πει την τελευταία λέξη του», αλλά φοβάμαι πως θα ήταν πολύ βαρετό, οπότε πάμε παρακάτω...Παρακάτω βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που χθες απέδειξε ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι.Μια ομάδα που βγάζει μέταλλο και έχει νοοτροπία νικητή.Αν προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια σειρά όσα έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή της σεζόν, θα διαπιστώσουμε ότι ο φετινός ΠΑΟΚ έχει ήδη περάσει από σχεδόν κάθε πιθανό σενάριο αγώνα. Γύρισε από το -21 απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, έστω κι αν δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό με σουτ στην εκπνοή, επέστρεψε από το -17 απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ στην Κωνσταντινούπολη και τώρα πήρε ένα κανονικό μπασκετικό ροντέο απέναντι στη Ρόμα, με 224 πόντους και τον Μπεν Μουρ να εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή.Αυτό που έχει καταφέρει ο Αντρέα Τρινκιέρι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι να δώσει χαρακτήρα στην ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ δεν παρατάει παιχνίδι, δεν αποδέχεται εύκολα την ήττα και, κυρίως, έχει αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται μια αναμέτρηση.Το εντυπωσιακότερο, για μένα, είναι η προσαρμοστικότητά του. Πριν από λίγες ημέρες στο Ιβανώφειο κέρδισε τον Ηρακλή με 63-53, παίζοντας αυτό που ο ίδιος ο Τρινκιέρι χαρακτήρισε «τσούκου τσούκου μπάσκετ». Χθες έβαλε σχεδόν τόσους πόντους σε ένα ημίχρονο και είχε φτάσει τους 100 μόλις στο 32ο λεπτό!Μπορεί να κερδίσει με την άμυνα, μπορεί να ακολουθήσει έναν εξαντλητικό επιθετικό ρυθμό, μπορεί να παίξει με τις κατοχές, μπορεί να πάει σε ένα παιχνίδι που θυμίζει NBA. Δεν τα κάνει όλα το ίδιο καλά, ούτε σημαίνει ότι θα κερδίζει πάντοτε. Αλλά έχει περισσότερους από έναν τρόπους να διεκδικήσει τη νίκη.Απέναντι στη Ρόμα είδαμε και κάτι που είχε λείψει από προηγούμενα παιχνίδια του. Περισσότερη ομαδικότητα, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και πιο ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των παικτών. Οι περισσότερες ασίστ και η ανεβασμένη παρουσία του Νικ Καλάθη δεν είναι άσχετες με αυτή την εικόνα. Όσο ο Έλληνας γκαρντ βρίσκει ρυθμό, έχει δυνάμεις, τόσο πιο καθαρά λειτουργεί η επίθεση του ΠΑΟΚ.Ο Τρινκιέρι είχε προειδοποιήσει από την παραμονή ότι «η Ρόμα είναι μια ομάδα που μπορεί άνετα να βάλει 120 πόντους». Τελικά έβαλε 111. Ο ΠΑΟΚ, χωρίς απαραίτητα να το επιδιώκει, ακολούθησε τον ρυθμό της. Ένα παιχνίδι με πολλές επιθέσεις, γρήγορες αποφάσεις, καλάθια έπειτα από μία πάσα ή και καμία. Οι άμυνες αρκετές φορές απλώς παρακολουθούσαν.Και μέσα σε όλο αυτό το επιθετικό πανηγύρι, τη διαφορά την έκανε ένα επιθετικό ριμπάουντ.

Ο Μπεν Μουρ επιβεβαίωσε και πάλι ότι βγάζει το ψωμί του με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Πέρσι ήταν πρώτος ριμπάουντερ σε ολόκληρη την GBL και χθες, με 0,9 δευτερόλεπτα να απομένουν, βρέθηκε εκεί που έπρεπε. Πήρε την μπάλα, την έστειλε στο καλάθι και χάρισε στον ΠΑΟΚ μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική στη συνέχεια της διοργάνωσης.



Ο από μηχανής… Μουρ, λοιπόν.



Και μην υποτιμάμε τον αντίπαλο επειδή έχει περισσότερες ήττες απ’ όσες περίμεναν πολλοί. Η Ρόμα του… επενδυτή Λούκα Ντόντσιτς διαθέτει ένα ρόστερ με παίκτες όπως ο Νίκο Μάνιον και ο Κέλι Όλινικ, που μπορούν να σταθούν σε επίπεδο EuroLeague. Πριν αρχίσει το EuroCup, υπήρχε η αίσθηση ότι οι «ασπρόμαυροι» θα έκαναν περίπατο μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.



