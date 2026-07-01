Τι επενδύσεις χρειάζεται η Ελλάδα

Η έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος αναγνωρίζει τη θεαματική βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών, αλλά επισημαίνει πως η επόμενη φάση της οικονομίας θα κριθεί λιγότερο από το ύψος των επενδύσεων και περισσότερο από την ικανότητα της οικονομίας να αυξήσει την παραγωγικότητά της, να αναβαθμίσει την ποιότητα των επενδύσεων, να αντιμετωπίσει τις δημογραφικές πιέσεις και να διατηρήσει τη μεταρρυθμιστική δυναμική της μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.Ο διοικητής Γ. Στουρνάρας αναφέρει πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε φάση «ουσιαστικού μετασχηματισμού». Η φάση της ανάκαμψης που έδωσε ώθηση ολοκληρώνεται, το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε και όλα πλέον θα κριθούν από την ικανότητα της οικονομίας να ενισχύσει μόνιμα την παραγωγική της βάση. Ένας τέτοιος στόχος προϋποθέτει συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ενίσχυση της παραγωγικότητας και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.Η Ελλάδα έχει καταφέρει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν το 2025 στα 11,9 δισ. ευρώ, ενώ έχει απορροφήσει και τα 24,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσό που αντιστοιχεί στο 68% των συνολικά διαθέσιμων πόρων έναντι 59% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης χρέους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαψε να κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες που εμφανίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, εξέλιξη που η Τράπεζα της Ελλάδος χαρακτήρισε σημαντικό ορόσημο για την οικονομία.Η επενδυτική στρατηγική της επόμενης ημέρας δεν πρέπει να επικεντρώνεται πλέον στον όγκο των κεφαλαίων που εισρέουν στην οικονομία, αλλά σε ποιες δραστηριότητες κατευθύνονται και τι αποτύπωμα αφήνουν στην παραγωγική βάση.Η ΤτΕ μάλιστα για την «ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των επενδύσεων» ξεχωρίζει τους τομείς της βιομηχανίας, της έρευνας και ανάπτυξης, τις ενεργειακές υποδομές, τα logistics, την αγροδιατροφή, την φαρμακοβιομηχανία, τις εξωστρεφείς υπηρεσίες και τις τεχνολογίες αιχμής.Ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αποδίδει η κεντρική τράπεζα στις επενδύσεις σε άυλο κεφάλαιο, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της χώρας.