Θρίλερ στα Άνω Λιόσια, θανάσιμα τραυματισμένος εντοπίστηκε 72χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του
ΕΛΛΑΔΑ
Ανω Λιόσια Νεκρός Άνδρας Όπλο

Θρίλερ στα Άνω Λιόσια, θανάσιμα τραυματισμένος εντοπίστηκε 72χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του

Ο άνδρας έφερε τραύματα σε κοιλιά και κεφάλι, που δεν φαίνται προς το παρόν να έχουν προκληθεί από όπλο

Θρίλερ στα Άνω Λιόσια, θανάσιμα τραυματισμένος εντοπίστηκε 72χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του
8 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε στα Άνω Λίοσια καθώς εντοπίστηκε περίπου στις οκτώ απόψε το βράδυ άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος στο κεφάλι και την κοιλιά ξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 72χρονο Έλληνα που βρέθηκε μέσα στο όχημά του επί της οδού Κωνσταντίνου Τσικλητήρα, ενώ τα τραύματα δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί από όπλο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται ιατροδικαστής που θα ρίξει περισσότερο φως στα αίτια θανάτου.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης