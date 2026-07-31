Οι 4 εντολές Μητσοτάκη προς τους υπουργούς έως τις εκλογές, η προειδοποίηση για δυσάρεστες εκπλήξεις και το «πουγκί»

Αλλαγή ταχύτητας από τους υπουργούς ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το πουγκί θα ανοίγει στοχευμένα και λελογισμένα, αλλά με σταθερές θετικές ειδήσεις για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες πριν και μετά τη ΔΕΘ