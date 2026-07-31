ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Τρομακτική έκρηξη ισοπέδωσε σπίτι στο Οχάιο, δύο ένοικοι εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα αλλά επέζησαν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Έκρηξη Οχάιο Σπίτι ένοικος

Τρομακτική έκρηξη ισοπέδωσε σπίτι στο Οχάιο, δύο ένοικοι εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα αλλά επέζησαν, δείτε βίντεο

Σοβαρά τραυματισμένοι και οι δύο διασωθέντες - «Ήταν ένας τεράστιος κρότος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος» δήλωσε γείτονας του σπιτιού

Τρομακτική έκρηξη ισοπέδωσε σπίτι στο Οχάιο, δύο ένοικοι εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα αλλά επέζησαν, δείτε βίντεο
Μια τεράστια έκρηξη από την οποία ισοπεδώθηκε ένα σπίτι, συντάραξε τα ξημερώματα της Πέμπτης την πόλη Κάντον στο Οχάιο με τους δύο ενοίκους του κτηρίου να εκτοξεύονται και να εντοπίζονται ζωντανοί εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα.

Η στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα καταγράφθηκε από κάμερα άλλου σπιτιού, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου 3,2 χιλιομέτρων.



Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική το ωστικό κύμα έστειλε τον έναν από τους δύο ενοίκους σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Ο άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς φέρει εγκαύματα στο 80% του σώματός του.

Ο δεύτερος επιζών εντοπίστηκε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μακρύτερα αρκετές ώρες μετά την έκρηξη και επίσης με σοβαρά εγκαύματα, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο WKYC-TV News, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πώς συνέβη αυτό.



Κλείσιμο
«Ήταν ένας τεράστιος κρότος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος. Έσπασαν ακόμη και τα παράθυρα των γειτονικών σπιτιών και ολόκληρο το σπίτι μου σείστηκε» δήλωσε γείτονας του σπιτιού που καταστράφηκε από την έκρηξη.

«Η έκρηξη εκτόξευσε συντρίμμια σε ολόκληρη τη γειτονιά και κατέστρεψε πολλές γραμμές ηλεκτροδότησης, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους τόσο για τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης όσο και για τους κατοίκους» ανακοίνωσε η πυροσβεστική με τα αίτια της έκρηξης να διερευνώνται.

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης