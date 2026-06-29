Η νέα αυταπάτη είναι πως τώρα είναι κάποιος άλλος!

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Με άλλα λόγια παραδέχθηκε πως από τη στιγμή που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, η οικονομία νοικοκυρεύτηκε, τα δημοσιονομικά εξορθολογίστηκαν, ήρθε η ανάπτυξη και δημιουργείται κάθε χρόνο δημοσιονομικός χώρος πέραν των υποχρεώσεων της χώρας. Κάτι που προφανώς δεν έβλεπε από το 2019 μέχρι το 2023 που ήταν αρχηγός στην αντιπολίτευση και κατακεραύνωνε την κυβέρνηση. Πλην όμως ο λαός είχε άλλη άποψη και αντίληψη από τη δική του και γι’ αυτό τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023 που τον οδήγησαν σε παραίτηση από το κόμμα του.Έρχεται λοιπόν σήμερα, με το νέο του κόμμα που προσπαθεί να στελεχώσει με νέα πρόσωπα, χωρίς την προϊστορία των στελεχών του παλιού του κόμματος, να διεκδικήσει και πάλι τη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς όμως να αποκηρύξει τα έργα , τις μέρες, τις πρακτικές και τις ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος αλλά ούτε και να αλλάξει στην ουσία, τον ιδεολογικό του πυρήνα που παραμένει η αριστερή προσέγγιση για ό,τι αφορά την πολιτική πρακτική.Με νέα πρόσωπα, τα οποία όμως είναι υποχρεωμένα ,στο κατά πλήρη κυριότητα κόμμα του, να υπηρετούν και να δημοσιοποιούν τις προσωπικές του απόψεις που όμως είναι αυτές που έλεγαν και λένε οι παλιοί του σύντροφοι που τώρα τους γυρίζει την πλάτη , θεωρώντας τους βαρίδια στη νέα του προσπάθεια.Έτσι, βλέπουμε, φαινομενικά κανονικούς ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν επίγνωση ρεαλιστική της σημερινής κατάστασης, να ομιλούν για νέους φόρους στα σκάφη αναψυχής και τις πισίνες, για πατριωτικό φόρο(!) στους μεγιστάνες του πλούτου, για φορολόγηση των μερισμάτων των μετόχων σε κερδοφόρες επιχειρήσεις και Κύριος οίδε τι άλλο θα ακούσουμε ακόμα στο επόμενο διάστημα.Κι αναρωτιέται κανείς. Μα καλά τόση προσπάθεια για rebranding και δεν βρήκε τρόπο να μάθει και κάποια στοιχειώδη για το πως κατάφερε ο Μητσοτάκης να επανεκκινήσει την οικονομία ώστε να υπεραποδίδει, όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε με υστέρηση φάσης;Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθεί πως η οικονομική επιτυχία του πρωθυπουργού και των κυβερνήσεων του, οφείλεται κατά βάση στην πολιτική σταθερότητα που ενέπνευσε -με την ψήφο των πολιτών φυσικά-, τις μειώσεις φόρων στις επιχειρήσεις που έφεραν επενδύσεις και δημιούργησαν πάνω από 500.000 θέσεις εργασίας και τη δημιουργία φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος;Τόσο δύσκολο είναι να αντιληφθεί πως οι απανωτές μειώσεις φόρων και εισφορών ενίσχυσαν τα εισοδήματα των εργαζομένων και δημιούργησαν καταναλωτική επέκταση;Έρχεται τώρα με το καλημέρα και υπόσχεται 500 ευρώ αύξηση στους γιατρούς, νοσηλευτές, στους δασκάλους και καθηγητές κλπ πάνω στις όποιες αυξήσεις έχουν πάρει επί ημερών Μητσοτάκη. Και όταν ερωτάται από που θα βρεθούν αυτά χρήματα, απαντούνε οι συνεργάτες του , από τη φορολογία των μεγάλων σκαφών αναψυχής!Όμως όταν δίνεις μόνιμες αυξήσεις πρέπει να βρεις και μόνιμες πηγές εσόδων. Έτσι δεν είναι; Γιατί διαφορετικά κάποιοι άλλοι θα κληθούν πληρώσουν το μάρμαρο.Πως τα υπολόγισαν ο θεός και η ψυχή τους αλλά το βέβαιο είναι ότι αγνοούν τα στοιχειώδη. Δηλαδή πως στα σκάφη στα οποία αναφέρονται, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι εγγεγραμμένα σε εταιρείες. Οι οποίες εταιρείες με το που θα δουν να έρχεται μια τέτοια φορολογία , θα μετακομίσουν την φορολογική τους έδρα και θα αλλάξουν σημαία, την επομένη το πρωί!Περιττεύει η αναφορά στην υποχρεωτική φορολόγηση εκείνων που δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ το χρόνο, γιατί προφανώς εδώ το παλληκάρι που έβαλαν να τα πει , ζει εκτός τόπου και χρόνου και μπερδεύει τις επιχειρήσεις με τους μετόχους.Λέει επίσης πως θα εξοικονομήσει πολλά εκατομμύρια τα οποία θα είναι προς διάθεση της κοινωνίας, με δίκαιο τρόπο με την κατάργηση των απευθείας αναθέσεων έργων που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση. Παραγνωρίζει βέβαια πως κάποιες από τις απευθείας αναθέσεις έγιναν λόγω έκτακτων γεγονότων όπως ο covid, τα μεταναστευτικά κύματα, ή λόγω επείγοντος χαρακτήρα για να μη χαθούν κοινοτικά κονδύλια. Προφανώς και κάποιες απευθείας αναθέσεις όπως για διαφημιστικά και προγράμματα προβολής δεν δικαιολογούν τις απευθείας αναθέσεις αλλά όπως και νάχει οι ενδεχόμενες εκπτώσεις από δημόσιους διαγωνισμούς δεν θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πάντων. Χώρια που κάποια επείγοντα έργα με τις διαδικασίες των διαγωνισμών, των ενστάσεων και των δικαστικών προσφυγών, δεν επρόκειτο ποτέ να γίνουν.