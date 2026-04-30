Ο Ολυμπιακός, η Τούμπα και ένα 3/3…

Η κατάσταση είναι δεδομένη. Όπως σας επισήμανα και στο προηγούμενο άρθρο, όλα αυτά που έγιναν στον τελικό κυπέλλου, δημιούργησαν καινούργια δεδομένα στην Super League. Συνεπώς, ο ΟΦΗ πήρε ουσιαστικά την… τρίτη θέση στο πρωτάθλημα ως προς τα εισιτήρια για την Ευρώπη. Άρα ο Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες ή θα συνεχίσουν να ελπίζουν στο πρωτάθλημα ή θα δώσουν μάχη διατήρησης της δεύτερης θέσης.Ο Βάσκος τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του βέβαια όλο αυτό που διαβάσατε δεν το υπολογίζουν. Τουλάχιστον αυτό λένε και έτσι πρέπει να κάνουν. Η Τούμπα και ο λαβωμένος ΠΑΟΚ είναι ο επόμενος σταθμός. Ένα ματς περίεργο. Από την μια πλευρά ο «δικέφαλος» είναι σε καθολικό σοκ από την απώλεια- και- του κυπέλλου. Οι Θεσσαλονικείς αν το καλοσκεφτείτε σε έξι μέρες έχασαν δυο τελικούς. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» φέτος δεν έχουν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Δυο ήττες, μια ισοπαλία. Αυτά είναι έξτρα κίνητρα, αλλά θα πρέπει και να παίξει ο Ολυμπιακός. Να παίξει καλύτερα απ’ ότι στην Λεωφόρο, να δείξει έτοιμος ότι μπορεί να κάνει ένα 3/3 και μετά να περιμένει ενδεχομένως ματς- τίτλου στην Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί όπως έχει πάει δουλειά ως τώρα στην βαθμολογία του πρωταθλήματος , το 3/3 δεν δίνει αυτόματα δικαίωμα διεκδίκησης. Πρέπει και η ΑΕΚ να σκοντάψει.Στην χειρότερη για τους «ερυθρόλευκους» να φέρουν οι «κιτρινόμαυροι» μια ισοπαλία στα δυο ματς- καπάκι που έχουν με τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα κόκκινο 3/3. Σίγουρα οι πιθανότητες δεν είναι με την πλευρά του εν δυνάμει πρωταθλητή. Αλλά μπάλα είναι, ποδόσφαιρο είναι, Ολυμπιακός είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Για την ώρα, αυτό που άπαντες πρέπει να περιμένουμε, είναι, κατά πόσο το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας θα είναι ακόμη καλύτερο απ’ ότι στην νικηφόρα αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Σε λίγα 24ωρα θα τα ξέρουμε όλα…