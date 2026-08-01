Χαρδαλιάς: Όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα και ευθύνη είναι να βρίσκομαι στο πεδίο
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Νίκος Χαρδαλιάς Περιφέρεια Αττικής Ανάρτηση Φωτιά Πόρτο Γερμενό

Χαρδαλιάς: Όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα και ευθύνη είναι να βρίσκομαι στο πεδίο

Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Περιφερειάρχης Αττικής έδωσε τη δική του απάντηση σε σχόλια χρηστών στο Διαδίκτυο αναφορικά με την «απουσία» του από τα ΜΜΕ και τα social media

Χαρδαλιάς: Όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα και ευθύνη είναι να βρίσκομαι στο πεδίο
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«Σε όλη μου τη διαδρομή, στα δύσκολα, ποτέ δεν κρύφτηκα. Παρών ήμουν. Παρών είμαι. Παρών θα είμαι. Στο πεδίο, όχι στα ΜΜΕ». Με μια αιχμηρή ανάρτηση ο Νίκος Χαρδαλιάς «απάντησε» σε σχόλια χρηστών στο Διαδίκτυο αναφορικά με την επιλογή του να μην μιλήσει στα ΜΜΕ εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών την ώρα που - όπως λέει - ο ίδιος, αλλά και οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής βρίσκονται τις τελευταίες 36 ώρες άυπνοι στο πεδίο.

«Σε όσους, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία τους, προσπαθούν να μιλήσουν για «εξαφανισμένους», έχω μόνο μία απάντηση: θα ήθελαν να λείπουμε από το πεδίο. Δεν λείψαμε ποτέ ούτε λεπτό, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Περιφερειάρχη Αττικής:

Χαρδαλιάς: Όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα και ευθύνη είναι να βρίσκομαι στο πεδίο
23 ΣΧΟΛΙΑ
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