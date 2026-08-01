Χαρδαλιάς: Όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα και ευθύνη είναι να βρίσκομαι στο πεδίο
Χαρδαλιάς: Όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα και ευθύνη είναι να βρίσκομαι στο πεδίο
Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Περιφερειάρχης Αττικής έδωσε τη δική του απάντηση σε σχόλια χρηστών στο Διαδίκτυο αναφορικά με την «απουσία» του από τα ΜΜΕ και τα social media
«Σε όλη μου τη διαδρομή, στα δύσκολα, ποτέ δεν κρύφτηκα. Παρών ήμουν. Παρών είμαι. Παρών θα είμαι. Στο πεδίο, όχι στα ΜΜΕ». Με μια αιχμηρή ανάρτηση ο Νίκος Χαρδαλιάς «απάντησε» σε σχόλια χρηστών στο Διαδίκτυο αναφορικά με την επιλογή του να μην μιλήσει στα ΜΜΕ εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών την ώρα που - όπως λέει - ο ίδιος, αλλά και οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής βρίσκονται τις τελευταίες 36 ώρες άυπνοι στο πεδίο.
«Σε όσους, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία τους, προσπαθούν να μιλήσουν για «εξαφανισμένους», έχω μόνο μία απάντηση: θα ήθελαν να λείπουμε από το πεδίο. Δεν λείψαμε ποτέ ούτε λεπτό, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Περιφερειάρχη Αττικής:
«Σε όσους, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία τους, προσπαθούν να μιλήσουν για «εξαφανισμένους», έχω μόνο μία απάντηση: θα ήθελαν να λείπουμε από το πεδίο. Δεν λείψαμε ποτέ ούτε λεπτό, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Περιφερειάρχη Αττικής:
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