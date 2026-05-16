Πως θα ονομάζεται η επετειακή Ferrari;

Η Ferrari λατρεύει να χτίζει ένα μύθο γύρω από τα επετειακά της μοντέλα. Και όλα δείχνουν ότι η επόμενη μεγάλη στιγμή στην ιστορία της ίσως έχει ήδη αποκτήσει όνομα. Η ιταλική εταιρία, μια κίνηση που άνοιξε αμέσως τη συζήτηση γύρω από το τι ακριβώς ετοιμάζει το Μαρανέλο για τα επόμενα χρόνια.Η Ferrari κατοχύρωσε τόσο το «FX100» όσο και το «FX-100», μαζί με διάφορες εκδοχές που συνοδεύονται από το όνομα της εταιρίας, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια εσωτερική κωδική ονομασία αλλά. Και όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα με τη Ferrari, πίσω από ένα όνομα κρύβεται συνήθως μια βαθύτερη ιστορική αναφορά., μία από τις πιο σπάνιες δημιουργίες της δεκαετίας του ’90. Επρόκειτο για μια εξαιρετικά περιορισμένη παραλλαγή της 512, που συνδύαζε τον flat-12 κινητήρα της Testarossa με σειριακό κιβώτιο της Williams καιμε την παραγωγή να περιορίζεται σε μόλις επτά αντίτυπα.Πιο πιθανό όμως είναι το νέο όνομα νατης Ferrari. Μια σειρά καθαρόαιμων μοντέλων πίστας που λειτουργούσαν ως εργαστήρια τεχνολογίας για τη μάρκα. Η αρχή έγινε το 2005 με την Ferrari FXX, μια εξελιγμένη εκδοχή της Enzo με ισχυρότερο V12, αγωνιστικό setup και προηγμένα συστήματα τηλεμετρίας.Ακολούθησεβασισμένη στη LaFerrari, η οποία ενσωμάτωνε τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας από τη Formula 1. Μέχρι τότε τα XX μοντέλα ήταν αυστηρά track-only δημιουργίες, κάτι που άλλαξε το 2023 με τηνΤο FX-100 θα μπορούσε λοιπόν να αποτελεί την επόμενη κορυφαία έκφραση αυτής της φιλοσοφίας, πιθανώς πάνω στη νέα Ferrari F80. Επίσης η χρήση του «100» συμφωνεί με την παράδοση της Ferrari να: η Ferrari F40 τίμησε τα 40 χρόνια της εταιρίας, η Ferrari F50 τα 50, ενώ το όνομα F70 χρησιμοποιήθηκε εσωτερικά για τη LaFerrari.Με δεδομένο ότιτο FX-100 μοιάζει να ταιριάζει απόλυτα σε ένα επετειακό hypercar περιορισμένης παραγωγής. Είναι λοιπόν δεδομένο πως η Ferrari δύσκολα θα άφηνε μια τόσο συμβολική ευκαιρία ανεκμετάλλευτη.