Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Νέες έρευνες στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα
Νέες έρευνες στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο υπήκοοι Αλβανίας και ένας Έλληνας
Νέα έφοδο πραγματοποίησαν, σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, σύμφωνα με το Tempo24.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο υπήκοοι Αλβανίας και ένας Έλληνας.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία συσκευή Wi-Fi.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο υπήκοοι Αλβανίας και ένας Έλληνας.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία συσκευή Wi-Fi.
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