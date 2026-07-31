Ο γραμμωμένος Κριστιάνο Ρονάλντο φωτογραφήθηκε με τον γιο του και τον τρόλαρε για την προσπάθεια του να γίνει «φέτες»: Όχι ακόμα, του έγραψε

Αν και οι περισσότεροι σχολίασαν ότι ο CR7 είναι ο GOAT και στα ίδια χνάρια βαδίζει ο γιος του, δεν έλειψαν και αυτοί που παρατήρησαν ότι το παιδί του Κριστιάνο Ρονάλντο τον έχει ξεπεράσει στο ύψος