Μόνο που το EuroCup δεν λειτουργεί έτσι. Εκτός από τα μεγάλα φαβορί, έχει καλές, σκληρές και πονηρές ομάδες, ικανές να κάνουν ζημιά σε οποιονδήποτε.



Η Ρόμα είναι μια ομάδα που, αν βρει ρυθμό από τα 6,75 μέτρα, μπορεί να ξεπεράσει τους 100 πόντους απέναντι σε οποιονδήποτε. Στο ιταλικό πρωτάθλημα έχει μέσο όρο 100,2 πόντους, ενώ χθες σούταρε με 40,7% στο τρίποντο, έχοντας 11/27. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με ακόμη μεγαλύτερη ευστοχία, 16/35 τρίποντα και ποσοστό 45,7%. Εκεί κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό και η δυνατότητά του να ακολουθήσει τον επιθετικό ρυθμό των Ιταλών.



Υπάρχει και η βαθμολογική διάσταση, που δεν πρέπει να περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ο Τσέντι Όσμαν το εξήγησε πολύ σωστά μετά το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε έναν εξαιρετικά δύσκολο όμιλο, με πέντε ομάδες να διεκδικούν τις δύο πρώτες θέσεις. Κάθε νίκη μετράει, ακόμη κι αν έρθει με έναν πόντο, ακόμη κι αν χρειαστεί ένα καλάθι στα τελευταία δέκατα του δευτερολέπτου.



Δεν υπάρχει η πολυτέλεια που μπορεί να συναντήσει κανείς σε άλλους ομίλους, με δύο ομάδες να έχουν ξεχωρίσει και τις υπόλοιπες να ακολουθούν από μεγάλη απόσταση. Εδώ θα χρειαστούν διάρκεια, υπομονή και σωστή διαχείριση. Κυρίως, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι έτοιμος όταν τα παιχνίδια αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερο βάρος.



«Κάθε ομάδα που αντιμετωπίζουμε είναι υψηλού επιπέδου και διαθέτει πολλούς σπουδαίους παίκτες. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάθε νίκη που μπορούμε. Βρισκόμαστε στον Νοέμβριο και προτιμώ να προχωράμε βήμα βήμα, παρά να βρεθούμε σε εξαιρετική κατάσταση από πολύ νωρίς, να κάνουμε ένα εκπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν και στη συνέχεια να δυσκολευτούμε στο δεύτερο μισό της», σχολίασε ο Τούρκος σούπερ σταρ του «Δικεφάλου». Ένα δίκιο το’ χει, εξάλλου είναι γνωστή η... τύχη του ΠΑΟΚ σ’ όλες τις κληρώσεις!



Για την ώρα, πάντως, έχει βρει τον τρόπο να παίρνει αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ρόστερ του είναι πλήρες.



Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση, ξεκάθαρα. Έναν, ενδεχομένως και δύο παίκτες, που θα του δώσουν μεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερες επιλογές ενόψει της συνέχειας. Η μπασκετική πιάτσα γνωρίζει ότι βρίσκεται στην αγορά για έναν αξιόπιστο «άσο». Το θέμα είναι πότε και με ποια χαρακτηριστικά θα γίνει η κίνηση.



Τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρουν ο Αντρέα Τρινκιέρι και ο Τέλης Μυστακίδης. Ο πρώτος ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι λείπει από την ομάδα του. Ο δεύτερος έχει δείξει ότι θέλει να της δώσει τη δυνατότητα να κυνηγήσει υψηλούς στόχους.



Το 4-2 στο EuroCup και το αήττητο 5-0 στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι μια πολύ καλή αφετηρία. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κερδίσει παιχνίδια με εντελώς διαφορετικό τρόπο, έχει βρει πρωταγωνιστές σε κρίσιμες στιγμές και έχει αποκτήσει μια νοοτροπία που δεν αλλάζει από τη μία βραδιά στην άλλη.



Χρειάζεται, όμως, και το επόμενο βήμα. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να παίζει κάθε εβδομάδα ένα θρίλερ και να περιμένει τον επόμενο Μουρ να τον σώσει. Είναι να αποκτήσει την ποιότητα και το βάθος που θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει όσα πραγματικά μπορεί, όταν φτάσει η ώρα των μεγάλων αγώνων.

04.11.2026, 09:13