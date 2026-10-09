Στο 130% η πληρότητα των ελληνικών φυλακών, 3.200 κρατούμενοι περισσότεροι από τη χωρητικότητά τους...

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Η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα, αν και κάποιες έκνομες ενέργειες δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας, λόγω απροθυμίας των θυμάτων να προβούν στις δέουσες ενέργειες και μοιραία, όλο και περισσότερα άτομα οδηγούνται στις ελληνικές φυλακές (τα κατ’ ευφημισμό σωφρονιστικά καταστήματα). Όμως, αυτές δεν είναι απεριόριστης χωρητικότητας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χωρητικότητα των ελληνικών φυλακών είναι 10.763 άτομα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής), τον Σεπτέμβριο του 2026 οι κρατούμενοι/-μενες στις ελληνικές φυλακές ήταν 14.086. Αυξημένοι σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες (π.χ. τον Ιούλιο του 2026 ήταν 13.682 και τον Αύγουστο 13.730). Τα πρώτα στοιχεία του Οκτωβρίου δείχνουν νέα αύξηση των ατόμων που κρατούνται στις ελληνικές φυλακές. Έφτασαν, αισίως, τα 14.195. Αν το δούμε σε ποσοστά, η πληρότητα των ελληνικών φυλακών φτάνει περίπου το 130%! Γύρω στα 3.200 άτομα περισσότερα από όσα αυτά χωράνε βρίσκονται στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας μας! Και η κατάσταση, μάλλον χειροτερεύει...Αναζητήσαμε στοιχεία για το πόσοι από αυτούς τους κρατούμενους είναι αλλοδαποί. Σε άρθρο του protothema.gr, στις 05/03/2026 αναφέρεται ότι τον Ιανουάριο του 2026 οι κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές ήταν 13.530 (αυξήθηκαν κατά 665 μέσα σε 9 μήνες), ενώ οι αλλοδαποί κρατούμενοι έφταναν πριν 9 μήνες τους 6.939. Περισσότεροι δηλαδή από τους μισούς κρατούμενους στη χώρα μας είναι αλλοδαποί...Γενικά, τα ποσοστά των αλλοδαπών κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές κυμαίνονται από 50-55%. Και αν στην πρώτη θέση των υποδίκων-καταδίκων στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται οι Αλβανοί, όπως άλλωστε περίμεναν οι περισσότεροι, ακολουθούν οι Τούρκοι (!) και την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι Πακιστανοί. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από τον Οκτώβριο του 2025 (δεν μπόρεσα να βρω πιο πρόσφατα) ανέφεραν ότι οι κρατούμενοι ήταν 13.065 (1.032 λιγότεροι σε σχέση με φέτος...). Από αυτούς, 1.515 ήταν Αλβανοί, 507 Τούρκοι (8% επί του συνόλου), καθώς φαίνεται ότι εκατοντάδες σκληροί κακοποιοί από τη γειτονική χώρα βρήκαν διέξοδο και καταφύγιο στην Ελλάδα και στην τρίτη θέση βρίσκονταν οι Πακιστανοί (497). Ακολουθούσαν: Σύροι (457), Αφγανοί (400), Βούλγαροι (284), Γεωργιανοί (282), Ιρανοί (182), Ρουμάνοι (179) και Ιρακινοί (156). Έτσι συμπληρώνεται η πρώτη δεκάδα... Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα στοιχεία που παρέθεσα είναι πολλά.Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πανηγυρίζει (το ίδιο συμβαίνει και με άλλα υπουργεία...) για τις συλλήψεις κάθε μορφής κακοποιών. Υπάρχουν πολλοί που καταζητούνται και που παραμένουν ασύλληπτοι, άλλοι που φυγοδικούν, άλλοι που το έχουν σκάσει για τις γειτονικές χώρες, καθώς η διαφυγή από τα αφύλακτα ελληνοαλβανικά σύνορα είναι παιχνίδι γι’ αυτούς. Αν π.χ. ο Αλκέτ Ριζάι, έφυγε για την Αλβανία ή το Κόσοβο, όπως διάβασα στο protothema.gr, δεν θα έφυγε από την Κακαβιά ή την Κρυσταλλοπηγή... Μεταθέστε μερικούς ακόμα συνοριοφύλακες στην Αθήνα, κλείστε και τα 2-3 στρατιωτικά φυλάκια που απέμειναν επανδρωμένα στην ελληνοαλβανική μεθόριο, για να διευκολύνετε ακόμα περισσότερο τους κάθε λογής κακοποιούς...