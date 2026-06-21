Η πραγματική συμμορία

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Με δομή, διάρκεια, κοινό εγκληματικό σκοπό, καταμερισμό ρόλων, συνεχόμενη δράση, σχεδιασμό και συντονισμό. Συναφής είναι και η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης.Από τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (πραγματογνωμοσύνη Τυχεροπούλου και αναφορά Χαλικιά), δημιουργείται εύλογα, όπως αναφέρει εύστοχα ο διαπρεπής νομικός κ. Κώστας Κούρκουλος σε άρθρο του στο Βοοks’ Journal, βάσιμη υποψία σκευωρίας με στόχο τη σταθερότητα της ελληνικής Δημοκρατίας. Προκύπτουν ενδείξεις παράβασης του άρθρου 239 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει και τιμωρεί την κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας («Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: … β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών»).Το είδος, οι στόχοι, τα μέσα και οι πρακτικές της σκευωρίας δημιουργούν υποψίες και ενδείξεις οργανωμένου μηχανισμού, συντονισμένων παράνομων μέσων και μεθόδων που μέσω της έκθεσης αθώων πολιτικών σε δίωξη, αποβλέπουν στην αποδόμηση της Κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, τη δημιουργία πολιτικής ανωμαλίας και αποσταθεροποίησης, πλήγμα στο πολίτευμα και τη χώρα. Δείχνουν δράση συμμορίας. Η υπόθεση NOVARTIS δεν απέχει πολύ χρονικά.Επιβάλλεται συνεπώς η δικαστική διερεύνηση από την αρμόδια εθνική δικαιοσύνη, εκτός από το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας και του αδικήματος της σύστασης συμμορίας. Της ύπαρξης εκτελεστικών οργάνων, αυτουργών, ηθικών αυτουργών, χρηματοδοτών, διευθυντηρίου, σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων. Όπου και όσο ψηλά και αν βρίσκονται, εντός και εκτός της χώρας.Να ερευνηθούν ειδικά οι προθέσεις κάποιων μελών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που εμπλέκονται στην άδικη δίωξη των βουλευτών, λαμβανομένου υπόψη ότι με επίσημα έγγραφα προσώπων που δεν πρόσκεινται στην κυβερνητική πλειοψηφία, τίθεται εν αμφιβόλω η επαγγελματική επάρκεια, η αντικειμενικότητα, η ανεξαρτησία και η αγαθότητα των προθέσεών τους. Έστειλαν στη βουλή καταγγελίες με ψευδές ύψος ζημιών, χωρίς να περιμένουν απάντηση στο δικό τους ερώτημά για το αληθές ύψος.(Η κ. Τυχεροπούλου, κυνηγός των παρανόμων υπεξαιρετών επιδοτήσεων, διενήργησε πραγματογνωμοσύνη και δεν διαπιστώνει ζημίες του Οργανισμού από τις «παρεμβάσεις» αθωώνοντας πανηγυρικά τους 11 βουλευτές και υπουργούς που στοχοποίησαν και κρέμασαν στα μανταλάκια οι αδέκαστοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς που απέκρυψαν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης που οι ίδιοι ζήτησαν).( Τα ίδια – δεν υπάρχει ζημία - αναφέρει και η κ. Δήμητρα Χαλικιά, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ - προταθείσα από τη ΔΗΜΑΡ του κ. Κουβέλη - με αναφορά της προς το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, την κ Κοβέσι και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με κοινοποίηση στον διοικητή της ΑΑΔΕ, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου).Να ερευνηθεί ενδελεχώς αν είναι η ίδια συμμορία που «έστησε», στο εγγύς παρελθόν την καταδίωξη αθώων, με στόχο πάντα την αποσταθεροποίηση, «υποθέσεις» που κατέρρευσαν με πάταγο:- Το ξυλόλιο και το «μπάζωμα» στο ατύχημα των Τεμπών.- Τις παρακολουθήσεις (Ο κ. Ανδρουλάκης παραδέχθηκε τελικά πως δεν παρακολουθήθηκε παράνομα και αρνείται επίμονα, αν και προκαλείται δημόσια, να αποκαλύψει τους λόγους της νόμιμης παρακολούθησής του, με την προβλεπόμενη εισαγγελική εντολή. Τι να πει, όταν είναι γνωστό τοις πάσι τι και ποιους ερευνούσαν εκείνο το διάστημα οι Ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές).Οι κατηγορίες καταρρέουν μεν, σπέρνουν όμως και αφήνουν πίσω ειδικά στους απλοϊκούς και τους λεγόμενους «ψεκασμένους» πολίτες που εξακολουθούν να πιστεύουν τις ανόητες θεωρίες, αμφιβολία και αμφισβήτηση. Διαταράσσουν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς, την κοινωνική ομοψυχία, την πολιτική ομαλότητα.Ήγγικεν η ώρα να εγκαταλειφθεί η γαλαντόμος ανοχή , κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Να ερευνηθεί σε βάθος και να αποκαλυφθεί η σύσταση, τα μέλη, η ηγεσία και η δράση της συμμορίας που βυσσοδομεί σε βάρος της χώρας, εντός και εκτός συνόρων. Να καθίσουν στο σκαμνί και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, Να αντιληφθεί ο καλόπιστος πολίτης – θύμα της οργανωμένης παραπλάνησης - ποιοι αποτελούν πραγματικά τη συμμορία που απειλεί τη χώρα και ποιους στόχους υπηρετούν. Να αφυπνισθεί, να αντιδράσει.