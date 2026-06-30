Εσύ τι επιθετικό θες στον Ολυμπιακό;

Κινήσεις γίνονται, ο κόσμος είναι μοιρασμένος στους έχοντες υπομονή και στους ανυπόμονους, στους έχοντες εμπιστοσύνη και σε αυτούς που αμφιβάλουν. Κλασικά πράγματα… Η θέση του πορτιέρε ουσιαστικά έχει κλείσει όπως συζητήσαμε στο προηγούμενο άρθρο και ας πάμε να δούμε τι γίνεται μπροστά. Και όταν γράφω «μπροστά» δεν εννοώ τους μεσοεπιθετικούς, αλλά ξεκάθαρα τα φορ. Τους παίκτες- αιχμή, αυτούς που περιμένεις να στείλουν το τόπι στο πλεκτό. Αυτούς που για την πιάτσα παίρνουν τα καλά λεφτά γιατί το γκολ πληρώνεται. Τους τύπους, που όσο καλά και να παίξει μια ομάδα ή όσο χάλια, η δική του στιγμή αρκεί για να χαλάσει ή να φτιάξει ένα βράδυ.Για τους φίλους της ομάδας του λιμανιού αυτή την εποχή δεν υπάρχει επάρκεια μπροστά. Είναι η εποχή που ακόμη και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αμφισβητείται. Μην με ρωτήσετε, ούτε να το ψάξετε. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι είσαι… εξωγήινος και γουστάρεις το ποδόσφαιρο και ξέρεις και ελληνικά και σου αρέσει και ο Ολυμπιακός (πολλά έβαλα ε;) θα ακούσεις φιλάθλους να λένε «δεν έχουμε επιθετικό». Και ζητάς να δεις το ρόστερ. Και βλέπεις Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, Μπετανκορ.Και εκεί , ως εξωγήινος που είσαι, ψιλοτρελαίνεσαι, κουνιούνται οι κεραίες σου και άλλα τέτοια κόλπα. Είναι όμως λογικό να «καεί» ο φίλος μας ο εξωγήινος ή πραγματικά υπάρχει θέμα; Η αλήθεια είναι κάπου στην μέση. Ο Ελ Κααμπί φυσικά και είναι από τις αιχμές του δόρατος. Εγώ δεν θα γράψω έναν χρόνο μεγαλύτερος, γιατί γελάω με τα περί χρόνου. Θα γράψω όμως με ένα Μουντιάλ στην πλάτη. Από την άλλη και με τον Φορτούνη ξανά στην ομάδα. Ξέρω τι λεω.Πάμε παρακάτω; Ο Ταρέμι κουβαλάει και αυτός το Μουντιάλ, δηλώνει -ορθά- παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά όλοι γνωρίζουν πως μια μεταγραφή μάλλον δεν θα χάλαγε καμία από τις δυο πλευρές. Αφήστε που η μπογιά του Ιρανού περνάει και παραπερνάει. Ο Γιάρεμτσουκ είναι στα «θέλω» όλων, αλλά μετά τα όσα πέρασε κάτι μήνες πριν από τον προπονητή δεν ψήνεται να συνεχίσει. Αυτά αλλάζουν ναι. Και ο Μεντιλίμπαρ τον Ουκρανό τον θέλει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Λέτε να λυγίσει ο παίκτης; Λέτε να μην πληρωθεί η ρήτρα από καμιά Λυόν που τον γουστάρει και να συνεχίσει; Κλέιτον και Μπετανκόρ δεν υπάρχουν ουσιαστικά στην σκέψη του Βάσκου κόουτς και εδώ που τα λέμε δεν έχουν πείσει και οι δυο ότι αντέχουν την φανέλα.Να μην τους έκατσε; Να ήταν άτυχοι; Εγώ τα δέχομαι όλα, όμως έτσι είναι η μπάλα. Πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία. Συμπερασματικά, φορ θα αποκτηθεί, είναι δεδομένο. Αυτό που δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι τι θέση θα πάρει στην ιεραρχία. Με όσα διαβάσατε παραπάνω δεν θα πρέπει να σας παραξενέψει ο,τιδήποτε. Και επειδή μιλάμε για Ολυμπιακό εν μέσω Μουντιάλ, θα πρέπει να υπάρξει και η σχετική υπομονή, ώστε η κίνηση ή οι κινήσεις να είναι τόσο ιδανική/ες που να μην αφήσουν περιθώρια αμφισβήτησης, ούτε στους φίλους μας που γκρινιάζουν, ούτε καν στον συμπαθέστατο εξωγήινο της ιστορίας μας…