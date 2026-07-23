Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Το Κουβέιτ αναφέρει νέα επίθεση με drones στα σύνορά του με το Ιράκ, χτυπήθηκε φυλάκιο, βίντεο
Το Κουβέιτ αναφέρει νέα επίθεση με drones στα σύνορά του με το Ιράκ, χτυπήθηκε φυλάκιο, βίντεο
Μια πηγή των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επίθεση έγινε με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι από το σημείο υψώνονταν σύννεφα καπνού
Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε σήμερα ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στα σύνορά της χώρας με το Ιράκ.
«Το μεθοριακό φυλάκιο Αλ Αμπντάλι μπήκε στο στόχαστρο επανειλημμένων επιθέσεων από εχθρικά drones, που προκάλεσαν υλικές ζημιές, όχι όμως και θύματα» ανέφερε ο στρατός σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
«Το μεθοριακό φυλάκιο Αλ Αμπντάλι μπήκε στο στόχαστρο επανειλημμένων επιθέσεων από εχθρικά drones, που προκάλεσαν υλικές ζημιές, όχι όμως και θύματα» ανέφερε ο στρατός σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
Μια πηγή των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επίθεση έγινε με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι από το σημείο υψώνονταν σύννεφα καπνού.
بيان رقم (79)— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 23, 2026
صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان
تعرّض منفذ العبدلي الحدودي، مساء اليوم، لاستهدافٍ متكرر بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، ولله الحمد.
وأضاف أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث،… pic.twitter.com/za5WNTqAcd
BREAKING:— Current Report (@Currentreport1) July 23, 2026
Iran struck a major power station in Kuwait. pic.twitter.com/Qgx9P2hIcp
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