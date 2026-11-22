Εκλογές σε τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ έως το τέλος του 2027, με τα εθνικιστικά κόμματα να ενισχύονται – Γιατί η Γαλλία θεωρείται το πιο κρίσιμο μέτωπο και πώς μπορεί να μπλοκαριστούν οι αποφάσεις για την Ουκρανία, την άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

εκλογικών αναμετρήσεων μέσα στους επόμενους 13 μήνες απειλεί να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη, την ώρα που τα εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα ενισχύουν την παρουσία τους και διεκδικούν την εξουσία σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Σύμφωνα με ανάλυση του εκλογικό «υπερκύκλο», με αναμετρήσεις σε Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία που ενδέχεται να διαμορφώσουν ένα ισχυρό μπλοκ ευρωσκεπτικιστών ηγετών, ικανό να εμποδίσει σημαντικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες.







Το διακύβευμα δεν είναι απαραίτητα η διάλυση της ΕΕ, αλλά η σταδιακή αποδυνάμωσή της, με ενδεχόμενη παράλυση στη λήψη αποφάσεων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, την ευρωπαϊκή άμυνα, τη διεύρυνση και την οικονομική ενοποίηση.



Οι τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη Ο εκλογικός κύκλος ξεκινά στις 29 Νοεμβρίου από την Ισπανία, όπου ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ήττας από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία ήδη συνεργάζονται σε ορισμένες περιφέρειες.







Στην Πολωνία, οι εθνικιστικές παρατάξεις, που συγκεντρώνουν συνολικά σχεδόν το μισό της εκλογικής υποστήριξης, θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον φιλοευρωπαϊκό κυβερνητικό συνασπισμό του Ντόναλντ Τουσκ.



Στην Ιταλία, η Ρομπέρτο Βανάτσι.



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Η οικονομική στασιμότητα, η ακρίβεια, η γήρανση του πληθυσμού και η πίεση στα δημόσια οικονομικά έχουν περιορίσει την εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά κόμματα της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς. Την ίδια ώρα, η μετανάστευση, η πράσινη μετάβαση, η στήριξη της Ουκρανίας και η παγκοσμιοποίηση αποτελούν βασικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη ρωσική παραπληροφόρηση και την ανοιχτή υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς τα λεγόμενα «πατριωτικά» κόμματα να ενισχύουν, σύμφωνα με την ανάλυση, συγκεκριμένες πολιτικές αφηγήσεις.



Πώς μπορεί να «παραλύσει» η Ευρωπαϊκή Ένωση και η σημασία της Γαλλίας Η μεγαλύτερη αλλαγή θα μπορούσε να σημειωθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου σήμερα μόλις τρεις από τους 27 ηγέτες προέρχονται από την κεντροαριστερά. Εάν εθνικιστικές και ευρωσκεπτικιστικές κυβερνήσεις επικρατήσουν στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πολωνία, θα μπορούσαν να συγκροτήσουν, μαζί με άλλες κυβερνήσεις, μια ισχυρή μειοψηφία ικανή να μπλοκάρει ευρωπαϊκές αποφάσεις.



Στο επίκεντρο θα βρίσκονταν ο κοινοτικός προϋπολογισμός, η περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία, η διεύρυνση της ΕΕ και η βαθύτερη συνεργασία στην άμυνα, την ενέργεια, τη χρηματοδότηση και την τεχνολογία. Η πολιτική επιστήμονας Νάταλι Τότσι προειδοποιεί ότι ο εκλογικός κύκλος θα μπορούσε να «αλλάξει δραματικά το πρόσωπο της Ευρώπης», προκαλώντας όχι απλώς σταδιακή διάβρωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αλλά ενδεχομένως αποδυνάμωση εκ των έσω ή ακόμη και κατάρρευσή του.



