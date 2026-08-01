Γεωργιάδης: Πειθαρχική διαδικασία κατά εργαζομένων στο Δαφνί για λεκτικό προπηλακισμό και ύβρεις

Όταν χθες ενημερώθηκα από την Πολιτική Προστασία για τον κίνδυνο που διέθετε από την πυρκαγιά το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, άλλαξα το πρόγραμμα μου, ακύρωσα τα εγκαίνια που είχαμε προγραμματισμένα για την Ψυχιατρική Κλινική στην Αγία Βαρβάρα, που τέθηκε από χθες σε πλήρη…