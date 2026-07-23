Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο Αιγύπτιο που σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο Αιγύπτιο που σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου
Οδηγήθηκε σε ανακριτή προκειμένου να λάβει προθεσμία
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, που ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.
Μετά την άσκηση δίωξης οδηγήθηκε σε ανακριτή προκειμένου να λάβει προθεσμία.
Με σκυμμένο κεφάλι και γύψο στο χέρι του, που το έσπασε χτυπώντας ανηλεώς τον 73χρονο ποινικολόγο, ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του, βγήκε από το κτίριο της ΓΑΔΑ λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης.
Δείτε βίντεο:
Οι εικόνες από κάμερες της περιοχής, τα αποτυπώματα και ένας τραυματισμός στο χέρι ήταν τα στοιχεία που «έδειξαν» τον καθ’ ομολογίαν δράστη της άγριας δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου που έγινε στο γραφείο του στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος, σεσημασμένος στις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ξυλοκόπησε ανηλεώς τον δικηγόρο που από τα χτυπήματα έσπασε το χέρι του.
Μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τι έπαθε, ανέφερε πως έκανε σκέιτ και έπεσε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε.
Μετά την άσκηση δίωξης οδηγήθηκε σε ανακριτή προκειμένου να λάβει προθεσμία.
Με σκυμμένο κεφάλι και γύψο στο χέρι του, που το έσπασε χτυπώντας ανηλεώς τον 73χρονο ποινικολόγο, ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του, βγήκε από το κτίριο της ΓΑΔΑ λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης.
Δείτε βίντεο:
Οι εικόνες από κάμερες της περιοχής, τα αποτυπώματα και ένας τραυματισμός στο χέρι ήταν τα στοιχεία που «έδειξαν» τον καθ’ ομολογίαν δράστη της άγριας δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου που έγινε στο γραφείο του στην Αθήνα.
Πώς έφτασε η αστυνομία στον 28χρονο
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος, σεσημασμένος στις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ξυλοκόπησε ανηλεώς τον δικηγόρο που από τα χτυπήματα έσπασε το χέρι του.
Μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τι έπαθε, ανέφερε πως έκανε σκέιτ και έπεσε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε.
Όταν συνελήφθη από τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, έσπασε και ομολόγησε. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τον ποινικολόγο, πιάστηκαν στα χέρια και τον σκότωσε. Νωρίτερα, εκείνη την ημέρα, ο ποινικολόγος και ο 28χρονος ήταν σε κοινή παρέα.
Όπως είπε ο Αιγύπτιος στους αστυνομικούς, ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του. Εκείνος δέχθηκε αλλά στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του όπου διαπληκτίστηκαν έντονα με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να τον χτυπήσει μέχρι θανάτου. Ο συλληφθείς έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τον λόγο της συμπλοκής με τον ποινικολόγο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος υποστήριξε ότι δεν αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος πως ενδεχομένως τα αντικείμενα να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο γραφείο. Αντίθετα, παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.
Ο κατηγορούμενος είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023, το οποίο απορρίφθηκε τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. Το 2024 κατέθεσε νέο, μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε, με την τελεσίδικη απόφαση να του επιδίδεται στα τέλη του 2025. Παράλληλα, από τον Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.
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