Μια σειρά κρίσιμωνμέσα στους επόμενους 13 μήνες απειλεί να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες στην, την ώρα που τα εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα ενισχύουν την παρουσία τους και διεκδικούν την εξουσία σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian , η Ευρώπη εισέρχεται σε έναν, με αναμετρήσεις σε Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία που ενδέχεται να διαμορφώσουν ένα ισχυρό μπλοκ ευρωσκεπτικιστών ηγετών, ικανό να εμποδίσει σημαντικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες.Εκλογές αναμένονται επίσης στην Ελλάδα, την Εσθονία, τη Φινλανδία και τη Σλοβακία, ενώ στη Γερμανία θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές αναμετρήσεις.Το διακύβευμα δεν είναι απαραίτητα η διάλυση της ΕΕ, αλλά η, με ενδεχόμενη παράλυση στη λήψη αποφάσεων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, την ευρωπαϊκή άμυνα, τη διεύρυνση και την οικονομική ενοποίηση.Ο εκλογικός κύκλος ξεκινά στις 29 Νοεμβρίου από την Ισπανία, όπου ο σοσιαλιστής πρωθυπουργόςαντιμετωπίζει τον κίνδυνο ήττας από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία ήδη συνεργάζονται σε ορισμένες περιφέρειες.Την άνοιξη ακολουθεί η Γαλλία, όπου η Μαρίν Λεπέν , επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, εμφανίζεται ως φαβορί για την προεδρία, με σημαντικό προβάδισμα έναντι του Ζαν-Λικ Μελανσόν και των κατακερματισμένων δυνάμεων του πολιτικού κέντρου.Στην Πολωνία, οι εθνικιστικές παρατάξεις, που συγκεντρώνουν συνολικά σχεδόν το μισό της εκλογικής υποστήριξης, θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον φιλοευρωπαϊκό κυβερνητικό συνασπισμό τουΣτην Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει δεύτερη θητεία στις εκλογές που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από το τέλος του 2027, αντιμετωπίζοντας παράλληλα πίεση από το ακόμη πιο σκληροπυρηνικό κόμμα Εθνικό Μέλλον τουΗ άνοδος των εθνικιστικών κομμάτων καταγράφεται παρά τη μεγάλη υποστήριξη των Ευρωπαίων προς την ίδια την ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Guardian, το 74% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ένωση, ποσοστό-ρεκόρ. Ωστόσο, σχεδόν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους στηρίζει πλέον ακροδεξιά κόμματα , ποσοστό που έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.Η οικονομική στασιμότητα, η ακρίβεια, η γήρανση του πληθυσμού και η πίεση στα δημόσια οικονομικά έχουν περιορίσει την εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά κόμματα της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς. Την ίδια ώρα, η μετανάστευση, η πράσινη μετάβαση, η στήριξη της Ουκρανίας και η παγκοσμιοποίηση αποτελούν βασικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη ρωσική παραπληροφόρηση και την ανοιχτή υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς τα λεγόμενα «πατριωτικά» κόμματα να ενισχύουν, σύμφωνα με την ανάλυση, συγκεκριμένες πολιτικές αφηγήσεις.Η μεγαλύτερη αλλαγή θα μπορούσε να σημειωθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου σήμερα μόλις τρεις από τους 27 ηγέτες προέρχονται από την κεντροαριστερά. Εάν εθνικιστικές και ευρωσκεπτικιστικές κυβερνήσεις επικρατήσουν στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πολωνία, θα μπορούσαν να συγκροτήσουν, μαζί με άλλες κυβερνήσεις, μια ισχυρή μειοψηφία ικανή να μπλοκάρει ευρωπαϊκές αποφάσεις.Στο επίκεντρο θα βρίσκονταν ο κοινοτικός προϋπολογισμός, η περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία, η διεύρυνση της ΕΕ και η βαθύτερη συνεργασία στην άμυνα, την ενέργεια, τη χρηματοδότηση και την τεχνολογία. Η πολιτική επιστήμονας Νάταλι Τότσι προειδοποιεί ότι ο εκλογικός κύκλος θα μπορούσε να «αλλάξει δραματικά το πρόσωπο της Ευρώπης», προκαλώντας όχι απλώς σταδιακή διάβρωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αλλά ενδεχομένως αποδυνάμωση εκ των έσω ή ακόμη και κατάρρευσή του.

Κατά τους αναλυτές, η καθοριστικότερη εκλογική αναμέτρηση είναι αυτή της Γαλλίας. Το πρόγραμμα της Μαρίν Λεπέν προβλέπει μείωση κατά 11 δισ. ευρώ της γαλλικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό της ΕΕ, συνταγματικό δημοψήφισμα για την υπεροχή του γαλλικού έναντι του ευρωπαϊκού δικαίου και παραβίαση συγκεκριμένων κανόνων της ενιαίας αγοράς.



Ο Μουτζτάμπα Ραχμάν της Eurasia Group επισημαίνει ότι η Γαλλία διαθέτει πολύ μεγαλύτερη επιρροή στην ΕΕ από την Ουγγαρία. Επομένως, μια ενδεχόμενη προεδρία Λεπέν θα μπορούσε να αμφισβητήσει πολύ πιο αποτελεσματικά την υπερεθνική αρχιτεκτονική της Ένωσης.



Η πρώτη μεγάλη συνέπεια, σύμφωνα με την ανάλυση, θα μπορούσε να είναι η παρεμπόδιση περαιτέρω ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ουκρανία, εφόσον σχηματιζόταν ένα συνεκτικό μπλοκ ευρωσκεπτικιστών ηγετών. Παράλληλα, η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έως σήμερα έχει επιδείξει σχετική αυτοσυγκράτηση στις σχέσεις της με τις Βρυξέλλες, θα μπορούσε να ακολουθήσει διαφορετική (λιγότερο «μετριοπαθή») στάση εάν αποκτούσε περισσότερους πολιτικούς συμμάχους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.



Ο κίνδυνος να χάσει η ΕΕ τη δυνατότητα να αποφασίζει Η ανάλυση του Guardian αντιπαραβάλλει τη σημερινή συγκυρία με το 1998, όταν στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων κυριαρχούσαν φιλοευρωπαϊκές, κεντροαριστερές δυνάμεις και η Ένωση βρισκόταν σε φάση οικονομικής ανάπτυξης και διεύρυνσης. Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, η πολιτική δυναμική φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.



Ο Στέφαν Λένε του Carnegie Europe εκτιμά ότι οι επερχόμενες εκλογές θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ ανθεκτικότητας για την ΕΕ. Όπως εξηγεί, η ισχυρότερη παρουσία της ριζοσπαστικής δεξιάς μπορεί να μην οδηγήσει στη διάλυση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να την εμποδίσει να εξελιχθεί ώστε να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.



Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, καταλήγει, είναι ότι η παρατεταμένη αδυναμία συλλογικής δράσης θα οδηγήσει σταδιακά την Ευρώπη σε απώλεια πολιτικής ισχύος και διεθνούς επιρροής.