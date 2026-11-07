Όλο το διαβιβαστικό: Η «βίβλος» της μαφίας με επιχειρηματίες της νύχτας και αχυρανθρώπους - Πώς 4 κυκλώματα έστησαν 917 εταιρείες-φαντάσματα και «φέσωσαν» το Δημόσιο με €206,2 εκατ.

Τα 4 Δίκτυα, η πλαστή σφραγίδα του ΚΕΠ και οι διάλογοι στο Viber



1. Το 1ο Κύκλωμα του λογιστή Π. Κ. (393 εταιρείες – 39 αχυράνθρωποι):



2. Το 2ο Κύκλωμα του δικηγόρου Ι. Κ. (219 εταιρείες – 27 αχυράνθρωποι):



3. Το 3ο Κύκλωμα του λογιστή Μ. Α. (56 εταιρείες – 8 αχυράνθρωποι):



4. Το 4ο Κύκλωμα του Θ. («Σ.») Ρ. & του λογιστή Ι. Ν.:

Τα «μεγάλα ψάρια» της Θεσσαλονίκης: Ποιοι κρύβονταν πίσω από τα γνωστά μαγαζιά

Η επιχείρηση της 6ης Νοεμβρίου, η Cayenne και οι κακουργηματικές διώξεις



Τι είπαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων

• Ο ψήστης των 6,5 εκατ. ευρώ: Ο Κ. Α. εμφανίστηκε σε 30 εταιρείες με χρέη 6.518.362,42 ευρώ, εργαζόμενος παράλληλα ως ψήστης και ταμίας για 780 ευρώ.• Ο ανάπηρος σε αμαξίδιο και ο θύμα εγκεφαλικού: Όταν οι ελεγκτές της ΜΕΟΕΛ χτύπησαν τις πόρτες των «μεγαλοεπιχειρηματιών», βρήκαν στον Εύοσμο τον Χ. Τ. (28 εταιρείες) σε αναπηρικό αμαξίδιο, με ακρωτηριασμένο το αριστερό πόδι και μετά από εγκεφαλικό να ψελλίζει ότι φοβάται να υπογράψει χωρίς τον λογιστή του. Αντίστοιχα, ο Κ. Ε. (15 εταιρείες, 2 εκατ. € χρέη) κατήγγειλε ότι του άνοιξαν εταιρείες εν αγνοία του την περίοδο που νοσηλευόταν με αιμορραγικό εγκεφαλικό!• Ο «αυτοφοράκιας» των 50 ευρώ: Στην Αριδαία, ο Α. Α. (8 εταιρείες, 3,6 εκατ. € χρέη) ομολόγησε ενόρκως: «Από το 2004 εργάζομαι ως 'αυτοφοράκιας' και face control σε νυχτερινά κέντρα. Με καλούσαν ο Β. Γ. ή ο Θ. Π. σε δικηγορικό γραφείο και υπέγραφα χωρίς να διαβάζω από φόβο να μη μείνω χωρίς δουλειά. Έπαιρνα 50€ μεροκάματο και 1.500€-2.000€ στο τέλος της σεζόν».Τιμολόγια... από το υπερπέραν: Το απόλυτο μακάβριο εύρημα της έρευνας ήρθε όταν η ΑΑΔΕ αναζήτησε στο Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας τις Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου 12 αχυρανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή (μεταξύ αυτών ο Ν. Μ. με χρέη 14,8 εκατ. ευρώ, ο Χ. Ν. που βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στο Ινστιτούτο Σιτηρών στο Καλοχώρι το 2022, η Ε. Κ., ο Θ. Μ., ο Ι. Γ., ο Ρ. Κ. κ.ά.). Από τη διασταύρωση στο σύστημα myDATA αποκαλύφθηκε ότι τόσο τα ατομικά ΑΦΜ των νεκρών όσο και οι «ορφανές» εταιρείες τους συνέχιζαν κανονικά να εκδίδουν τιμολόγια εσόδων και να δέχονται τιμολόγια εξόδων μήνες ή και χρόνια μετά τον θάνατό τους!