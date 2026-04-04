Ο Μπενίτεθ, τα play offs και ο μονόδρομος στην Τούμπα

Τώρα ξεκινούν τα ωραία και τα σημαντικά. Ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα που έχει αλλάξει από την αρχή της σεζόν τρεις προπονητές και τον Ιανουάριο έκανε οκτώ μεταγραφές, πήρε μόνος του το ρόλο του «Μουτζούρη» σ’ αυτά τα play offs: για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια έμεινε από τον Οκτώβριο ουσιαστικά νοκ άουτ στη διεκδίκηση του τίτλου και για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και την κατάρρευση του Λεβαδειακού που συνέπεσε χρονικά με την εκτόξευση του Ανδρέα Τεττέη και τη σταθεροποίηση μιας διάταξης από τον Ράφα Μπενίτεθ, κυνηγούσε την ομάδα της Λιβαδειάς για να κατακτήσει την τέταρτη θέση.Την πήρε εύκολα τελικά. Μαζί κι ένα σίγουρο εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν, χωρίς να περιμένει τον τελικό ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. Αχαρος και δύσκολος ο ρόλος του «κομπάρσου», ό,τι κι αν λέμε εμείς οι απέξω. Μα αν υπάρχει ένας τρόπος αυτός ο ρόλος να αναβαθμιστεί – όχι για την κατάκτηση του τίτλου ασφαλώς – ένας δρόμος υπάρχει: οι δυο πρώτες αγωνιστικές.Τα’ φερε έτσι το πρόγραμμα που ο Παναθηναϊκός παίζει πρώτη αγωνιστική στην Τούμπα όπου έχει ηττηθεί δύο φορές εφέτος με 2-0 και… κατεβασμένα χέρια, δεύτερη αγωνιστική στη Λεωφόρο με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο δεν έχει ηττηθεί σε κανέναν από τα δύο ντέρμπι της regular season. Ξεκινά από το -8 από τον ΠΑΟΚ και από το -10 από τον Ολυμπιακό. Αν υπάρχει μία περίπτωση να διεκδικήσει την τρίτη θέση, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον οδηγήσει στο «καλό» εισιτήριο του Europa League, δηλαδή στα play offs, αυτή εξαντλείται στις πρώτες δύο αγωνιστικές! Μετά… βλέποντας και κάνοντας!Πρόσφατα ο Βισέντε Ταμπόρδα είπε ότι «ένα γκολ, το γκολ εναντίον της Ρόμα, άλλαξε την καριέρα μου». Μπορεί να συμβεί και σε άλλους παίκτες του Τριφυλλιού κατά τη διάρκεια των play offs. Όμως η πραγματικότητα είναι πως ο Μπενίτεθ έχει ήδη βγάλει τα συμπεράσματά του για τους παίκτες ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου: σε ατομικό επίπεδο δύσκολα θα αλλάξει η αξιολόγησή του από την εικόνα τους στα έξι τελευταία ματς της σεζόν. Μπορεί, όμως, να αλλάξει στην εκτίμηση των διοικούντων προς τον ίδιο!Αυτή είναι στην πραγματικότητα και για να είμαστε ρεαλιστές η πιο σημαντική παράμετρος για τον Παναθηναϊκό στα play offs. Κατά πόσο τα αποτελέσματα, η εικόνα της ομάδας, η διαχείριση του ρόστερ μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση του Ισπανού τεχνικού. Κατά τη γνώμη μας είναι λανθασμένη αυτή η προσέγγιση. Οι διοικούντες θα έπρεπε ήδη να έχουν πάρει την απόφασή τους για τον Μπενίτεθ, με τα καλά του, τα στραβά του και την προοπτική για την οποία συμφώνησε μαζί του ο Παναθηναϊκός πριν από πέντε μήνες. Αυτό δεν έχει συμβεί. Συνεπώς από τα play offs θα κριθεί αν ο Παναθηναϊκός θα έχει τον ίδιο προπονητή του χρόνου, ή θα κινηθεί σε ένα μήνα για την αντικατάστασή του.Ενόψει του αγώνα στην Τούμπα το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι το μυαλό του! Ποια θα είναι η πνευματική προετοιμασία των παικτών για το ματς, ποια θα είναι η τακτική που θα εφαρμοστεί, αν έχουν βρεθεί τα σημεία στα οποία ο ΠΑΟΚ είναι ευάλωτος, αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγωνιστεί με το σφρίγος, το ποδοσφαιρικό φιλότιμο και τη συνοχή που είχε καταθέσει στο πρώτο ματς εναντίον της Μπέτις.Οι δυο ομάδες προέρχονται από διακοπή 15 ημερών, ρυθμό δεν θα έχει καμία. Ο ΠΑΟΚ έχει τις απώλειές του, είχε περισσότερους διεθνείς και σημαντικότερες απώλειες στην προετοιμασία του, έχει μεγάλο βάρος για το τρίποντο και σ’ αυτό θα κληθεί να «επενδύσει» ο Παναθηναϊκός. Η εφετινή ιστορία του στα ντέρμπι έχει δείξει ότι ηττήθηκε σε όλα στα οποία δέχθηκε πρώτος γκολ. Και αντιστρόφως, νίκησε στα δύο εκ των τριών που προηγήθηκε, με τον Δικέφαλο στη Λεωφόρο και με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Στο τρίτο, ισοφαρίστηκε από τους Ερυθρόλευκους στις καθυστερήσεις από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Σαφής ο μονόδρομος για να φύγει τουλάχιστον αήττητος από την Τούμπα: το 0-1…