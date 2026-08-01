Γεωργιάδης: Πειθαρχική διαδικασία κατά εργαζομένων στο Δαφνί για λεκτικό προπηλακισμό και ύβρεις
Γεωργιάδης: Πειθαρχική διαδικασία κατά εργαζομένων στο Δαφνί για λεκτικό προπηλακισμό και ύβρεις
Τι αναφέρει για την εκκένωση και τα μέτρα προστασίας των ασθενών
Εντολή για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καταγγέλλοντας ότι κατά την παρουσία του στο νοσοκομείο, στη διάρκεια της επιχείρησης αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης λόγω της φωτιάς στην Περιφερειακή Αιγάλεω, δέχθηκε λεκτικό προπηλακισμό και ύβρεις.
Σε ανάρτηση του ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι, ενώ βρισκόταν στο χώρο του νοσοκομείου και επέβλεπε τη διαδικασία καταγραφής και μεταφοράς των ασθενών, σημειώθηκε επεισόδιο με τρεις συνδικαλιστές. Όπως αναφέρει, δέχθηκε λεκτικό προπηλακισμό και ύβρεις, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους «σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα», ειδικά λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση προστασίας ασθενών εξαιτίας της πυρκαγιάς.
Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι συνδέονται πολιτικά με την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, ενώ ανέφερε ότι λίγο αργότερα εμφανίστηκε και η πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχείρησε να διαμαρτυρηθεί δημόσια.
Στην ανάρτησή του, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι έχει ήδη δώσει εντολή να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με την υποβολή σχετικής αναφοράς για τις καταγγελίες περί εξύβρισης και λεκτικού προπηλακισμού. «Τέτοιες συμπεριφορές στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας απαιτεί συνεργασία και σεβασμό, ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Σε ανάρτηση του ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι, ενώ βρισκόταν στο χώρο του νοσοκομείου και επέβλεπε τη διαδικασία καταγραφής και μεταφοράς των ασθενών, σημειώθηκε επεισόδιο με τρεις συνδικαλιστές. Όπως αναφέρει, δέχθηκε λεκτικό προπηλακισμό και ύβρεις, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους «σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα», ειδικά λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση προστασίας ασθενών εξαιτίας της πυρκαγιάς.
Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι συνδέονται πολιτικά με την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, ενώ ανέφερε ότι λίγο αργότερα εμφανίστηκε και η πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχείρησε να διαμαρτυρηθεί δημόσια.
Στην ανάρτησή του, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι έχει ήδη δώσει εντολή να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με την υποβολή σχετικής αναφοράς για τις καταγγελίες περί εξύβρισης και λεκτικού προπηλακισμού. «Τέτοιες συμπεριφορές στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας απαιτεί συνεργασία και σεβασμό, ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Δείτε την ανάρτηση του
Όταν χθες ενημερώθηκα από την Πολιτική Προστασία για τον κίνδυνο που διέθετε από την πυρκαγιά το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, άλλαξα το πρόγραμμα μου, ακύρωσα τα εγκαίνια που είχαμε προγραμματισμένα για την Ψυχιατρική Κλινική στην Αγία Βαρβάρα, που τέθηκε από χθες σε πλήρη…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 1, 2026
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