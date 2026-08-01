Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Θρίλερ στα Άνω Λιόσια, θανάσιμα τραυματισμένος εντοπίστηκε 72χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του
Θρίλερ στα Άνω Λιόσια, θανάσιμα τραυματισμένος εντοπίστηκε 72χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του
Ο άνδρας έφερε τραύματα σε κοιλιά και κεφάλι, που δεν φαίνται προς το παρόν να έχουν προκληθεί από όπλο
Συναγερμός σήμανε στα Άνω Λίοσια καθώς εντοπίστηκε περίπου στις οκτώ απόψε το βράδυ άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος στο κεφάλι και την κοιλιά ξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 72χρονο Έλληνα που βρέθηκε μέσα στο όχημά του επί της οδού Κωνσταντίνου Τσικλητήρα, ενώ τα τραύματα δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί από όπλο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται ιατροδικαστής που θα ρίξει περισσότερο φως στα αίτια θανάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 72χρονο Έλληνα που βρέθηκε μέσα στο όχημά του επί της οδού Κωνσταντίνου Τσικλητήρα, ενώ τα τραύματα δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί από όπλο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται ιατροδικαστής που θα ρίξει περισσότερο φως στα αίτια θανάτου.
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