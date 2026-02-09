Η ΑΕΚ κέρδισε τόσα πολλά σε ένα ματς που είχε μόνο να… χάσει

Οταν έχεις mvp τον κόσμο, όπως είπε και στις δύο συνεντεύξεις του ο Νίκολιτς, ενώ παίζεις 600 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα σου είναι ένα τεράστιο κέρδος.Μπορεί ο Πανσερραϊκός να είναι τελευταίος όμως μην ξεχνάμε πως τις δύο προηγμένες σεζόν η ΑΕΚ πήρε συνολικά… ένα πόντο εκεί μέσα. Βέβαια το πως είχε γίνει αυτό είναι μεγάλη ιστορία αλλά το γεγονός είναι πως φέτος κατάφερε πρώτη φορά να πάρει τους τρεις! Και παρότι το τελικό 4-0 δείχνει πανεύκολο δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Στο πρώτο δεκάλεπτο που όπως θυμόμαστε ο παοκ είναι ήδη καθαρίσει το ματς με τις Σέρρες η ΑΕΚ δεν είχε καταφέρει να πλησιάσει καν την εστία του Πανσερραϊκού που είχε βάλει πίσω από την σέντρα και κυρίως μέσα στην περιοχή ότι… υπήρχε. Δικαιωμα του φυσικά όπως δικαίωμα μας κι εμάς να πούμε πως σε άλλα ματς προσπαθεί να παίξει τόσο επιθετικά που καταλήγει να χάνει 0-2 πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο. Οπως δικαίωμα του είναι να… προωθήσει αυτή την ανάρτηση στο τέλος αλλά δικαίωμα μας και εμάς να γελάμε που μόλις κατάλαβαν τι ανέβασαν το… κατέβασαν! Δικαίωμα τέλος και της ΑΕΚ να του βάλει 4 στο τέλος και η… Β Εθνική να έχει ανοίξει ήδη την μεγάλη της αγκαλιά…Ένα άλλο μεγάλο κέρδος είναι η… ταχύρυθμη εκπαίδευση του Μάρκο Νίκολιτς σε όλα τα θέματα. Χθες πιστεύω πως έσωσε τον Πενράις και ίσως και τον Πινέδα από κόκκινες. Μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία να μην έχει περάσει τη σέντρα και να μην έχει αλλάξει πάνω από 3 πάσες ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΚ να έχει περισσότερες κάρτες μέχρι το 90 που έγινε το πέναλτι. Ο Πινέδα ούτε ζήτησε τίποτα, ίσα ίσα που επεσε και αμέσως σηκώθηκε και ο Τζηλος του έδωσε κάρτα για θέατρο! Στον δε Πενράις πιθανόν να μην ήταν καν φάουλ αυτό που έκανε και σε ότι αφορά τον Μάριν αν δίνονταν κάρτες έτσι την προηγούμενη Κυριακή θα μηδενιζόταν ο Ολυμπιακός γιατί θα έμενε με… 5 παίκτες. Εχει καταντήσει αηδία αυτή η ιστορία με τις κίτρινες κάρτες των ελλήνων διαιτητών στους παίκτες της ΑΕΚ. Μιλάμε για κανονικό επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ο Τζηλος βέβαια που δεν τον λες και τον πιο έξυπνο έλληνα διαιτητή εκτέθηκε χθες. Σε ότι αφορά το var ο Φωτιάς στην κρίσιμη φάση του 1-0 μιμήθηκε τους Ολλανδούς συναδέλφους του που την προηγούμενη Κυριακή μέσα στη Φιλαδέλφεια στέρησαν από την ΑΕΚ δύο βαθμούς. Μόνο τη… σήμανση δεν κάλεσε ερευνώντας το γκολ του Βαργκα που ήταν το κρισιμότερο της αναμέτρησής! Τελικά μετά από πέντε λεπτά διαβουλεύσεων η έρευνα απέβη άκαρπη και με βαριά καρδιά η μπάλα στήθηκε στην σέντρα…Tα πράγματα απλοποιήθηκαν όμως έφτασε το 89 για να καταφέρει η ΑΕΚ να κλειδώσει το παιχνίδι με το πέναλτι που… κατάφερε να μην δει ο Ζήλος αλλά δεν θα μπορούσε να μην τον ξυπνήσει ο Φωτιάς. Ο Μαρίν έκανε το 0-2 με στιλ και στις καθυστερήσεις μπήκαν άλλα δύο για να ανάψει το πάρτι. Θα τα αντάλλαζα αν με ρώταγα με το γκολ του… Ταμπόρδα αλλά δεν χρειάστηκε το έβαλε ούτως ή άλλως και δεν ανακαλύφθηκε κάποιο πέναλτι οπότε η ΑΕΚ έκανε… έξι πόντους με τη νίκη της αυτή και πέρασε πρώτη. Αυτό κι αν ήταν κέρδος. Έχασε κι άλλους δύο βαθμούς ο ΠΑΟΚ νωρίτερα από τον αιώνιο αντίπαλο του και το Σαββατοκύριακο σε συνδυασμό με όσα ζήσαμε εκτός γηπέδου είναι το καλύτερο της φετινής σεζόν. Μέχρι το επόμενο…