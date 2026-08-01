Δεν έχει τον... Θεό του: Χιλιάδες μετανάστες πλημμύρισαν τη Θέουτα, δεκάδες έχασαν τη ζωή τους και ο Σάντσεθ ανεβάζει λίστες με τραγούδια
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Πέδρο Σάντσεθ λίστα Τραγούδια Θέουτα

Δεν έχει τον... Θεό του: Χιλιάδες μετανάστες πλημμύρισαν τη Θέουτα, δεκάδες έχασαν τη ζωή τους και ο Σάντσεθ ανεβάζει λίστες με τραγούδια

Εν μέσω της μεταναστευτικής κρίσης, ο Ισπανός πρωθυπουργός ανάρτησε βίντεο, παρουσιάζοντας την αγαπημένη του playlist

Δεν έχει τον... Θεό του: Χιλιάδες μετανάστες πλημμύρισαν τη Θέουτα, δεκάδες έχασαν τη ζωή τους και ο Σάντσεθ ανεβάζει λίστες με τραγούδια
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Η «απόβαση» χιλιάδων μεταναστών τα προηγούμενα 24ωρα από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, οι νεκροί αλλά και οι διεθνείς αντιδράσεις δεν... πτοούν όπως φαίνεται τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Ωστόσο, ο Πέδρο Σάντσεθ δείχνει να μην επηρεάζεται από την κριτική που δέχεται για τη διαχείριση της κρίσης. Μάλιστα, μέσα σε αυτό το κλίμα προκάλεσε νέα συζήτηση με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία δημοσίευσε τη μουσική λίστα που ακούει στις καλοκαιρινές του διακοπές.

«Το soundtrack του καλοκαιριού μου. Θα βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής (playlist) στον σύνδεσμο του βιογραφικού μου», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του στο Instagram, προκαλώντας αντιδράσεις, καθώς η ανάρτηση έγινε την ώρα που η Ισπανία βρισκόταν αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων ετών.

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