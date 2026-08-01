Συναγερμός στη Μόσχα, 3 νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη κοντά σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μόσχα Έκρηξη Καφετέρια Νεκροί Ρωσία

Συναγερμός στη Μόσχα, 3 νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη κοντά σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι διερευνάται η αιτία της έκρηξης - Αναφορές ότι οφείλεται σε φιάλη υγραερίου

Συναγερμός στη Μόσχα, 3 νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη κοντά σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο
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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε καφετέρια στο κέντρο της Μόσχας απόψε, που φέρεται να προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην πλατεία Κουντρινσκάγια στη ρωσική πρωτεύουσα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι διερευνάται η αιτία της έκρηξης. Η κυκλοφορία κοντά στην πλατεία έχει προσωρινά διακοπεί, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Δείτε βίντεο

Όπως αναφέρει το Reuters, πληροφορίες της ρωσικής τηλεόρασης αναφέρουν ότι η έκρηξη πιθανώς οφείλεται σε διαρροή φιάλης υγραερίου.

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