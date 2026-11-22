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Μπρούνο Φερνάντες: «Αν ήθελα περισσότερα χρήματα δεν θα ήμουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μίλησε ανοικτά για το μέλλον του στους «κόκκινους διαβόλους» ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο το οικονομικό σκέλος του συμβολαίου του
Σε δηλώσεις του στο Sky Sports, ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», ο Πορτογάλος μέσος αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές διαπραγματεύσεις.
🚨 Bruno Fernandes to Sky: “Man United offered me a new contract, so I think that, from their side, shows that they want me to stay. But there are NO negotiations going on”. “We spoke about the contract at the end of last season, we came in the beginning of this season speaking about the contract, but about the context of the team and the club, I just put that to a side because I don't think it's the right moment, neither for me, nor for the club, to be talking about negotiations because the most important thing now is that the club gets back to win games”. “There's no negotiations ongoing, but I've seen people saying that he's asked for more money, he's asked for more years. If I wanted more money, I wouldn't be here. I had somewhere to go to get much more money than being at Manchester United”. “I could have been in a place that is much warmer than Manchester!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2026
Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως η Γιουνάιτεντ τού έχει καταθέσει πρόταση, κάτι που θεωρεί σαφή ένδειξη της επιθυμίας της να τον διατηρήσει στο δυναμικό της.
Ωστόσο, ο Φερνάντες εξήγησε πως επέλεξε να αφήσει προσωρινά το συγκεκριμένο ζήτημα στην άκρη, καθώς θεωρεί πως δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για συζητήσεις γύρω από οικονομικούς όρους και συμβόλαια.
Μάλιστα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η παραμονή του στο Μάντσεστερ δεν αποτελεί ζήτημα χρημάτων, αποκαλύπτοντας πως είχε στα χέρια του πρόταση από άλλη ομάδα, η οποία ήταν σημαντικά υψηλότερη οικονομικά από εκείνη που θα μπορούσε να λάβει στη Γιουνάιτεντ.
«Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη, αλλά έχω δει ανθρώπους να λένε ότι ζήτησα περισσότερα χρήματα ή περισσότερα χρόνια. Αν ήθελα περισσότερα χρήματα, δεν θα ήμουν εδώ. Είχα κάπου να πάω για να πάρω πολύ περισσότερα χρήματα από το να είμαι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θα μπορούσα να είμαι σε ένα μέρος που είναι πολύ πιο ζεστό από το Μάντσεστερ!», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Πορτογάλος αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι οι δύο πλευρές είχαν συζητήσει για το συμβόλαιό του τόσο στο τέλος της προηγούμενης σεζόν όσο και στην αρχή της φετινής, ωστόσο ξεκαθάρισε πως αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα πρέπει να είναι η αγωνιστική ανάκαμψη της ομάδας.
«Το πιο σημαντικό τώρα είναι να επιστρέψει ο σύλλογος για να κερδίζει παιχνίδια», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του αρχηγού της Γιουνάιτεντ.
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