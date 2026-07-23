Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Σειρήνες συναγερμού στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, ακούγονται εκρήξεις
Σειρήνες συναγερμού στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, ακούγονται εκρήξεις
Σε ανάρτησή τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις του εμιράτου ενημέρωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με πυραύλους και drones» από το Ιράν, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με πυραύλους και drones» από το Ιράν, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 23, 2026
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/5bLHgLmCpj
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