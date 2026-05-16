Σύνεδρος της ΝΔ ανέβηκε με το μωρό της στο βήμα και μίλησε για τη μητρότητα και το δημογραφικό, δείτε βίντεο
«Η μητρότητα δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα μιας γυναίκας να συμμετέχει ενεργά σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής», τόνισε η σύνεδρος του κόμματος και υποψήφια στην Α' Αθηνών, Μαρία Σακίμπ
Ένα απρόσμενο σκηνικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο (16/5), καθώς η σύνεδρος του κόμματος και υποψήφια στην Α' Αθηνών, Μαρία Σακίμπ, ανέβηκε στο βήμα με το μωρό της στην αγκαλιά.
Με την κίνηση αυτή, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τη μητρότητα και το δημογραφικό ζήτημα. Μάλιστα, όταν το μωρό έκλαιγε, του έβαλε την πιπίλα για να ησυχάσει.
Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Θόδωρος Ρουσόπουλος, σχολίασε πως το μωρό ήταν σχετικά ήσυχο ζητώντας μάλιστα και τη συνταγή από την κυρία Σακίμπ.
«Πιστεύω πως ένα σύγχρονο κράτος οφείλει όχι απλώς να διαχειρίζεται ανάγκες και προβλήματα αλλά να δημιουργεί προϋποθέσεις ασφάλειας αξιοπρέπειας και προοπτικής για όλους. Βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί πιστεύω πως η μητρότητα δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα μιας γυναίκας να συμμετέχει ενεργά σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής. Η πραγματική ισότητα δεν είναι θεωρητική έννοια, κρίνεται στην καθημερινότητα, κρίνεται στο αν μία γυναίκα μπορεί να είναι μητέρα χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες και οι φιλοδοξίες της, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάζει τον έναν ρόλο στον βωμό του άλλου», τόνισε η κυρία Σακίμπ.
Σχετικά με το ζήτημα του δημογραφικού, είπε: «Το δημογραφικό παραμένει η μεγαλύτερη απειλή του έθνους μας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η αρχή έγινε, επιδοτήσαμε για πρώτη φορά τις γεννήσεις, φοροελαφρύναμε την τεκνογονία, αναβαθμίσαμε το επίπεδο των δημόσιων δομών υγείας. Αλλά πρέπει με θάρρος και ορίζοντα τη νέα θητεία να προαναγγείλουμε και νέα μέτρα, πιο στοχευμένα, πιο αποδοτικά».
«Η μητρότητα δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα μιας γυναίκας να συμμετέχει στη δημόσια ζωή»
