ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τις σκιές στην αξιοπιστία

Προχωρήσαμε σε διασταυρωτικούς ελέγχους για να εντοπίσουμε περιπτώσεις υπερβολικών ενισχύσεων ή εικονικών παραστατικών και διαβιβάσαμε όλα τα ευρήματα στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες αρχές. Δεν είναι τυχαίο ότι δίκες που διεξάγονται σήμερα αφορούν υποθέσεις οι οποίες αποκαλύφθηκαν από τους ελέγχους εκείνης της περιόδου.Καταρρίπτεται έτσι και ο μύθος των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι πρώτη η ευρωπαϊκή εισαγγελία ξεκίνησε τους ελέγχους. Η απάντηση είναι ένα ηχηρό ΟΧΙ. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία συστάθηκε στα μέσα του 2021 και άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του 2022. Δυόμιση δηλαδή χρόνια μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους της Κυβέρνησης.Ειδικότερα, περισσότερα από 5.200 φυσικά πρόσωπα βρίσκονται υπό έλεγχο για παρατυπίες, όχι μόνο για τα έτη 2019 - 2024 αλλά και για παλαιότερες περιόδους, καθώς έως το 2019 οι έλεγχοι ήταν ελάχιστοι. Παράλληλα, χιλιάδες ΑΦΜ έχουν μπλοκαριστεί και επανεξετάζονται σε βάθος τα σχετικά προγράμματα.Βάλαμε τέλος στην απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης που επέτρεπε τη χορήγηση ενισχύσεων σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα, μια ρύθμιση που είχε ανοίξει «παράθυρο» για αδικαιολόγητες επιδοτήσεις. Θεσπίσαμε ελάχιστο αριθμό ζώων ανά εκμετάλλευση, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη και ουσιαστική κατανομή των βοσκοτόπων.Ταυτόχρονα, εκσυγχρονίσαμε πλήρως τη διαδικασία υποβολής της αίτησης ΟΣΔΕ, μεταφέροντάς την στο gov.gr. Το νέο σύστημα λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης για τους παραγωγούς, απλοποιεί τα βήματα και καταργεί τις χρονοβόρες «τεχνικές λύσεις». Οι πληρωμές του 2025 θα πραγματοποιηθούν πλέον χωρίς τις παλιές μεσολαβήσεις, με ασφάλεια και διαφάνεια.Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό επιτήρηση και εκπονήσαμε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης με 45 στοχευμένες παρεμβάσεις, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, επαναφέραμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την ευθύνη για τη σύνταξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, καθώς οι Περιφέρειες είχαν δηλώσει αδυναμία να προχωρήσουν. Η Κοινωνία της Πληροφορίας ανέλαβε τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και μέσα στους επόμενους 18 μήνες η χώρα θα διαθέτει επιτέλους πλήρεις βοσκοτοπικούς χάρτες, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, δημιουργήσαμε δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες: μία για την υποβολή καταγγελιών από τους πολίτες, ακόμη και ανώνυμα (https://complaints.opekepe.gr/) και μία δεύτερη για τη δημόσια ενημέρωση σχετικά με τις πληρωμές των επιδοτήσεων (https://transpay.opekepe.gr/). Έτσι, κάθε πολίτης μπορεί να ελέγχει εύκολα ποιος λαμβάνει τι και γιατί.Προχωρήσαμε δε σε συμφωνία για την πρόσληψη 100 νέων επιστημόνων, που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους ελέγχους και στην τεχνική του λειτουργία. Προωθήσαμε την ταχεία υλοποίηση των συμβάσεων για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια διαπίστευσης.Κορυφαία μεταρρύθμιση, βεβαίως, αποτελεί η απόφαση υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το κύρος, την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ΑΑΔΕ στους ελέγχους και στις διασταυρώσεις, ενισχύουμε την αξιοπιστία και τη διαφάνεια του συστήματος επιδοτήσεων.Με συνέπεια και αποφασιστικότητα, βάζουμε τάξη σε ένα πεδίο που για χρόνια είχε αφεθεί στην αδιαφάνεια. Ο αγροτικός κόσμος αξίζει ένα κράτος που λειτουργεί με δικαιοσύνη, διαφάνεια και λογοδοσία και αυτό ακριβώς χτίζουμε βήμα - βήμα.