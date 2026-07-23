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Σειρήνες συναγερμού στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, ακούγονται εκρήξεις
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Σειρήνες συναγερμού στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, ακούγονται εκρήξεις

Σε ανάρτησή τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις του εμιράτου ενημέρωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα

Σειρήνες συναγερμού στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, ακούγονται εκρήξεις
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με πυραύλους και drones» από το Ιράν, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.


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