Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του
Τουλάχιστον 15 οι τραυματίες, μεταξύ τους και αλλοδαποί, βαριά τραυματισμένος ένας αστυνομικός - Εθνικό πένθος στη χώρα - Το προφίλ του δράστη
Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά του άνδρα και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, ορισμένοι βαριά, πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να τον τραυματίσουν και να τον ακινητοποιήσουν. Λίγες ώρες αργότερα οι Αρχές εντόπισαν άλλα τρία πτώματα στην κατοικία του, πιθανόν τους γονείς και την αδελφή του, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.
Τα κίνητρα του νεαρού, που φαίνεται να έδρασε μόνος, παραμένουν άγνωστα, οι Αρχές τονίζουν ωστόσο ότι ήταν ακροδεξιάς ιδεολογίας υπερεθνικιστής. Περίεργος και μοναχικός άνθρωπος, λένε οι γείτονές του.
Το χρονικό των γεγονότωνΗ επίθεση άρχισε λίγο πριν τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 στην Ελλάδα) στην Κεντρική Αγορά της Κρακοβίας, το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης που είναι δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες.
Ο 25χρονος, που φορούσε παραλλαγή, μπήκε με το αυτοκίνητό του στην πλατεία και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Χτύπησε μάλιστα και ένα τραμ που περνούσε από εκεί, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα παράθυρά του, αλλά κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε.
Ακολούθησαν στιγμές πανικού με το πλήθος να προσπαθεί να φύγει με κάθε τρόπο.
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που άρχισαν οι πυροβολισμοί
Αμέσως έσπευσαν στο σημείο οπλισμένοι αστυνομικοί που άρχισαν ανταλλαγή πυροβολισμών με τον ύποπτο, ο οποίος χτυπήθηκε από σφαίρες εντός τριών λεπτών.
This was the moment the shooting started in Krakow. It took a good 20 seconds or so before people started running as the average Pole has never heard gunshots and the idea of a terror attack is practically incomprehensible in Poland https://t.co/gxEEmdoYvd— Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2026
Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας αστυνομικός αντιμετωπίζει τον ύποπτο στο έδαφος πριν πυροβολήσει αρκετές φορές. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός πέφτει στο έδαφος, προφανώς έχοντας τραυματιστεί και ο ίδιος.
Δείτε βίντεο: Αστυνομικός ακινητοποιεί τον δράστη
🚨🇵🇱BREAKING: Jakub Kulik and Artur Morański are the two police officers who took down the shooter.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 7, 2026
Both were shot and are in serious condition, with one of them suffering MULTIPLE gunshot wounds.
Pray for the heroes who saved so many!
Source:@AntSpeaks / Writer: Bri pic.twitter.com/hnpgVocmoV
Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών
Nagranie jak bohaterski polski policjant neutralizuje zamachowca. Policjantów było dwóch jeden walczy o życie po otrzymaniu trzech postrzałów, ten policjant Kamil Kosin, otrzymał jeden postrzał i będąc rannym dalej walczył o bezpieczeństwo ludzi. https://t.co/3r3jsdhde5— Dariusz Wiewiórka (@darekwiewiorka) November 7, 2026
Δείτε βίντεο
🚨JUST IN: Active shooter In Krakow,Poland MANY KILLD, MANY INJURED A man dressed in camouflage driving around in a black car shooting people at random https://t.co/fMmHsVY8Bv— Svilen Georgiev (@siscostwo) November 7, 2026
Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow https://t.co/bBiPXkdhRV— London Goldynov (@LondonGoldynov) November 7, 2026
Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε αλλοδαποί από την Αυστρία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Πορτογαλία και τη Ρωσία.
Τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί, που νοσηλεύονται, ο ένας μάλιστα σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο δράστης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς δέχτηκε πυροβολισμούς κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του.
Μέσα στο αυτοκίνητό του, όπως επίσης έγινε γνωστό, βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά. Κατείχε τα όπλα με άδεια.
Στον Πολωνία κηρύχθηκε διήμερο πένθος, ενώ στην Κρακοβία το πένθος κηρύχτηκε ως την Τετάρτη.
Νεκροί και στην κατοικία του δράστηΕν τω μεταξύ, λίγες ώρες μετά την επίθεση εντοπίστηκαν τρία πτώματα στο σπίτι του δράστη, σε χωριό περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.
Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ, πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.
«Φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη της στενής οικογένειάς του», δήλωσε ο Τουσκ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου τους. Η ανακάλυψη έγινε χάρη σε εικόνες που τραβήχτηκαν από drone πάνω από το σπίτι, πρόσθεσε.
Όπως αναφέρουν πολωνικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα είναι οι γονείς και η αδερφή του δράστη, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση μέχρι στιγμής.
Γείτονες που μίλησαν σε πολωνικά μέσα ενημέρωσης είπαν ότι σπάνια έβγαινε από το σπίτι, φορούσε πάντα μαύρα και είχε εμμονή με τις μάσκες. Αλλά και παλιοί συμμαθητές μιλούν για ένα περίεργο άτομο που φορούσε φόρμες και έβαφε τα νύχια του μαύρα.
Οι πολωνικές Αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην κατοικία του υπόπτου και της οικογένειάς του, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εκεί μεγάλες ποσότητες οπλισμού.
Ο Τουσκ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν σύντομα ενδεχόμενους συνεργούς ή υποστηρικτές του δράστη, ενώ, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που «έσωσαν πολλές ζωές, διακινδυνεύοντας τη δική τους».
Βίντεο από τις έρευνες στο σπίτι του δράστη:
Aκροδεξιών πεποιθήσεων ο δράστηςΟ ένοπλος, ήταν συνεπαρμένος από ακροδεξιά ιδεολογία, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.
«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.
A gunman shooting randomly from a car killed at least six people and wounded 15 in the southern Polish city of Krakow, officials said, before police shot and arrested the suspect https://t.co/wzPMVqESah https://t.co/1RBctKMC16— Reuters (@Reuters) November 7, 2026
Κυβέρνηση της Πολωνίας: Τρομοκρατική ενέργειαΟ υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ - Καμίζ, χαρακτήρισε το Σάββατο το περιστατικό «τρομοκρατική ενέργεια». Παράλληλα, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε να διατηρηθεί η ενότητα σε αυτές τις κρίσιμες, όπως είπε, στιγμές.
«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι τόνισε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα, στους πληγέντες και στις οικογένειές τους. «Περιμένω λεπτομερής επεξήγηση των συνθηκών που περιβάλλουν αυτά τα δραματικά γεγονότα. Η ασφάλεια των Πολωνών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα» έγραψε ο Ναβρόκι στο X.
Stanowczo dementuję informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, że zamachowcem, który dokonał dziś ataku w Krakowie był żołnierz Wojska Polskiego. Mężczyzna nie był i nie jest żołnierzem WP i nigdy nie mial nic wspólnego z wojskiem.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 7, 2026
Μια αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στην πολωνική πόλη.
«Ακούσαμε πυροβολισμούς, μας είπαν να μείνουμε στα δωμάτιά μας»
«Ακούσαμε πυροβολισμούς από δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε μέχρι που λάβαμε ένα τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι είχε σημειωθεί περιστατικό με πυροβολισμούς», δήλωσε και πρόσθεσε ότι τους δόθηκε εντολή να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μέχρι νεωτέρας.
Με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Deeply saddened by the tragic shooting in Kraków. Our heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims. Greece stands in full solidarity with the people and Government of Poland and wishes all those injured a swift recovery. 🇬🇷🇵🇱 https://t.co/qplXlFsXrx— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 7, 2026
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