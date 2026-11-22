Γιατί ο χρυσός έχασε το 31% της αξίας του από τα ιστορικά υψηλά, οι προβλέψεις για ανάκαμψη το 2027
Γιατί ο χρυσός έχασε το 31% της αξίας του από τα ιστορικά υψηλά, οι προβλέψεις για ανάκαμψη το 2027
Από τα 5.595 δολάρια η τιμή του χρυσού έπεσε κάτω από τα 3.900 – Γιατί πιέζεται παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, ο κίνδυνος νέας πτώσης στα 3.600 δολάρια - Οι προβλέψεις των Goldman Sachs, UBS και JPMorgan για το 2027
Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις συνεχίζονται, ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος και τα δημόσια χρέη διογκώνονται. Κι όμως, αντί ο χρυσός να ενισχύεται ως παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις ισχυρότερες διορθώσεις των τελευταίων ετών. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει υποχωρήσει σχεδόν 31% από το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και η ενίσχυση του δολαρίου ανατρέπουν τις ισορροπίες στις διεθνείς αγορές.
Η αλλαγή του επενδυτικού κλίματος συνδέεται κυρίως με τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve, καθώς τα επίμονα πληθωριστικά φαινόμενα περιορίζουν τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.
Για τους επενδυτές, το δίλημμα γίνεται ολοένα πιο έντονο: Έχει ο χρυσός μπροστά του νέα περιθώρια υποχώρησης ή οι σημερινές αποτιμήσεις δημιουργούν ευκαιρίες ενόψει μιας πιθανής ανάκαμψης το 2027;
Πρόκειται για απώλειες που πλησιάζουν το 31%, αποτυπώνοντας τη σημαντική μεταστροφή της αγοράς μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.
Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα της εξεταζόμενης περιόδου, ο χρυσός έχασε 4,55% της αξίας του, ενώ ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις στο ασήμι, το οποίο υποχώρησε κατά 5,35%, στα 49,03 δολάρια ανά ουγγιά.
Η αδυναμία των δύο πολύτιμων μετάλλων δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες συνεδριάσεις. Χρυσός και ασήμι έχουν καταγράψει εβδομαδιαίες απώλειες στις εννέα από τις τελευταίες 12 εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει μια παρατεταμένη περίοδο αποεπένδυσης και αναπροσαρμογής των τοποθετήσεων.
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Η αλλαγή του επενδυτικού κλίματος συνδέεται κυρίως με τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve, καθώς τα επίμονα πληθωριστικά φαινόμενα περιορίζουν τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.
Για τους επενδυτές, το δίλημμα γίνεται ολοένα πιο έντονο: Έχει ο χρυσός μπροστά του νέα περιθώρια υποχώρησης ή οι σημερινές αποτιμήσεις δημιουργούν ευκαιρίες ενόψει μιας πιθανής ανάκαμψης το 2027;
Από τα 5.595 δολάρια κάτω από τα 3.900 – Η έκταση της πτώσηςΗ μεταβολή στην αγορά του χρυσού είναι ιδιαίτερα έντονη. Από τα περίπου 5.595 δολάρια ανά ουγγιά, όπου είχε φτάσει τον Ιανουάριο, η τιμή υποχώρησε στα 3.879,70 δολάρια στο κλείσιμο της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.
Πρόκειται για απώλειες που πλησιάζουν το 31%, αποτυπώνοντας τη σημαντική μεταστροφή της αγοράς μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.
Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα της εξεταζόμενης περιόδου, ο χρυσός έχασε 4,55% της αξίας του, ενώ ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις στο ασήμι, το οποίο υποχώρησε κατά 5,35%, στα 49,03 δολάρια ανά ουγγιά.
Η αδυναμία των δύο πολύτιμων μετάλλων δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες συνεδριάσεις. Χρυσός και ασήμι έχουν καταγράψει εβδομαδιαίες απώλειες στις εννέα από τις τελευταίες 12 εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει μια παρατεταμένη περίοδο αποεπένδυσης και αναπροσαρμογής των τοποθετήσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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