Protothema Sports: Η νέα εκπομπή για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού

Μουντιάλ 2026, μεταγραφές και φιλικά παιχνίδια στη Super League 1, οι «βόμβες»καιστη Euroleague, παρασκήνια, απόψεις και συνεντεύξεις από όλα τα σπορ. Toαπό Δευτέρα 6 Ιουλίου και κάθε ημέρα από τιςέως τιςθα σας τα παρουσιάζει όλα αυτά και άλλα πολλά ζωντανά στη νέα εκπομπή του!Με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο των σπορ αλλά και των τεχνών!Παρουσιαστές της εκπομπής θα είναι οι:Μαζί τους με καθημερινές συνδέσεις οιγια να σχολιάζουν τα πάντα για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.Επίσης ηθα μας ταξιδεύει σε όλες τις γωνιές του πλανήτη μέσω των social media και θα δίνει μικρόφωνο στον κόσμο για να προβλέπει και να σχολιάζει τα αθλητικά δρώμενα.Στην πρώτη εκπομπή της Δευτέρας (6 Ιουλίου) θα είναι καλεσμένοι οι πρωταθλητές Ευρώπηςκαιο προπονητής του Περιστερίουκαι ο ηθοποιόςΚάθε μέρα από τις 14:00 έως τις 16:00 μέσα από το protothema.gr