Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του
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Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του

Τουλάχιστον 15 οι τραυματίες, μεταξύ τους και αλλοδαποί, βαριά τραυματισμένος ένας αστυνομικός - Εθνικό πένθος στη χώρα - Το προφίλ του δράστη

Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του
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Σε σοκ είναι από χθες η Πολωνία μετά την τρομοκρατική επίθεση στο πολυσύχναστο, τουριστικό κέντρο της Κρακοβίας, όταν ένας νεαρός ακροδεξιός άνοιξε πυρ στο πλήθος. Πρωτοφανές το περιστατικό για τη χώρα που αναζητά τώρα απαντήσεις για το παρελθόν του 25χρονου βαριά οπλισμένου δράστη.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά του άνδρα και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, ορισμένοι βαριά, πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να τον τραυματίσουν και να τον ακινητοποιήσουν. Λίγες ώρες αργότερα οι Αρχές εντόπισαν άλλα τρία πτώματα στην κατοικία του, πιθανόν τους γονείς και την αδελφή του, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Τα κίνητρα του νεαρού, που φαίνεται να έδρασε μόνος, παραμένουν άγνωστα, οι Αρχές τονίζουν ωστόσο ότι ήταν ακροδεξιάς ιδεολογίας υπερεθνικιστής. Περίεργος και μοναχικός άνθρωπος, λένε οι γείτονές του.

Το χρονικό των γεγονότων

Η επίθεση άρχισε λίγο πριν τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 στην Ελλάδα) στην Κεντρική Αγορά της Κρακοβίας, το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης που είναι δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες.

Ο 25χρονος, που φορούσε παραλλαγή, μπήκε με το αυτοκίνητό του στην πλατεία και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Χτύπησε μάλιστα και ένα τραμ που περνούσε από εκεί, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα παράθυρά του, αλλά κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε.

Ακολούθησαν στιγμές πανικού με το πλήθος να προσπαθεί να φύγει με κάθε τρόπο.

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που άρχισαν οι πυροβολισμοί

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο οπλισμένοι αστυνομικοί που άρχισαν ανταλλαγή πυροβολισμών με τον ύποπτο, ο οποίος χτυπήθηκε από σφαίρες εντός τριών λεπτών.

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας αστυνομικός αντιμετωπίζει τον ύποπτο στο έδαφος πριν πυροβολήσει αρκετές φορές. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός πέφτει στο έδαφος, προφανώς έχοντας τραυματιστεί και ο ίδιος.

Δείτε βίντεο: Αστυνομικός ακινητοποιεί τον δράστη

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Δείτε βίντεο

Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών

Δείτε βίντεο

Ένας Βρετανός υπήκοος ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που σκοτώθηκαν. Οι νεκροί είναι τέσσερις γυναίκες, οι τρεις από την Πολωνία, και δύο άνδρες, ο ένας Βρετανός . 

Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε αλλοδαποί από την Αυστρία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Πορτογαλία και τη Ρωσία.

Τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί, που νοσηλεύονται, ο ένας μάλιστα σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο δράστης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς δέχτηκε πυροβολισμούς κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του.

Μέσα στο αυτοκίνητό του, όπως επίσης έγινε γνωστό, βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά. Κατείχε τα όπλα με άδεια.

Στον Πολωνία κηρύχθηκε διήμερο πένθος, ενώ στην Κρακοβία το πένθος κηρύχτηκε ως την Τετάρτη.

Νεκροί και στην κατοικία του δράστη

Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες μετά την επίθεση εντοπίστηκαν τρία πτώματα στο σπίτι του δράστη, σε χωριό περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ, πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του δράστη. 

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη της στενής οικογένειάς του», δήλωσε ο Τουσκ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου τους. Η ανακάλυψη έγινε χάρη σε εικόνες που τραβήχτηκαν από drone πάνω από το σπίτι, πρόσθεσε.

Όπως αναφέρουν πολωνικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα είναι οι γονείς και η αδερφή του δράστη, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση μέχρι στιγμής.

Γείτονες που μίλησαν σε πολωνικά μέσα ενημέρωσης είπαν ότι σπάνια έβγαινε από το σπίτι, φορούσε πάντα μαύρα και είχε εμμονή με τις μάσκες. Αλλά και παλιοί συμμαθητές μιλούν για ένα περίεργο άτομο που φορούσε φόρμες και έβαφε τα νύχια του μαύρα.


Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του
Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του

Οι πολωνικές Αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην κατοικία του υπόπτου και της οικογένειάς του, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εκεί μεγάλες ποσότητες οπλισμού.

Ο Τουσκ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν σύντομα ενδεχόμενους συνεργούς ή υποστηρικτές του δράστη, ενώ, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που «έσωσαν πολλές ζωές, διακινδυνεύοντας τη δική τους».

Βίντεο από τις έρευνες στο σπίτι του δράστη:



Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του
Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του
Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του

Aκροδεξιών πεποιθήσεων ο δράστης

Ο ένοπλος, ήταν συνεπαρμένος από ακροδεξιά ιδεολογία, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.

Κυβέρνηση της Πολωνίας: Τρομοκρατική ενέργεια

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ - Καμίζ, χαρακτήρισε το Σάββατο το περιστατικό «τρομοκρατική ενέργεια». Παράλληλα, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε να διατηρηθεί η ενότητα σε αυτές τις κρίσιμες, όπως είπε, στιγμές.

«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι τόνισε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα, στους πληγέντες και στις οικογένειές τους. «Περιμένω λεπτομερής επεξήγηση των συνθηκών που περιβάλλουν αυτά τα δραματικά γεγονότα. Η ασφάλεια των Πολωνών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα» έγραψε ο Ναβρόκι στο X.

Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του
Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του
Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του


«Ακούσαμε πυροβολισμούς, μας είπαν να μείνουμε στα δωμάτιά μας»

Μια αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στην πολωνική πόλη.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς από δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε μέχρι που λάβαμε ένα τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι είχε σημειωθεί περιστατικό με πυροβολισμούς», δήλωσε και πρόσθεσε ότι τους δόθηκε εντολή να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μέχρι νεωτέρας.


Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

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