Βλέπουμε, απ’ έξω ευτυχώς, ότι η κατάσταση στις φυλακές της χώρας μας είναι τραγικές. Φυσικά πρέπει να τιμωρούνται όσοι και όσες διαπράττουν αδικήματα. Είναι γνωστό ότι οι συνθήκες στις φυλακές, είναι κάκιστες, αλλά, φαίνεται πλέον ότι έχουν ξεπεράσει, σε κάποιες περιπτώσεις και τα όρια του ανθρωπίνως υποφερτού. Τιμωρία και σωφρονισμός, όχι εξόντωση κρατουμένων.Ο κατ’ ευφημισμόν τίτλος «σωφρονιστικά καταστήματα» προκαλεί θυμηδία. Πόσοι αποφυλακίζονται και έχουν σωφρονιστεί; Μάλλον ελάχιστοι. Το πιθανότερο είναι ότι ο αναπόφευκτος συγχρωτισμός και με σκληρούς κακοποιούς στις φυλακές μάλλον δημιουργεί νέους «ζόρικους» εγκληματίες. Οι φράσεις: «έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αστυνομικές Αρχές», «βρισκόταν εκτός των φυλακών με περιοριστικούς όρους», «δεν επέστρεψε από την άδεια που είχε πάρει» κ.λπ. είναι καθημερινές στα Μ.Μ.Ε.Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση; Νέες φυλακές έχουν προαναγγελθεί ότι θα δημιουργηθούν (π.χ. στον Ασπρόπυργο). Αρκούν όμως; Η αύξηση της εγκληματικότητας είναι ραγδαία. Οι απελάσεις των αλλοδαπών κρατούμενων είναι λύση; Μάλλον όχι, καθώς προφανώς θα βρουν οι περισσότεροι τρόπο να επιστρέψουν στον παράδεισό τους, την Ελλάδα. Η χώρα που τιμωρεί ανελέητα τους πολίτες της και χαϊδεύει τους αλλοδαπούς. Και ποιος πληρώνει όλους αυτούς τους παραβατικούς; Μα φυσικά, τα γνωστά θύματα, οι συνεπείς Έλληνες φορολογούμενοι.Θα γράψουν ορισμένοι: πρότεινε εσύ μια λύση. Μα δεν είμαι υποχρεωμένος να βρίσκω λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Αυτό είναι δουλειά άλλων, οι οποίοι μάλλον στρουθοκαμηλίζουν. Βλέπουν τον υπερπληθυσμό των φυλακών και καταγράφουν απλώς νούμερα σαν στατιστικολόγοι αθλητικών σωματείων... Τι να κάνουν μετά οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι; Πώς να τιθασεύσουν όλους και όλες που βρίσκονται στις φυλακές;Αναζήτησα στοιχεία για τη χωρητικότητα και την πληρότητα των αλβανικών, τουρκικών και πακιστανικών φυλακών. Στα μέσα του 2026, στις αλβανικές φυλακές βρίσκονταν περίπου 4.300 (ποσοστό πληρότητας 78,8%). Οι τουρκικές φυλακές είναι χειρότερες από τις δικές μας, με ποσοστό πληρότητας από 133% έως 142% (433.520 κρατούμενοι, με συνολική χωρητικότητα 300.000). Στην Τουρκία έχουν φυλακιστεί ως «γκιουλενιστές», δεκάδες χιλιάδες άτομα, κάποια από τα οποία δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό...Τέλος, ακόμα πιο τραγικά είναι τα πράγματα στο Πακιστάν. 110.000 κρατούμενοι, σε φυλακές χωρητικότητας 68.000 ατόμων. Κάποιες από αυτές, όπως είδαμε, είναι πανάρχαιες. Όσο καλά συντηρημένες κι αν είναι οι φυλακές του 1913 ή του 1925, οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτές πιθανότατα δεν είναι ούτε στοιχειωδώς αξιοπρεπείς. Υπάρχουν σκέψεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργηθούν φυλακές σε αφρικανικές χώρες, για την αποσυμφόρηση των ευρωπαϊκών φυλακών. Οι χώρες αυτές βέβαια θα λάβουν τεράστια χρηματικά ποσά.Εκείνο πάντως που θα πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους, ακόμα περισσότερο από το παρόν, είναι το μέλλον. Δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα του προβλήματος και το πόσο δυσεπίλυτο είναι ή η λογική τους είναι «έχει ο Θεός». Εντάξει έχει ο Θεός. Δεν θα έχει όμως πάντα για τους πάντες. Και θα έρθει η στιγμή που θα πηγαίνουν με τις (μ)πάντες για να προλάβουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις, αλλά δεν θα τα καταφέρνουν καθώς θα είναι πολύ αργά....