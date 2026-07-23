Το Κουβέιτ αναφέρει νέα επίθεση με drones στα σύνορά του με το Ιράκ, χτυπήθηκε φυλάκιο, βίντεο

Μια πηγή των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επίθεση έγινε με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι από το σημείο υψώνονταν σύννεφα καπνού