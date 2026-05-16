Πως θα ονομάζεται η επετειακή Ferrari;
Η Ferrari πλησιάζει στο σημαντικό ορόσημο της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυσή της και ήδη έχουν αρχίσει τα στοιχήματα σχετικά με την ονομασία που θα δώσει στο επετειακό hypercar που ετοιμάζει για την περίσταση.
Η Ferrari λατρεύει να χτίζει ένα μύθο γύρω από τα επετειακά της μοντέλα. Και όλα δείχνουν ότι η επόμενη μεγάλη στιγμή στην ιστορία της ίσως έχει ήδη αποκτήσει όνομα. Η ιταλική εταιρία κατοχύρωσε πρόσφατα την εμπορική ονομασία «FX-100», μια κίνηση που άνοιξε αμέσως τη συζήτηση γύρω από το τι ακριβώς ετοιμάζει το Μαρανέλο για τα επόμενα χρόνια.
Η Ferrari κατοχύρωσε τόσο το «FX100» όσο και το «FX-100», μαζί με διάφορες εκδοχές που συνοδεύονται από το όνομα της εταιρίας, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια εσωτερική κωδική ονομασία αλλά πιθανότατα για ένα όνομα που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει σε κάποιο μοντέλο της. Και όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα με τη Ferrari, πίσω από ένα όνομα κρύβεται συνήθως μια βαθύτερη ιστορική αναφορά.
Η πρώτη σύνδεση οδηγεί στην Ferrari FX, μία από τις πιο σπάνιες δημιουργίες της δεκαετίας του ’90. Επρόκειτο για μια εξαιρετικά περιορισμένη παραλλαγή της 512, που συνδύαζε τον flat-12 κινητήρα της Testarossa με σειριακό κιβώτιο της Williams και κατασκευάστηκε ως ειδική παραγγελία για τον Σουλτάνο του Μπρουνέι, με την παραγωγή να περιορίζεται σε μόλις επτά αντίτυπα.
Πιο πιθανό όμως είναι το νέο όνομα να συνδέεται με τη θρυλική οικογένεια XX της Ferrari. Μια σειρά καθαρόαιμων μοντέλων πίστας που λειτουργούσαν ως εργαστήρια τεχνολογίας για τη μάρκα. Η αρχή έγινε το 2005 με την Ferrari FXX, μια εξελιγμένη εκδοχή της Enzo με ισχυρότερο V12, αγωνιστικό setup και προηγμένα συστήματα τηλεμετρίας.
Ακολούθησε η 599XX και στη συνέχεια η υβριδική FXX-K βασισμένη στη LaFerrari, η οποία ενσωμάτωνε τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας από τη Formula 1. Μέχρι τότε τα XX μοντέλα ήταν αυστηρά track-only δημιουργίες, κάτι που άλλαξε το 2023 με την SF90 XX Stradale, την πρώτη «XX» Ferrari που μπορούσε θεωρητικά να κυκλοφορήσει και στον δρόμο.
Το FX-100 θα μπορούσε λοιπόν να αποτελεί την επόμενη κορυφαία έκφραση αυτής της φιλοσοφίας, πιθανώς πάνω στη νέα Ferrari F80. Επίσης η χρήση του «100» συμφωνεί με την παράδοση της Ferrari να συνδέει ιστορικά τις επετείους της με εμβληματικά μοντέλα: η Ferrari F40 τίμησε τα 40 χρόνια της εταιρίας, η Ferrari F50 τα 50, ενώ το όνομα F70 χρησιμοποιήθηκε εσωτερικά για τη LaFerrari.
Με δεδομένο ότι το 2029 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Scuderia Ferrari, το FX-100 μοιάζει να ταιριάζει απόλυτα σε ένα επετειακό hypercar περιορισμένης παραγωγής. Είναι λοιπόν δεδομένο πως η Ferrari δύσκολα θα άφηνε μια τόσο συμβολική ευκαιρία ανεκμετάλλευτη.
