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Τρομακτική έκρηξη ισοπέδωσε σπίτι στο Οχάιο, δύο ένοικοι εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα αλλά επέζησαν, δείτε βίντεο
Τρομακτική έκρηξη ισοπέδωσε σπίτι στο Οχάιο, δύο ένοικοι εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα αλλά επέζησαν, δείτε βίντεο
Σοβαρά τραυματισμένοι και οι δύο διασωθέντες - «Ήταν ένας τεράστιος κρότος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος» δήλωσε γείτονας του σπιτιού
Μια τεράστια έκρηξη από την οποία ισοπεδώθηκε ένα σπίτι, συντάραξε τα ξημερώματα της Πέμπτης την πόλη Κάντον στο Οχάιο με τους δύο ενοίκους του κτηρίου να εκτοξεύονται και να εντοπίζονται ζωντανοί εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα.
Η στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα καταγράφθηκε από κάμερα άλλου σπιτιού, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου 3,2 χιλιομέτρων.
Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική το ωστικό κύμα έστειλε τον έναν από τους δύο ενοίκους σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Ο άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς φέρει εγκαύματα στο 80% του σώματός του.
Ο δεύτερος επιζών εντοπίστηκε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μακρύτερα αρκετές ώρες μετά την έκρηξη και επίσης με σοβαρά εγκαύματα, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο WKYC-TV News, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πώς συνέβη αυτό.
«Ήταν ένας τεράστιος κρότος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος. Έσπασαν ακόμη και τα παράθυρα των γειτονικών σπιτιών και ολόκληρο το σπίτι μου σείστηκε» δήλωσε γείτονας του σπιτιού που καταστράφηκε από την έκρηξη.
«Η έκρηξη εκτόξευσε συντρίμμια σε ολόκληρη τη γειτονιά και κατέστρεψε πολλές γραμμές ηλεκτροδότησης, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους τόσο για τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης όσο και για τους κατοίκους» ανακοίνωσε η πυροσβεστική με τα αίτια της έκρηξης να διερευνώνται.
Η στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα καταγράφθηκε από κάμερα άλλου σπιτιού, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου 3,2 χιλιομέτρων.
Just before 4am this morning, a natural gas explosion rocked this neighborhood in Canton, Ohio.— Rick D (@RickD_GK) July 30, 2026
The house was absolutely destroyed, and 5 others took damage, all residents have been displaced at the time while investigators do their thing.
The explosion was felt for miles… pic.twitter.com/xKNlPwpJ5E
Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική το ωστικό κύμα έστειλε τον έναν από τους δύο ενοίκους σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Ο άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς φέρει εγκαύματα στο 80% του σώματός του.
Ο δεύτερος επιζών εντοπίστηκε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μακρύτερα αρκετές ώρες μετά την έκρηξη και επίσης με σοβαρά εγκαύματα, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο WKYC-TV News, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πώς συνέβη αυτό.
At least two people were hospitalized after a house exploded in Canton, Ohio on Thursday. One victim was found in the street, blown from the home by the explosion and the second victim was found about four hours later.— CBS News (@CBSNews) July 30, 2026
Officials say the blast could be heard from two miles away… pic.twitter.com/dVwVOO3V8t
«Ήταν ένας τεράστιος κρότος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος. Έσπασαν ακόμη και τα παράθυρα των γειτονικών σπιτιών και ολόκληρο το σπίτι μου σείστηκε» δήλωσε γείτονας του σπιτιού που καταστράφηκε από την έκρηξη.
«Η έκρηξη εκτόξευσε συντρίμμια σε ολόκληρη τη γειτονιά και κατέστρεψε πολλές γραμμές ηλεκτροδότησης, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους τόσο για τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης όσο και για τους κατοίκους» ανακοίνωσε η πυροσβεστική με τα αίτια της έκρηξης να διερευνώνται.
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