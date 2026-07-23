Wall Street: Βουτιά από το σοκ του πετρελαίου και την κρίση εμπιστοσύνης στην AI

Υπό ισχυρή πίεση βρέθηκαν οι δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς η εκτίναξη των πετρελαϊκών τιμών, οι ανησυχίες για τις επενδύσεις στην AI και οι απώλειες σε Tesla και Alphabet επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.



Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 506 μονάδες ή 0,97% στις 51.711, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 1,21% και τις 7.408 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε σημαντικές απώλειες ύψους 2,15% πέφτοντας στις 25.137 μονάδες.



Στην αγορά ομολόγων, oι αποδόσεις των ομολόγων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,705% και το 30ετές να σκαρφαλώνει στο 5,172%.



Στα επίπεδα αυτά η απόδοση του 30ετούς συμπλήρωσε αισίως την 28η συνεδρίαση για φέτος πάνω από το ψυχολογικό όριο του 5%, στο οποίο περιλαμβάνεται ένα συνεχόμενο σερί 12 ημερών, που αποτελεί το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το 2007. Συγκριτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 το 30ετές βρέθηκε πάνω από το 5% μόλις έξι συνεδριάσεις!



Βασική πηγή αστάθειας παραμένει η αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης μετά από 12 ημέρες εχθροπραξιών, καθώς ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη εμφανίζονται διατεθειμένες να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Μάλιστα, οι νέες απειλές Τραμπ για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση κατά του Ιράν, με αφορμή τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, έβαλαν κυριολεκτικά «φωτιά» στις πετρελαϊκές τιμές.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Σεπτεμβρίου ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο, κλείνοντας στα 100,69 δολάρια, ενώ αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI ανέβηκε στα 92,19 δολάρια το βαρέλι. Αμφότεροι οι δείκτες έχουν κερδίσει πάνω από 30% μέσα στο μήνα!



Η εξέλιξη αυτή επανέφερε τους φόβους των αγορών για ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων που θα πιέσει τις οικονομίες διεθνώς και θα ωθήσει τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις επιτοκίων.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει ωθήσει υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού και καθυστέρησης των μειώσεων επιτοκίων, ακόμη και επαναφοράς των αυξήσεων από τη Fed», σχολίασε ο Σαμίρ Σαμάνα της Wells Fargo Investment Institute.



Η ΕΚΤ άφησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης τον Σεπτέμβριο. Αντιστοίχως, η Fed αναμένεται να κρατήσει στάση αναμονής την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά πλέον οι traders δίνουν αυξημένες πιθανότητες αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων από το φθινόπωρο.

Οι γεωπολιτικές ανησυχίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές έχουν αρχίσει να αμφισβητούν το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως τα κέρδη που μπορεί να αποφέρει γρήγορα, συμβάλλοντας έτσι στη διόρθωση των αγορών και κυρίως τον τεχνολογικών μετοχών που είχαν πρωταγωνιστήσει στο ράλι των πρώτων μηνών της χρονιάς.



Ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Truist, Κιθ Λέρνερ, σημείωσε ότι δύο βασικοί κίνδυνοι επιδεινώνονται ταυτόχρονα.



Από τη μία πλευρά, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αυξάνει τις πληθωριστικές προσδοκίες και ωθεί υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, περιπλέκοντας τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Από την άλλη, ο τεχνολογικός κλάδος συνεχίζει να διορθώνει, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιλεκτικοί απέναντι στις εταιρείες που δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.



Ήδη οι οικονομικές ανακοινώσεις των Alphabet και Tesla χθες απέτυχαν να καθησυχάσουν τις αγορές.

Η Alphabet ανακοίνωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές σε τρίμηνο και αύξησε το εύρος των κεφαλαιουχικών δαπανών για το 2026 στα 195-205 δισ. δολάρια, από 180-190 δισ. δολάρια, προειδοποιώντας ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο το 2027. Σαν αποτέλεσμα της επίδοσης αυτής η μετοχή της υποχώρησε σήμερα κατά σχεδόν 7%.



Η Tesla, από την πλευρά της, επανέλαβε ότι οι φετινές επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. δολάρια. Ο Έλον Μασκ χαρακτήρισε το 2026 «χρονιά τεράστιων επενδύσεων», υποστηρίζοντας ότι θα αποδώσουν σημαντικά οφέλη τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η αγορά παρέμεινε δύσπιστη, με τη μετοχή της να χάνει σχεδόν 15%, καθώς η εταιρεία εμφάνισε για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές.



Μάλιστα, αναλυτές σχολίασαν ότι η ανάκαμψη των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων επιτεύχθηκε κυρίως μέσω επιθετικών μειώσεων τιμών, γεγονός που συμπίεσε σημαντικά τα περιθώρια κέρδους.



Βεβαίως, για την ώρα είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την εικόνα του κλάδου, καθώς οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των υπόλοιπων τεχνολογικών κολοσσών ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, οι αντιδράσεις των επενδυτών ενισχύουν τις ανησυχίες για το φαινόμενο «sell the news», κατά το οποίο ακόμη και τα θετικά αποτελέσματα οδηγούν σε ρευστοποιήσεις.



Πάντως, παρά τη γενικευμένη αδυναμία, πολλοί αναλυτές επιμένουν ότι η εικόνα της αγοράς παραπέμπει περισσότερο σε εσωτερική αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων παρά σε μαζική έξοδο κεφαλαίων από την αγορά.



Σε επίπεδο μετοχών οι τεχνολογικές μετοχές δέχτηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Πέρα από τις Alphabet και Tesla, ισχυρές πιέσεις δέχτηκε η IBM μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, όπως και η Texas Instruments.



H περίφημη επίλεκτη ομάδα των «Υπέροχων Επτά», που καταρτίζεται από τους επτά κορυφαίους τεχνολογικούς κολοσσούς της Wall Street, κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από την αναταραχή που είχαν προκαλέσει οι ανταποδοτικοί δασμοί Τραμπ τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα ο δείκτης Bloomberg Magnificent 7 έχασε πάνω από 5% εξανεμίζοντας σχεδόν 890 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας!



Στον αντίποδα πρωταγωνιστές στα κέρδη βρέθηκαν οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες, καθώς τα αποτελέσματα τους αποτύπωσαν τα τεράστια κέρδη που έχουν αποκομίσει από τους πολέμους σε Ουκρανία και κυρίως σε Ιράν, με τεράστιες νέες παραγγελίες κυρίως από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Οι μετοχές των RTX και Lockheed Martin ενισχύθηκαν πάνω από 7% και 10%, αντιστοίχως, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών τους για τα ετήσια έσοδα και τα κέρδη, καθώς το Πεντάγωνο αυξάνει τις παραγγελίες για την αναπλήρωση των πυραυλικών αποθεμάτων της χώρας.



Στις κερδισμένες της ημέρας και η Honeywell χάρη στην αύξηση κατά 16% των νέων παραγγελιών, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπό της έφτασε τα 20 δισ. δολάρια.



Πηγή: Newmoney.gr