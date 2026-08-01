Νέες εικόνες από το τρομακτικό τροχαίο στη Φθιώτιδα από την σύγκρουση δύο φορτηγών, με έναν νεκρό
Νέες εικόνες από το τρομακτικό τροχαίο στη Φθιώτιδα από την σύγκρουση δύο φορτηγών, με έναν νεκρό
Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρτίνο - Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από drone
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου όταν συγκρούστηκαν δύο φορτηγά, κάτω από άγνωστες συνθήκες, μεταξύ τους.
Το ένα φορτηγό, που ήταν επικαθήμενο, καβάλησε το διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς.
Το άλλο φορτηγό κατέληξε τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, με τον οδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο επί τόπου και τον συνοδηγό να τραυματίζεται ελαφρά.
Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετές ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού. Στις 12:15 το μεσημέρι δόθηκε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ πλήρης αποκατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, είχαμε γύρω στις 17:30 το απόγευμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε το LamiaReport από drone στο σημείο του τροχαίου:
Το ένα φορτηγό, που ήταν επικαθήμενο, καβάλησε το διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς.
Το άλλο φορτηγό κατέληξε τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, με τον οδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο επί τόπου και τον συνοδηγό να τραυματίζεται ελαφρά.
Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετές ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού. Στις 12:15 το μεσημέρι δόθηκε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ πλήρης αποκατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, είχαμε γύρω στις 17:30 το απόγευμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε το LamiaReport από drone στο σημείο του τροχαίου:
@lamiareport.gr
Φοβερό τροχαίο το πρωί στην εθνική οδό. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους και το ένα κάηκε ολοσχερώς. Δυστυχώς ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του . Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από drone♬ News - Simple and versatile background music(1709669) - zomap
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα