Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Protothema Sports: Η νέα εκπομπή για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού
Protothema Sports: Η νέα εκπομπή για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού
Στην πρώτη εκπομπή θα είναι καλεσμένοι οι πρωταθλητές Ευρώπης Θοδωρής Ζαγοράκης και Ζήσης Βρύζας, ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος και ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης - Κάθε μέρα από τις 14:00 έως τις 16:00 μέσα από το protothema.gr
Μουντιάλ 2026, μεταγραφές και φιλικά παιχνίδια στη Super League 1, οι «βόμβες» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Euroleague, παρασκήνια, απόψεις και συνεντεύξεις από όλα τα σπορ. To protothema.gr από Δευτέρα 6 Ιουλίου και κάθε ημέρα από τις 14:00 έως τις 16:00 θα σας τα παρουσιάζει όλα αυτά και άλλα πολλά ζωντανά στη νέα εκπομπή του!
Με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο των σπορ αλλά και των τεχνών!
Παρουσιαστές της εκπομπής θα είναι οι: Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος, Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους με καθημερινές συνδέσεις οι Κώστας Κετσετζόγλου, Παντελής Διαμαντόπουλος, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης για να σχολιάζουν τα πάντα για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
Επίσης η Μαρία Γιώτα Μαστορέλη θα μας ταξιδεύει σε όλες τις γωνιές του πλανήτη μέσω των social media και θα δίνει μικρόφωνο στον κόσμο για να προβλέπει και να σχολιάζει τα αθλητικά δρώμενα.
Στην πρώτη εκπομπή της Δευτέρας (6 Ιουλίου) θα είναι καλεσμένοι οι πρωταθλητές Ευρώπης Θοδωρής Ζαγοράκης και Ζήσης Βρύζας, ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος και ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης.
Κάθε μέρα από τις 14:00 έως τις 16:00 μέσα από το protothema.gr
Με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο των σπορ αλλά και των τεχνών!
Παρουσιαστές της εκπομπής θα είναι οι: Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος, Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους με καθημερινές συνδέσεις οι Κώστας Κετσετζόγλου, Παντελής Διαμαντόπουλος, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης για να σχολιάζουν τα πάντα για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
Επίσης η Μαρία Γιώτα Μαστορέλη θα μας ταξιδεύει σε όλες τις γωνιές του πλανήτη μέσω των social media και θα δίνει μικρόφωνο στον κόσμο για να προβλέπει και να σχολιάζει τα αθλητικά δρώμενα.
Στην πρώτη εκπομπή της Δευτέρας (6 Ιουλίου) θα είναι καλεσμένοι οι πρωταθλητές Ευρώπης Θοδωρής Ζαγοράκης και Ζήσης Βρύζας, ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος και ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης.
Κάθε μέρα από τις 14:00 έως τις 16:00 μέσα από το protothema.gr
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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