ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν στην Ευρώπη: Άντερλεχτ και ΤΣΣΚΑ 1948 στον δρόμο τους, δείτε γκολ

Η νίκη των Θεσσαλονικέων με 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου και το 2-2 των Αθηναίων κόντρα στην Πάκσι έστειλε τις δύο ελληνικές ομάδες στην επόμενη φάση σε Europa και Conference League - Όλα τα ζευγάρια του 3ου προκριματικού γύρου





Άντερλεχτ για τον ΠΑΟΚ, ΤΣΣΚΑ 1948 για τον Παναθηναϊκό Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 13 Αυγούστου στο Βέλγιο.







Ο Κωνσταντέλιας υπέγραψε την πρόκριση του ΠΑΟΚ Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου και, μετά τη νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, επικράτησε και στην Τούμπα με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-2.



Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+1') και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 48ο λεπτό, χαρίζοντας στον «Δικέφαλο του Βορρά» μία άνετη πρόκριση.







Ο Παναθηναϊκός λυτρώθηκε στο φινάλε Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι. Οι Ούγγροι προηγήθηκαν δύο φορές, με τους Πέτο (35') και Γκιόρφι (57'), όμως οι «πράσινοι» απάντησαν ισάριθμες φορές.



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Σε συνδυασμό με τη νίκη 2-1 στην Ουγγαρία, η ομάδα του Παναθηναϊκού πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-3 και συνεχίζει στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.



ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ξεπέρασαν με επιτυχία τα εμπόδια της Ντιναμό Κιέβου και της Πάκσι αντίστοιχα και συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League , ενώ οι «πράσινοι» θα βρουν απέναντί τους την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας στο Conference League . Παράλληλα, οι δύο ομάδες πρόσθεσαν πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 13 Αυγούστου στο Βέλγιο.Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 21:30, ενώ η ρεβάνς στη Σόφια θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου, με την ώρα έναρξης να μην έχει ακόμη ανακοινωθεί.Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου και, μετά τη νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, επικράτησε και στην Τούμπα με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-2.Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+1') και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 48ο λεπτό, χαρίζοντας στον «Δικέφαλο του Βορρά» μία άνετη πρόκριση.Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι. Οι Ούγγροι προηγήθηκαν δύο φορές, με τους Πέτο (35') και Γκιόρφι (57'), όμως οι «πράσινοι» απάντησαν ισάριθμες φορές.Ο Γιάγκουσιτς ισοφάρισε λίγο πριν από το ημίχρονο (44'), ενώ ο Ραστόντερ πέτυχε το καθοριστικό γκολ στο 85', διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.Σε συνδυασμό με τη νίκη 2-1 στην Ουγγαρία, η ομάδα του Παναθηναϊκού πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-3 και συνεχίζει στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Πολύτιμοι βαθμοί για την Ελλάδα στην UEFA Οι δύο ελληνικές ομάδες συνέβαλαν και στη συγκομιδή βαθμών της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.



Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Κιέβου πρόσθεσε 200 βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή, ενώ η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Πάκσι χάρισε ακόμη 100 βαθμούς.



Η Ελλάδα έφτασε έτσι τους 41.112 βαθμούς, παραμένοντας στη 12η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης και συνεχίζοντας με πέντε στις πέντε ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA.



Παρότι η Τουρκία, η Τσεχία και η Πολωνία, που βρίσκονται μπροστά από την Ελλάδα, αύξησαν επίσης τη συγκομιδή τους το βράδυ της Πέμπτης, η χώρα μας εξακολουθεί να διεκδικεί την είσοδο στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης, η οποία από τη σεζόν 2027-28 θα χαρίζει απευθείας θέση στη League Phase του Champions League στην πρωταθλήτρια ομάδα.



Η βαθμολογία της UEFA



9. Τουρκία 47.175

10. Τσεχία 43.425

11. Πολωνία 42.825

12. Ελλάδα 41.112

13. Δανία 35.181

14. Νορβηγία 33.912



Θετικό στοιχείο για την Ελλάδα αποτελεί το γεγονός ότι η Τουρκία έχασε ήδη έναν εκπρόσωπο, καθώς η Μπασάκσεχιρ αποκλείστηκε από την Ίντερ Τούρκου και θα συνεχίσει τη σεζόν με τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη.



Τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης του Europa League



Λαρν (Β. Ιρλανδία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ομόνοια (Κύπρος)

Κουόπιο (Φινλανδία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Εγκνατία (Αλβανία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)

Τουν (Ελβετία)-Βίκινγκουρ (Ισλανδία)

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Αντερλεχτ (Βέλγιο)

Πάφος (Κύπρος)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Χαρτς (Σκωτία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)



Τα ζευγάρια του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League:



Τρε Φιόρι-Ντρίτα

Μπόρατς Μπάνια Λούκα-Βίτσεμπσκ

Φλόρα Ταλίν-Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκαλντές

Ρίγα-Γκιόρι

Ίντερ Τούρκου-Βαντούζ

Ζάλγκιρις Βίλνιους-Χάιντουκ Σπλιτ

Παρτιζάν-Τομπόλ

Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 1948

Άγιαξ-Σέλμπουρν

Άουντα-Ντιναμό Σίτι

Νόα-Σιόν

Μπράγκα-Ντιναμό Μινσκ

Βάλουρ-Νόρντζελαντ

Σέριφ Τιράσπολ-Σεν Γκάλεν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Κατοβίτσε

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ-Αούστρια Βιέννης

Κλουζ-Τρόμσο

Ντιναμό Κιέβου-Καραμπάγκ

Μπραν-Απόλλων Λεμεσού

Λουγκάνο-Ρούναβικ

Ράκουφ Τσενστοχόβα-Χάμαρμπι

Ελσίνκι-Μάδεργουελ

Χιμπέρνιαν-Σκεντίγια

Γκέτεμποργκ-Γάνδη

Πάιντε Λιναμέσκοντ-Ραπίντ Βιέννης

Μποέμιανς-Μίντιλαντ

Ντέμπρετσεν-Κοπεγχάγη

Γιάμπλονετς-Ρίγας

Ριέκα-Ίλβες

Τβέντε-Ντουνάισκα Στρέντα