Τρίζει η θέση του Ινφαντίνο στη FIFA: Πάνω από 90 ομοσπονδίες απέναντί του μετά το σχέδιο να πουληθούν δικαιώματα διοργανώσεων σε ιδιώτες
Τρίζει η θέση του Ινφαντίνο στη FIFA: Πάνω από 90 ομοσπονδίες απέναντί του μετά το σχέδιο να πουληθούν δικαιώματα διοργανώσεων σε ιδιώτες
Οι ισορροπίες στο εσωτερικό της FIFA δείχνουν να αλλάζουν - Για πρώτη φορά από την ανάληψη της προεδρίας το 2016, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τόσο εκτεταμένη αμφισβήτηση
Η κρίση που προκάλεσε η πρόταση της FIFA για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποκτά πλέον διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.
Το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο έχει προκαλέσει πρωτοφανείς αντιδράσεις στο εσωτερικό της παγκόσμιας ομοσπονδίας, με το κλίμα να στρέφεται πλέον ανοιχτά εναντίον του προέδρου της FIFA.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, τουλάχιστον 90 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες τάσσονται πλέον κατά της πρότασης, μετά και τη δημόσια απόρριψή της από την CONCACAF (Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής), η οποία προστέθηκε στην ήδη ξεκάθαρη αντίθεση της UEFA.
Παράλληλα, τόνισε ότι καμία από τις 55 ομοσπονδίες-μέλη της δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο το συγκεκριμένο σχέδιο παραμένει ενεργό, εκτός εάν αποσυρθεί πλήρως και δοθούν δεσμευτικές εγγυήσεις ότι δεν θα επανέλθει στο μέλλον.
Η συνομοσπονδία εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την απουσία θεσμικών διαδικασιών, την ασφυκτική προθεσμία που δόθηκε στις ομοσπονδίες και το γεγονός ότι η πρόταση δεν πέρασε από τα αρμόδια όργανα της FIFA. Παράλληλα, αμφισβήτησε την ανάγκη προσφυγής σε ιδιωτικά κεφάλαια, τη στιγμή που η FIFA διαθέτει σημαντικά οικονομικά αποθέματα μετά το πιο κερδοφόρο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της.
Παρότι η CONCACAF δεν υιοθέτησε –τουλάχιστον προς το παρόν– την απειλή μποϊκοτάζ της UEFA, το Sky News αποκαλύπτει ότι στο εσωτερικό της πλειονότητα των 41 ομοσπονδιών έχει χάσει ή χάνει σταδιακά την εμπιστοσύνη της προς τον Ινφαντίνο.
Το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο έχει προκαλέσει πρωτοφανείς αντιδράσεις στο εσωτερικό της παγκόσμιας ομοσπονδίας, με το κλίμα να στρέφεται πλέον ανοιχτά εναντίον του προέδρου της FIFA.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, τουλάχιστον 90 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες τάσσονται πλέον κατά της πρότασης, μετά και τη δημόσια απόρριψή της από την CONCACAF (Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής), η οποία προστέθηκε στην ήδη ξεκάθαρη αντίθεση της UEFA.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στους κόλπους του διεθνούς ποδοσφαίρου κερδίζει συνεχώς έδαφος η εκτίμηση πως ο Ινφαντίνο ίσως να μην καταφέρει να ξεπεράσει αυτή την κρίση, καθώς η στήριξη προς το πρόσωπό του μειώνεται με γοργούς ρυθμούς.
Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗— Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026
Η UEFA άναψε το φιτίλιΗ UEFA είχε προηγηθεί με μια από τις πιο σκληρές ανακοινώσεις των τελευταίων ετών, απορρίπτοντας ομόφωνα οποιαδήποτε σκέψη μεταβίβασης ιδιοκτησιακών συμφερόντων του Μουντιάλ ή άλλων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.
Παράλληλα, τόνισε ότι καμία από τις 55 ομοσπονδίες-μέλη της δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο το συγκεκριμένο σχέδιο παραμένει ενεργό, εκτός εάν αποσυρθεί πλήρως και δοθούν δεσμευτικές εγγυήσεις ότι δεν θα επανέλθει στο μέλλον.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τονίζοντας πως «το Παγκόσμιο Κύπελλο ανήκει στο ποδόσφαιρο και πάντα θα ανήκει στο ποδόσφαιρο».
Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations— UEFA (@UEFA) July 30, 2026
Η CONCACAF απορρίπτει το σχέδιο και αυξάνει την πίεσηΛίγες ώρες αργότερα ήρθε και η αντίδραση της CONCACAF, η οποία, έπειτα από έκτακτη τηλεδιάσκεψη, απέρριψε το σχέδιο της FIFA για το νέο σχήμα που προωθείται υπό την ονομασία FIFA Football Enterprise (FFE).
Η συνομοσπονδία εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την απουσία θεσμικών διαδικασιών, την ασφυκτική προθεσμία που δόθηκε στις ομοσπονδίες και το γεγονός ότι η πρόταση δεν πέρασε από τα αρμόδια όργανα της FIFA. Παράλληλα, αμφισβήτησε την ανάγκη προσφυγής σε ιδιωτικά κεφάλαια, τη στιγμή που η FIFA διαθέτει σημαντικά οικονομικά αποθέματα μετά το πιο κερδοφόρο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της.
Παρότι η CONCACAF δεν υιοθέτησε –τουλάχιστον προς το παρόν– την απειλή μποϊκοτάζ της UEFA, το Sky News αποκαλύπτει ότι στο εσωτερικό της πλειονότητα των 41 ομοσπονδιών έχει χάσει ή χάνει σταδιακά την εμπιστοσύνη της προς τον Ινφαντίνο.
Τα σενάρια για την επόμενη ημέραΣύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετοί παράγοντες του διεθνούς ποδοσφαίρου θεωρούν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ινφαντίνο να μην καταφέρει να παραμείνει στην προεδρία της FIFA, εφόσον η κρίση συνεχίσει να κλιμακώνεται.
Ήδη, μάλιστα, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την επόμενη ημέρα, με τον πρόεδρο της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, να εμφανίζεται ως ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις.
Τι προβλέπει το σχέδιο της FIFAΣύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το βρετανικό μέσο, οι 211 ομοσπονδίες καλούνται να αποφασίσουν έως τις 19 Σεπτεμβρίου εάν θα συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα, διαφορετικά κινδυνεύουν να στερηθούν χρηματοδότηση ύψους 86 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα επόμενα δώδεκα χρόνια.
Η FIFA υποστηρίζει ότι το FFE θα αναλάβει τη διαχείριση και την εμπορική ανάπτυξη των διοργανώσεών της, με στόχο την αύξηση των εσόδων. Στην παρουσίαση προς τις ομοσπονδίες γίνεται λόγος για επέκταση του χαρτοφυλακίου των διοργανώσεων, ανάγκη δανειακής χρηματοδότησης για επενδύσεις σε ψηφιακές πλατφόρμες και δικαιώματα, αλλά και για την εκτίμηση ότι οι διοργανώσεις της παραμένουν εμπορικά «υποαξιοποιημένες» σε σχέση με την Premier League και τα μεγάλα αμερικανικά αθλητικά πρωταθλήματα.
Η μεγαλύτερη κρίση της εποχής ΙνφαντίνοΤο ζήτημα, ωστόσο, έχει πλέον ξεφύγει από τη συζήτηση γύρω από το επιχειρηματικό μοντέλο της FIFA.
Η αντίδραση των ομοσπονδιών αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε να προωθηθεί η πρόταση, αλλά και το κατά πόσο ένας θεσμός όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικής επένδυσης.
Για πρώτη φορά από την ανάληψη της προεδρίας το 2016, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τόσο εκτεταμένη και συντονισμένη αμφισβήτηση, η οποία δεν περιορίζεται στην Ευρώπη αλλά επεκτείνεται και σε άλλες συνομοσπονδίες.
Αν το κύμα αντιδράσεων συνεχίσει να μεγαλώνει, η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο το μέλλον του σχεδίου για το FIFA Football Enterprise, αλλά και το ίδιο το μέλλον του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA.
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