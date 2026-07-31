Οι 4 εντολές Μητσοτάκη προς τους υπουργούς έως τις εκλογές, η προειδοποίηση για δυσάρεστες εκπλήξεις και το «πουγκί»
Οι 4 εντολές Μητσοτάκη προς τους υπουργούς έως τις εκλογές, η προειδοποίηση για δυσάρεστες εκπλήξεις και το «πουγκί»
Αλλαγή ταχύτητας από τους υπουργούς ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το πουγκί θα ανοίγει στοχευμένα και λελογισμένα, αλλά με σταθερές θετικές ειδήσεις για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες πριν και μετά τη ΔΕΘ
Τέσσερις καθαρές εντολές για την πορεία έως τις εκλογές της άνοιξης του 2027 έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του, όταν έκλεισαν οι κάμερες στο υπουργικό συμβούλιο της Πέμπτης: παραδοτέα σε κάθε υπουργείο, μεγαλύτερη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, υπεράσπιση του συνολικού κυβερνητικού έργου και κοινός βηματισμός κυβέρνησης, κόμματος και Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Υπήρχε, όμως, και ένα ακόμη μήνυμα, με σαφή αποδέκτη το εσωτερικό της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός δεν σχεδιάζει ανασχηματισμό και σκοπεύει να διανύσει με τη σημερινή ομάδα την απόσταση έως τις κάλπες. Εκτός, όπως φέρεται να είπε, αν κάποιος τον «εκπλήξει δυσάρεστα».
Αυτή η φράση αυτή έχει τη δική της σημασία. Ο κ. Μητσοτάκης δίνει χρόνο στους υπουργούς, αλλά τους αφήνει ταυτόχρονα αντιμέτωπους με την ευθύνη των επιδόσεών τους. Δεν προαναγγέλλει αλλαγές προσώπων. Ζητά, όμως, αλλαγή ταχύτητας, όπως λέει στο protothema.gr συνομιλητής του.
Το δεύτερο μήνυμα αφορά στα «όπλα» με τα οποία όλοι από κοινού, θέλει να δώσουν τη μάχη. Υπουργοί και βουλευτές πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο όσα γίνονται στο χαρτοφυλάκιό τους ή στην περιφέρειά τους, αλλά το σύνολο της κυβερνητικής δουλειάς. Ιδίως τα τοπικά και περιφερειακά έργα που ολοκληρώνονται, χωρίς πάντοτε να φτάνουν με καθαρό τρόπο στους πολίτες.
Γι’ αυτό και η τρίτη εντολή ήταν ακόμη πιο ευθεία: να βγουν περισσότερο μπροστά. Με μεγαλύτερη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα περιφερειακά, και με διάθεση να υπερασπίζονται ολόκληρη την κυβερνητική πολιτική — όχι μόνο τις επιτυχίες του δικού τους υπουργείου.
Κι αυτό φυσικά αφορά και στις στιγμές πίεσης για την κυβερνητική παράταξη. Έρχεται μετά την πρόσφατη αιχμή του Παύλου Μαρινάκη (typologies.gr) ότι στις δύσκολες στιγμές εμφανίζονται τελικά μόλις τέσσερα ή πέντε κυβερνητικά στελέχη. Πατά, επίσης, πάνω στο μήνυμα που είχε στείλει ο πρωθυπουργός στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ζητώντας «να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα» και αφήνοντας αιχμές για όσους προτιμούν πιο προστατευμένα περιβάλλοντα.
Η τέταρτη εντολή αποτυπώθηκε στην τελευταία φράση του: «Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου». Κυβέρνηση, κόμμα και βουλευτές καλούνται να κινηθούν ως ένα ενιαίο πολιτικό σώμα, χωρίς παράλληλες διαδρομές και προσωπικές ατζέντες.
Η λογική του, όπως τη μοιράζεται κατά καιρούς με συνεργάτη του, είναι απλή: κάθε ημέρα που αφαιρείται από τη συνταγματική θητεία χάνεται και δεν επιστρέφει αργότερα ως πολιτικό κεφάλαιο. Γι’ αυτό και δεν αντιμετωπίζει τον χρόνο έως τις κάλπες ως μια μακρά αναμονή, αλλά ως το διάστημα μέσα στο οποίο μπορούν να αλλάξουν οι σημερινοί συσχετισμοί.
Ο ίδιος είπε στους υπουργούς ότι «ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας» και πως η κυβέρνηση μπορεί να κινηθεί πολύ καλύτερα από όσο δείχνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Ποντάρει τόσο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει πειστική εναλλακτική πρόταση όσο και στο σταδιακό αποτύπωμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων στην καθημερινότητα.
Το «πουγκί» θα ανοίγει στοχευμένα και λελογισμένα, αλλά με σταθερές θετικές ειδήσεις για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Παρεμβάσεις αναμένονται πριν από τη ΔΕΘ, θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και η προσπάθεια θα συνεχιστεί και μετά, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια και την πορεία της οικονομίας.
Το κρίσιμο δεν είναι μόνο τι θα ανακοινωθεί, αλλά πότε θα αρχίσει να φαίνεται. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι όσο το μέρισμα της ανάπτυξης περνά σταδιακά στην τσέπη των πολιτών, τόσο μεγαλύτερο πολιτικό αποτύπωμα θα αποκτούν οι θετικές παρεμβάσεις.
