Ο Μπέιλι τραυματίστηκε στο πέναλτι που εκτέλεσε και έγινε αλλαγή, δείτε βίντεο
Ο Μπέιλι τραυματίστηκε στο πέναλτι που εκτέλεσε και έγινε αλλαγή, δείτε βίντεο
Ο 29χρονος άσος δεν χάρηκε τα δύο γκολ και την ασίστ που είχε στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή
Ο Λίον Μπέιλι δεν χάρηκε την χορταστική εμφάνιση που έκανε στη νίκη 6-2 του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή για την Stoiximan Super League.
Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός άσος είχε γκολ και ασίστ μέχρι τη φάση που οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν πέναλτι στο 4-2. Ο Ζότα Σίλβα το έχασε αλλά στην επανάληψη που σφυρίχτηκε ο Μπέιλι πήρε την μπάλα. Σημάδεψε σωστά στο κέντρο της εστίας του Αθανασιάδη για το 5-2 αλλά κατευθείαν κατάλαβε πως κάτι δεν πήγε καλά.
Ο Μπέιλι έδειξε πως πόνεσε αρκετά στο πόδι με αποτέλεσμα να ζητήσει και να γίνει αλλαγή. Στη θέση του μπήκε ο Ρόκα και το ζήτημα είναι πως ο Τζαμαϊκανός δεν χάρηκε στο τέλος τη γεμάτη εμφάνιση που έκανε με τα δύο γκολ και την ασίστ του.
Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός άσος είχε γκολ και ασίστ μέχρι τη φάση που οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν πέναλτι στο 4-2. Ο Ζότα Σίλβα το έχασε αλλά στην επανάληψη που σφυρίχτηκε ο Μπέιλι πήρε την μπάλα. Σημάδεψε σωστά στο κέντρο της εστίας του Αθανασιάδη για το 5-2 αλλά κατευθείαν κατάλαβε πως κάτι δεν πήγε καλά.
Ο Μπέιλι έδειξε πως πόνεσε αρκετά στο πόδι με αποτέλεσμα να ζητήσει και να γίνει αλλαγή. Στη θέση του μπήκε ο Ρόκα και το ζήτημα είναι πως ο Τζαμαϊκανός δεν χάρηκε στο τέλος τη γεμάτη εμφάνιση που έκανε με τα δύο γκολ και την ασίστ του.
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