Εφαρμόζοντας ακόμη και μαθηματικούς αλγορίθμους (δείκτης ομοιότητας συνόλων Jaccard) για να χαρτογραφήσουν τις επικαλύψεις των 917 εταιρειών, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν 4 διασυνδεδεμένα κυκλώματα, με «εγκεφάλους» τρεις λογιστές, έναν δικηγόρο και έναν κεντρικό στρατολόγο:Ο 55χρονος λογιστής λειτουργούσε ως ο κεντρικός «προμηθευτής» και «αρχιτέκτονας». Είχε στην κατοχή του ένα αρχείο Excel-θησαυρό («ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIS») με τους κωδικούς Taxisnet 39 αχυρανθρώπων, κωδικούς ΓΕΜΗ, ΙΚΑ, e-timologio και πίνακα παρακολούθησης τερματικών POS (MyPay). Από τις 393 εταιρείες του δικτύου, τις 272 τις ίδρυσε ο ίδιος, ενώ «υπεκμίσθωνε» τους αχυρανθρώπους σε άλλα λογιστικά γραφεία! Όταν ένιωσε τον κλοιό του ΣΔΟΕ τον Ιανουάριο του 2025, μεταβίβασε εικονικά το γραφείο του στον 34χρονο υπάλληλό του Γ. Κ. (πρώην μπάρμαν και σερβιτόρο), ενώ ίδρυσε την εταιρεία-βιτρίνα για να πληρώνει «νόμιμα» με payroll τους αχυρανθρώπους! Στην έφοδο της ΑΑΔΕ στις 10/3/2026, οι υπάλληλοι του γραφείου προκάλεσαν επεισόδιο για να κερδίσουν χρόνο ενώ κάποιοι έσβηναν απομακρυσμένα τους σκληρούς δίσκους.Ο 48χρονος δικηγόρος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τους λογιστές Ι. Μ. (Σέρρες), Π. Κ. και Μ. Τ., είχε στήσει καθετοποιημένη «βιομηχανία». Αγόραζε πιστοποιημένα κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM στο όνομα των αχυρανθρώπων, τις οποίες κρατούσε το κύκλωμα για να λαμβάνει τα OTP/SMS του e-banking και των τερματικών myPOS (με λογαριασμούς στην Ιρλανδία), ενώ πιστοποιούσε τις ταυτότητές τους στο Gov Wallet για να παρακάμπτει τις βιντεοκλήσεις ταυτοποίησης (KYC) στις πλατφόρμες διανομής (e-food, Box). Για κάθε «πακέτο» αχυρανθρώπου, ο Ι. Κ. χρέωνε τους επιχειρηματίες 2.000 έως 2.500 ευρώ! Το συγκλονιστικότερο εύρημα; Εντοπίστηκαν 19 Υπεύθυνες Δηλώσεις/Εξουσιοδοτήσεις με πλαστή σφραγίδα «γνησίου υπογραφής» από το ΚΕΠ Καλαμαριάς! Όπως βεβαίωσε επίσημα ο Δήμος Καλαμαριάς, οι υπογραφές ήταν πλαστές και στις ημερομηνίες που υποτίθεται ότι θεωρήθηκαν τα έγγραφα, οι δύο υπάλληλοι του ΚΕΠ βρίσκονταν σε κανονική άδεια ή είχαν συνταξιοδοτηθεί!Με τη μέθοδο του «σπασίματος του φακέλου», ο Μ. Α. στρατολογούσε τους αχυρανθρώπους, κρατούσε την απευθείας επικοινωνία και το «μαύρο» χρήμα της μισθοδοσίας με τους κρυφούς ιδιοκτήτες, και διοχέτευε τα λογιστικά βιβλία στον Ν. Π. και τις τελικές δηλώσεις Ε3 στον λογιστή Κατερίνης Δ. Β., ώστε να μην φαίνεται συγκέντρωση ύποπτων ΑΦΜ σε έναν λογιστή.Ο 56χρονος Θ. Ρ. ήταν ο «άνθρωπος για όλες τις δουλειές» που κουβαλούσε τους αχυρανθρώπους στο λογιστήριο του Ι. Ν. στους Αμπελοκήπους. Κατά την έφοδο της ΑΑΔΕ στο γραφείο του Ι. Ν. στις 27/8/2026, οι ελεγκτές βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίστευτο πειστήριο: κατέσχεσαν 62 φυσικές εταιρικές σφραγίδες εικονικών επιχειρήσεων (καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ, beach bars), ενώ στον υπολογιστή βρέθηκε αρχείο Excel με 4.036 κωδικούς Taxisnet! Ο υπάλληλος του γραφείου, Κ. Τ., «έσπασε» και έδωσε γραπτή ομολογία-καταπέλτη για τα 32 καταστήματα από τα οποία εισέπραττε μετρητά.