Η γλυκιά ανάμνηση από τον… Γιακουμάκη, η φόρα της ΑΕΚ και οι σημαντικές δηλώσεις του Νίκολιτς

Το καλό που συνέβη στην ΑΕΚ χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα είναι πως γλύτωσε τον έξτρα γύρο και το ότι θα παίξει τον προημιτελικό στην έδρα της. Αν περάσει ο Άρης τον έξτρα γύρο τότε η ΑΕΚ θα παίξει με τον Άρη στη Φιλαδέλφεια σε νοκ άουτ και όχι στο Χαριλάου που θα έπαιζε αν έμενε το 1-0 στο τοπικό ντέρμπι και βέβαια προκρινόταν η ΑΕΚ τα ΦΩΤΑ ή του Αη Γιάννη. Καλό ακούγεται το σενάριο που προέκυψε εντέλει και έτσι εν μέρει η ΑΕΚ δεν πλήρωσε το ότι έβαλε μόνο ένα γκολ σε Αιγάλεω και Ηλιούπολη για να μην θυμηθώ πότε έβαλε το… δεύτερο. Σε κάθε περίπτωση τέλος καλό όλα καλά…Άλλη μια καλή εμφάνιση χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ που δεν χάνει την φόρα της ακόμη κι όταν… πειράζει λίγο την ενδεκάδα. Βέβαια με τον τραυματισμό του Οντουμπάτζο μόλις άρχισε το ματς και το προβληματάκι του Βίντα έπαιξαν και ο Ρότα με τον Ρέλβας οπότε η τετράδα της άμυνας ήταν η βασική, αφού αριστερά η ΑΕΚ έχει δύο βασικούς και, κακά τα ψέμματα, κανέναν στο επίπεδο που είναι οι υπόλοιποι της τετράδας. Ουσιαστικά μόνο ο Πινέδα που όσο τέλος πήρε την… δόση του και ο Πέτρος με τον Μαρίν που ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να παίξουν είναι όλο το… ροτέισον. Η ΑΕΚ έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο που το σφράγισε με το δεύτερο γκολ που είναι όλη η φιλοσοφία του Νίκολιτς και σίγουρα από τα αγαπημένα του γκολ στην μέχρι τώρα παρουσία του στην ομάδα. Πολύ σημαντική η παρουσία του Περέιρα που είχε να ξεκινήσει βασικός από τον… Αύγουστο, σταθερά ανεβασμένος ο Γκρούγιτς που βγάζει αβίαστα την ποιότητα του και την συγκέντρωση του στο positional game που είναι κάτι που χρειάζεται ο συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού από έναν τουλάχιστον κεντρικό χαφ. Ο Γιόβιτς εκτός από υψηλού επιπέδου παίκτης αποδεικνύεται και ανθεκτικός με σερί αγώνων ενώ έφυγε και ένα απωθημένο του κόσμου αφού είδαμε τον Καραργύρη. Να είναι καλά το παιδί, να συνεχίσει έτσι στην Κ19 και μπορεί κάποια μέρα να φτάσει στο επίπεδο και την ετοιμότητα για να είναι το εννιάρι της ΑΕΚ. Ακόμη όμως είναι νωρίς και κανείς δεν πρέπει να βιαστεί.Ο Ζοάο Μάριο έβαλε το πρώτο του γκολ. Είναι τρομερά σημαντικό να μπορέσει η ΑΕΚ να πάρει ότι μπορεί περισσότερο από αυτόν τον παίκτη. Η ποιότητα και η εμπειρία του μπορούν να αποδειχτούν καθοριστικές σε μεγάλα παιχνίδια αφού είναι δεδομένο πως στην καριέρα του έχει παίξει πολλά… μεγαλύτερα. Επίσης ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να ελέγχει την μπάλα και να κάνει την καλύτερη επιλογή ανάμεσα σε… δάσος από πόδια αντιπάλων και συμπαικτών μέσα ή πολύ κοντά στην αντίπαλη περιοχή είναι άλλο ένα κομμάτι που μπορεί να κάνει την διαφορά όσο κανείς ίσως σε ολόκληρο το πρωτάθλημα. Βέβαια όταν είναι κοντά στο δικό μας τέρμα καλό θα είναι να μην το ψάχνει πολύ γιατί καμιά φορά προκύπτει… πέναλτι όπως στη Λεωφόρο.Πολύ ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το ματς. Από τα τέσσερα σημεία θα σταθώ στα δύο και θα επανέλθω για τα άλλα. Είναι ίσως η δεύτερη φορά από την ημέρα που ήρθε στην ομάδα που κάνει ανοικτό κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ να έρθει μαζικά στο γήπεδο την Κυριακή με τον Ατρόμητο. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο κρίσιμο είναι το ματς της Κυριακής. Ένα must win παιχνίδι που… μυρίζει γκέλα από μακριά αφού όλα πάνε καλά όμως υπάρχει κούραση που φάνηκε και χθες στο τελευταίο 15λεπτο ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχουν και παγίδες που η ΑΕΚ πέρασε τρεις φορές με Κηφισιά, Παναιτωλικό και ΟΦΗ. Τρεις πιστολιές με… πολυβόλο όμως η ΑΕΚ πήρε 9 βαθμούς. Αξίζει να υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα του. Δεν το κάνει συχνά και σίγουρα έχει σπουδαίο λόγο που το είπε αφού ξέρει καλύτερα από όλους την ομάδα του.Το άλλο σημείο ήταν η αναφορά του στην επιλογή του διαιτητή της προηγούμενης Κυριακής. Δεν μίλησε για αδικία κατά της ΑΕΚ, ούτε καν το αυτονόητο για την απίστευτη αποβολή του Μαρίν. Είπε ότι λέγαμε πριν και μετά τον αγώνα. Ο Λανουά ξεπέρασε τον εαυτό του βάζοντας σε τέτοιο ντέρμπι έναν διαιτητή που ουσιαστικά έχει σταματήσει την διαιτησία και παίζει σε παιχνίδια… έτη φωτός μακριά από το ψηλό επίπεδο. Αυτό δεν πρέπει να περνάει έτσι και είναι σημαντικό να το λέει ένας προπονητής που δεν έχει μιλήσει για την διαιτησία παρότι είχε τις αφορμές. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να διορθωθεί κατάσταση αλλά μπορούμε και ΠΡΕΠΕΙ να μιλάμε…