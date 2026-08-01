Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Συναγερμός στη Μόσχα, 3 νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη κοντά σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο
Συναγερμός στη Μόσχα, 3 νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη κοντά σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο
Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι διερευνάται η αιτία της έκρηξης - Αναφορές ότι οφείλεται σε φιάλη υγραερίου
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε καφετέρια στο κέντρο της Μόσχας απόψε, που φέρεται να προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου.
Η έκρηξη σημειώθηκε στην πλατεία Κουντρινσκάγια στη ρωσική πρωτεύουσα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι διερευνάται η αιτία της έκρηξης. Η κυκλοφορία κοντά στην πλατεία έχει προσωρινά διακοπεί, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Δείτε βίντεο
Η έκρηξη σημειώθηκε στην πλατεία Κουντρινσκάγια στη ρωσική πρωτεύουσα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι διερευνάται η αιτία της έκρηξης. Η κυκλοφορία κοντά στην πλατεία έχει προσωρινά διακοπεί, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Δείτε βίντεο
Όπως αναφέρει το Reuters, πληροφορίες της ρωσικής τηλεόρασης αναφέρουν ότι η έκρηξη πιθανώς οφείλεται σε διαρροή φιάλης υγραερίου.
At least three killed and nearly two dozen injured in an explosion earlier today during a private event at the Balzi Rossi fine dining restaurant in Moscow, Russia. pic.twitter.com/32hrL2nYTF— OSINTdefender (@sentdefender) August 1, 2026
There's been an explosion in Balzi Rossi restaurant in Moscow.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2026
According to Russian Telegram channels, the restaurant was closed for an event today. It could have been closed for a Russian general's birthday celebration.
Russian media report that a lot of vehicles with black… pic.twitter.com/wkyNWNMKGt
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