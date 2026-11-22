Γιατί ο χρυσός έχασε το 31% της αξίας του από τα ιστορικά υψηλά, οι προβλέψεις για ανάκαμψη το 2027

Από τα 5.595 δολάρια η τιμή του χρυσού έπεσε κάτω από τα 3.900 – Γιατί πιέζεται παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, ο κίνδυνος νέας πτώσης στα 3.600 δολάρια - Οι προβλέψεις των Goldman Sachs, UBS και JPMorgan για το 2027