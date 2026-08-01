Χαρδαλιάς: Όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα και ευθύνη είναι να βρίσκομαι στο πεδίο

Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Περιφερειάρχης Αττικής έδωσε τη δική του απάντηση σε σχόλια χρηστών στο Διαδίκτυο αναφορικά με την «απουσία» του από τα ΜΜΕ και τα social media