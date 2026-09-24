Η σταθερότητα που δίνει στην Ελλάδα φωνή και προοπτική

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Χρειάζεται οικονομία που αντέχει, συμμαχίες με διάρκεια και πολιτική ηγεσία που ξέρει πού θέλει να την οδηγήσει. Αυτή είναι η ουσία της αλλαγής που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.Η χώρα που κάποτε βρισκόταν διαρκώς στον πυρήνα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους αντιμετωπίζεται σήμερα ως αξιόπιστος εταίρος. Από το 2019, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επέλεξε τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, την προσέλκυση επενδύσεων, τις μεταρρυθμίσεις και τη σταθερή ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Η Ελλάδα απέκτησε ξανά τη δυνατότητα να σχεδιάζει το επόμενο βήμα της.Οι αριθμοί δείχνουν την απόσταση που διανύθηκε. Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποχώρησε στο 146,1% το 2025. Παραμένει υψηλό και απαιτεί διαρκή προσοχή, όμως η αποκλιμάκωσή του είναι ουσιαστική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2026. Παράλληλα, η Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική βαθμίδα της χώρας σε BBB+, ενώ η Moody’s αναθεώρησε τις προοπτικές της σε θετικές. Πρόκειται για διαφορετικές αποφάσεις, που δείχνουν όμως την εμπιστοσύνη στην πορεία της οικονομίας μας.Μια αξιολόγηση δεν αυξάνει από μόνη της τον μισθό κανενός. Η αξιοπιστία, όμως, ενισχύει τη δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και να προσελκύει κεφάλαια για παραγωγικές επενδύσεις. Εδώ βρίσκεται το πραγματικό αποτύπωμα της πολιτικής σταθερότητας: στην ικανότητα να σχεδιάζουμε με συνέχεια, να υλοποιούμε έργα και να αντιμετωπίζουμε μια διεθνή αναταραχή χωρίς να επιστρέφουμε κάθε φορά στο σημείο μηδέν.Για την επιχείρηση, σταθερότητα σημαίνει πιο προβλέψιμο περιβάλλον. Για τους νέους ανθρώπους, περισσότερες δυνατότητες να δημιουργήσουν και να προκόψουν στον τόπο τους. Για κάθε οικογένεια, η πρόοδος πρέπει τελικά να μετριέται σε καλύτερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα και δημόσιες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.Η ίδια αξιοπιστία ενισχύει και τη θέση μας στη διεθνή σκακιέρα. Στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου συναντώνται ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας και μεταφορών, η Ελλάδα έχει λόγο και πρωτοβουλία. Επενδύει στις αμυντικές της δυνατότητες, στηρίζει την Κύπρο, καλλιεργεί συνεργασίες με χώρες της περιοχής και συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια. Η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη συνδέει τη διπλωματική παρουσία της χώρας με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και περιφερειακές συνεργασίες.Η επόμενη ημέρα, βέβαια, δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η ακρίβεια και το κόστος στέγασης πιέζουν πολλά νοικοκυριά. Η παραγωγικότητα υστερεί σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το δημογραφικό, η κλιματική κρίση και οι ανάγκες της περιφέρειας απαιτούν λύσεις με βάθος χρόνου. Καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης, το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια έργα και ποιες μεταρρυθμίσεις θα αφήσουν μόνιμο αποτέλεσμα στην παραγωγή, στις εξαγωγές και στην καθημερινότητα.Χρειαζόμαστε περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, ισχυρότερη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και σύγχρονες υποδομές. Χρειαζόμαστε, επίσης, πολιτικές που κρατούν ζωντανή την ελληνική περιφέρεια. Η αγροδιατροφή, ο ποιοτικός τουρισμός, η τεχνολογία και η βιομηχανία μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία, εφόσον συνδεθούν με δεξιότητες, καινοτομία και εξωστρέφεια. Εκεί θα κριθεί αν η οικονομική πρόοδος θα φτάσει σε κάθε οικογένεια και σε κάθε γωνιά της χώρας.Η Ελλάδα έχει κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη και τον λόγο που της αναλογεί. Το στοίχημα τώρα είναι μεγαλύτερο: να κάνουμε τη διεθνή ισχύ και τη δημοσιονομική πρόοδο απτό όφελος για τους πολίτες. Με τη σταθερότητα ως βάση και τις μεταρρυθμίσεις ως εργαλείο, μπορούμε να χτίσουμε μια χώρα που συνδιαμορφώνει το μέλλον της.* Λευτέρης Αυγενάκης, Πρ. Υπουργός – Βουλευτής Ηρακλείου