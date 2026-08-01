Με πλωτό φράγμα προσπαθεί η Ισπανία να ανακόψει τις ορδές μεταναστών στη Θέουτα, στους 67 οι νεκροί, βίντεο
Με πλωτό φράγμα προσπαθεί η Ισπανία να ανακόψει τις ορδές μεταναστών στη Θέουτα, στους 67 οι νεκροί, βίντεο
Η ισπανική Πολιτοφυλακή άρχισε να τοποθετεί το νέο φράγμα στις 8:50 π.μ. ώρα Ελλάδος, στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα κύρια σημεία που χρησιμοποιούν όσοι προσπαθούν να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος
Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η αστυνομία άρχισε σήμερα να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοικτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισροή των προηγούμενων ημερών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους.
Η ισπανική Πολιτοφυλακή άρχισε να τοποθετεί το νέο φράγμα στις 8:50 π.μ. ώρα Ελλάδος, στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα κύρια σημεία που χρησιμοποιούν όσοι προσπαθούν να εισέλθουν στο λιλιπούτειο ισπανικό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.
Το φουσκωτό φράγμα, σε συνδυασμό με μια σειρά αγκυροβολημένων ναυτικών σημαντήρων, έχει σχεδιαστεί ώστε να υψώνεται 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ μία δίοδος μεταξύ των φραγμάτων θα επιτρέπει στα σκάφη της Πολιτοφυλακής να περιπολούν στην περιοχή.
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Βίντεο που μετέδωσε σήμερα το Reuters έδειχνε Ισπανούς στρατιώτες και αστυνομικούς να περιπολούν στην σχεδόν έρημη παραλία του Ταραχάλ, που ήταν καλυμμένη από ομίχλη.
Τουλάχιστον 67 σοροί έχουν ανασυρθεί από την ισπανική πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με αξιωματούχους, αφού ορισμένοι μετανάστες πνίγηκαν και άλλοι σκοτώθηκαν όταν έπεσαν ενώ προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη και στο συνοριακό φράχτη.
Πολλοί ωθήθηκαν να μεταναστεύσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών ενώ ενθαρρύνθηκαν από φήμες που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ισπανική Πολιτοφυλακή άρχισε να τοποθετεί το νέο φράγμα στις 8:50 π.μ. ώρα Ελλάδος, στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα κύρια σημεία που χρησιμοποιούν όσοι προσπαθούν να εισέλθουν στο λιλιπούτειο ισπανικό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.
Το φουσκωτό φράγμα, σε συνδυασμό με μια σειρά αγκυροβολημένων ναυτικών σημαντήρων, έχει σχεδιαστεί ώστε να υψώνεται 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ μία δίοδος μεταξύ των φραγμάτων θα επιτρέπει στα σκάφη της Πολιτοφυλακής να περιπολούν στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στη Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη, σε μια άνευ προηγουμένου εισροή σε ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 από αυτά επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.
#Ceuta ‼️ #ÚltimaHora 📣 Ya está instalada la “barrera de contención”. Imagen de hace unos minutos en el espigón del #Tarajal. Se trata de una valla neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 cm y una parte sumergida de 1 metro de profundidad. pic.twitter.com/nIWX7UxpWD— Ultimas Noticias Canarias (@UNCanarias) August 1, 2026
Δείτε φωτογραφία
Βίντεο που μετέδωσε σήμερα το Reuters έδειχνε Ισπανούς στρατιώτες και αστυνομικούς να περιπολούν στην σχεδόν έρημη παραλία του Ταραχάλ, που ήταν καλυμμένη από ομίχλη.
Τουλάχιστον 67 σοροί έχουν ανασυρθεί από την ισπανική πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με αξιωματούχους, αφού ορισμένοι μετανάστες πνίγηκαν και άλλοι σκοτώθηκαν όταν έπεσαν ενώ προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη και στο συνοριακό φράχτη.
Τουλάχιστον 67 οι νεκροί
Hiszpańska Ceuta ma populację ok. 83 000 ludzi. Muzułmanie stanowią tam 45-50%. W tej chwili miejscowość jest szturmowana przez nawet 40+ tysięcy ludzi NA DOBĘ (ostatnie dane Reuters).— Paweł Usiądek (@PUsiadek) July 31, 2026
Ale oczywiście, że nie mamy do czynienia z inwazją. pic.twitter.com/vf1axVdgN6
Πολλοί ωθήθηκαν να μεταναστεύσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών ενώ ενθαρρύνθηκαν από φήμες που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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