Ποιος γελάει τώρα με το ελληνικό FBI;

Μια εγκληματική οργάνωση, μια συμμορία, ένα καλά δουλεμένο κύκλωμα που κλέβει το κράτος-άρα όλους μας-και τα αρχηγικά του μέλη ζουν ζωή χαρισάμενη, χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Προφανώς το έγκλημα προηγείται του νόμου, όμως η Πολιτεία όφειλε εδώ και καιρό να έχει αναλάβει δράση και να δώσει τη μάχη απέναντι σε διάφορα παράσιτα που θεωρούν ότι…εδώ είναι Βαλκάνια, οπότε μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, όπως το θέλουν.Η ειδοποιός διαφορά στην αντιμετώπιση της βαριάς εγκληματικότητας εδώ και δύο χρόνια έχει…ακρωνύμιο: Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κοντολογίς ΔΑΟΕ ή ελληνικό FBI. Διάφοροι χλεύασαν το όνομα, όταν το άκουσαν. «Μα καλά, τι είμαστε Πολιτεία των ΗΠΑ για να δρα εδώ το FBI;», έλεγαν χαριτολογώντας και περιγράφοντας τον Χρυσοχοΐδη ως έναν «σερίφη» που έχει ψευδαίσθηση μεγαλείου;Δύο χρόνια μετά, τα αποτελέσματα δικαιώνουν πρωτίστως τους Αστυνομικούς της ΔΑΟΕ που έχουν βάλει το κεφάλι κάτω και πορεύονται εξαρθρώνοντας εκατοντάδες εγκληματικές οργανώσεις που τζίραραν εκατοντάδες εκατομμύρια και παράλληλα την πολιτική ηγεσία που έδειξε εμπιστοσύνη στις ικανότητες αυτών των αστυνομικών να τα καταφέρουν απέναντι στη βαριά εγκληματικότητα. Και προφανώς μπορούν να κάνουν ακόμη περισσότερα, εφαρμόζοντας το γνωστό αμερικανικό δόγμα follow the money, καθώς θα αναπτύσσουν μεγαλύτερο δίκτυο συνεργασίας και όλο και καλύτερη τεχνογνωσία του αντικειμένου.Μετά από 1.500 υποθέσεις που αντιμετωπίστηκαν και 260 σκληρές συμμορίες που εξαρθρώθηκαν, πού είναι όλοι αυτοί που γελούσαν με τη γνωστή νεοελληνική ελαφρότητα του καφενείου; Προφανώς, δεν λύθηκαν τα προβλήματα της εγκληματικότητας, ούτε έπαυσε αυτοστιγμεί η μικρή και μεγάλη διαφθορά που αγγίζει ένα σημαντικό μέρος και του Δημοσίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κράτος οφείλει να είναι θεατής. Συνεπώς, όλοι όσοι γελούσαν με την αναφορά στο ελληνικό FBI έχουν κάτι να πουν πέρα αυτό τις διαπιστώσεις δημοτικού ότι στη χώρα, όπως και σε κάθε χώρα, υπάρχουν διαφθορά και εγκληματικότητα;Άκουσα προ ημερών τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλεί τον πρωθυπουργό «αρχιερέα της διαφθοράς». Όλα αυτά είναι ατάκες για τις καφετέριες και μπορεί να γράφουν ωραία στα social media για ένα reel ή για μια ατάκα δεκαπέντε δευτερολέπτων στα κανάλια, αλλά αλήθεια, τι έκανε επί των ημερών του ο πρώην πρωθυπουργός που τώρα γίνεται τιμητής και κραδαίνει ευκαιρίας δοθείσης τη ρομφαία της εντιμότητας; Δεν υπήρχε έγκλημα επί των ημερών του; Δεν υπήρχε παρανομία και διαφθορά, μακριά μάλιστα από το περιβάλλον της ψηφιοποίησης;Ο Χρυσοχοϊδης απέδειξε ότι ξέρει να κάνει τη δουλειά σε αυτό το υπουργείο όσο κανείς άλλος υπουργός. Όμως το νόημα σε μια οργανωμένη Πολιτεία είναι οι δομές να υπερβαίνουν τα πρόσωπα και τις θητείες τους. Το στοίχημα είναι η ΔΑΟΕ να δημιουργήσει ένα υπόδειγμα λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας, ώστε το έγκλημα να την υπολογίζει και να μην θεωρεί δεδομένο ότι θα μείνει στο απυρόβλητο γιατί κινείται με Ferrari, ενώ η Αστυνομία κινείται με Zastava.