Υπήρχε, όμως, και ένα ακόμη μήνυμα, με σαφή αποδέκτη το εσωτερικό της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός δεν σχεδιάζει ανασχηματισμό και σκοπεύει να διανύσει με τη σημερινή ομάδα την απόσταση έως τις κάλπες. Εκτός, όπως φέρεται να είπε, αν κάποιος τον «εκπλήξει δυσάρεστα».
Αυτή η φράση αυτή έχει τη δική της σημασία. Ο κ. Μητσοτάκης δίνει χρόνο στους υπουργούς, αλλά τους αφήνει ταυτόχρονα αντιμέτωπους με την ευθύνη των επιδόσεών τους. Δεν προαναγγέλλει αλλαγές προσώπων. Ζητά, όμως, αλλαγή ταχύτητας, όπως λέει στο protothema.gr συνομιλητής του.
Ο οδικός χάρτης«Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα υπουργεία», είπε, βάζοντας στην κορυφή της ατζέντας την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου.
Το δεύτερο μήνυμα αφορά στα «όπλα» με τα οποία όλοι από κοινού, θέλει να δώσουν τη μάχη. Υπουργοί και βουλευτές πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο όσα γίνονται στο χαρτοφυλάκιό τους ή στην περιφέρειά τους, αλλά το σύνολο της κυβερνητικής δουλειάς. Ιδίως τα τοπικά και περιφερειακά έργα που ολοκληρώνονται, χωρίς πάντοτε να φτάνουν με καθαρό τρόπο στους πολίτες.
Γι’ αυτό και η τρίτη εντολή ήταν ακόμη πιο ευθεία: να βγουν περισσότερο μπροστά. Με μεγαλύτερη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα περιφερειακά, και με διάθεση να υπερασπίζονται ολόκληρη την κυβερνητική πολιτική — όχι μόνο τις επιτυχίες του δικού τους υπουργείου.
Κι αυτό φυσικά αφορά και στις στιγμές πίεσης για την κυβερνητική παράταξη. Έρχεται μετά την πρόσφατη αιχμή του Παύλου Μαρινάκη (typologies.gr) ότι στις δύσκολες στιγμές εμφανίζονται τελικά μόλις τέσσερα ή πέντε κυβερνητικά στελέχη. Πατά, επίσης, πάνω στο μήνυμα που είχε στείλει ο πρωθυπουργός στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ζητώντας «να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα» και αφήνοντας αιχμές για όσους προτιμούν πιο προστατευμένα περιβάλλοντα.
Η τέταρτη εντολή αποτυπώθηκε στην τελευταία φράση του: «Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου». Κυβέρνηση, κόμμα και βουλευτές καλούνται να κινηθούν ως ένα ενιαίο πολιτικό σώμα, χωρίς παράλληλες διαδρομές και προσωπικές ατζέντες.
Γιατί δεν βιάζεταιΟ ακριβής μήνας των εκλογών την άνοιξη του 2027 δεν έχει ακόμη κλειδώσει. Η σκέψη του κ. Μητσοτάκη, ωστόσο, είναι ότι όσο πιο κοντά στη λήξη της κυβερνητικής θητείας, στηθούν οι κάλπες, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχει η κυβέρνηση για να ολοκληρώσει το έργο της και, κυρίως, να το κάνει αισθητό.
Η λογική του, όπως τη μοιράζεται κατά καιρούς με συνεργάτη του, είναι απλή: κάθε ημέρα που αφαιρείται από τη συνταγματική θητεία χάνεται και δεν επιστρέφει αργότερα ως πολιτικό κεφάλαιο. Γι’ αυτό και δεν αντιμετωπίζει τον χρόνο έως τις κάλπες ως μια μακρά αναμονή, αλλά ως το διάστημα μέσα στο οποίο μπορούν να αλλάξουν οι σημερινοί συσχετισμοί.
Ο ίδιος είπε στους υπουργούς ότι «ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας» και πως η κυβέρνηση μπορεί να κινηθεί πολύ καλύτερα από όσο δείχνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Ποντάρει τόσο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει πειστική εναλλακτική πρόταση όσο και στο σταδιακό αποτύπωμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων στην καθημερινότητα.
Το στοίχημα της τσέπηςΗ ΔΕΘ θα είναι ο πρώτος μεγάλος σταθμός, με την παρουσίαση των αρχικών πυλώνων του σχεδίου έως το 2030. Ο σχεδιασμός, πάντως, δεν περιορίζεται σε ένα μεγάλο πακέτο εξαγγελιών από τη Θεσσαλονίκη.
Το «πουγκί» θα ανοίγει στοχευμένα και λελογισμένα, αλλά με σταθερές θετικές ειδήσεις για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Παρεμβάσεις αναμένονται πριν από τη ΔΕΘ, θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και η προσπάθεια θα συνεχιστεί και μετά, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια και την πορεία της οικονομίας.
Το κρίσιμο δεν είναι μόνο τι θα ανακοινωθεί, αλλά πότε θα αρχίσει να φαίνεται. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι όσο το μέρισμα της ανάπτυξης περνά σταδιακά στην τσέπη των πολιτών, τόσο μεγαλύτερο πολιτικό αποτύπωμα θα αποκτούν οι θετικές παρεμβάσεις.
Εκεί θα κριθεί και η προσπάθεια επαναπροσέγγισης κοινωνικών ομάδων που έδωσαν στη ΝΔ τη μεγάλη ώθηση σε όλες τις νικηφόρες αναμετρήσεις, αλλά σήμερα εμφανίζονται πιο επιφυλακτικά ή έχουν απομακρυνθεί.
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