• Ι. Μ. προς Ι. Κ. (14/06/2025): «Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μαλακίες με e-food και box κτλ. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη...»• Ι. Κ. προς Ι. Μ. (01/02/2023 - για την αχυράνθρωπο Β.): «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον» — Ι. Μ.: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».• Ι. Μ. προς Ι. Κ. (22/05/2024): «Αγορίνα μου... υπενθυμίζω, το εστιατόριο, τηλέφωνο + λογαριασμός mypos + ένα τερματικό το ασύρματο το μαύρο το μεγάλο το καλό... ενημέρωσέ με αν χρειαστεί να μου φέρουν φράγκα ή θα τα βρείτε».• Ι. Μ. προς Ι. Κ. (11/10/2023): «Ο Τ. (αχυράνθρωπος) θα πρέπει να ανοίξει προσωπική εικόνα... αν μπορείς να έχει 2 νούμερα πιστοποιημένα να δώσει αυτό που θα πάρουμε για να διαχειριζόμαστε το i-banking... Πριν πάει στο κατάστημα να με ενημερώσει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα των Σερρών που έχουμε τον γνωστό».Το πλέον εκρηκτικό κομμάτι της δικογραφίας αφορά την ταυτοποίηση των πραγματικών ιδιοκτητών («υποκρυπτόμενων με άνω του 1.000.000€ ασφαλιστικές οφειλές»), οι οποίοι θησαύριζαν πίσω από την ασπίδα των αχυρανθρώπων σε πασίγνωστα καταστήματα της συμπρωτεύουσας και της Χαλκιδικής:1. Ο «όμιλος» του Ν. Θ. («Χ. Ν.») – 28 εταιρείες-κελύφη: Ο 32χρονος Ν. Θ. (μεταξύ των 16 συλληφθέντων) εμφανίζεται ως ο κεντρικός καθοδηγητής ενός δικτύου 9 στρατηγικών καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένου συμπλέγματος 11 εταιρειών στην Καλλιθέα Χαλκιδικής). Μέσω 36 αρχικών μισθώσεων (και μέσω της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων του) και 88 υπεκμισθώσεων, άλλαζε διαρκώς ΑΦΜ, ενώ εμφανιζόταν ως... υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Τον «έδεσαν» τα συμβόλαια όπου υπέγραψε ως προσωπικός εγγυητής, το email-φωτιά του δικηγόρου Ι. Κ. για αυτούσια μεταφορά μισθωτηρίων και οι απευθείας μεταφορές χιλιάδων ευρώ μέσω myPOS μεταξύ των εταιρειών του.2. Β. Β.: Ο εν τοις πράγμασι ιδιοκτήτης μιας αυτοκρατορίας τουλάχιστον 25 καταστημάτων χρησιμοποιούσε 6 μεσιτικές εταιρείες-ομπρέλα για να υπεκμισθώνει τα ακίνητα σε εταιρείες αχυρανθρώπων που του προμήθευε ο Π. Κ., με νομικό συντονισμό από τη δικηγόρο Σ. Π. (η οποία έστελνε emails «SOS» για λύσεις εταιρειών πριν από τα δικαστήρια) και λογιστική κάλυψη από το γραφείο της Σ. Σ.. Ενώ ο Β. Β. και τα στελέχη του δηλώνονταν στην ΕΡΓΑΝΗ ως... πορτιέρηδες και υπάλληλοι υποδοχής, τους «πρόδωσε» ακόμη και το... κοσμικό ρεπορτάζ! Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συμπεριέλαβαν στη δικογραφία δημοσίευμα και φωτογραφίες από το λαμπερό opening party γνωστού νυχτερινού κέντρου (με τον Β. Τ.), όπου ο Β. Β., ο Κ. Σ. και ο Α. Λ. διαφημίζονταν δημόσια ως οι ιδιοκτήτες του ομίλου!3. Κ. Μ. & Θ. Π. – Χρέη 6,72 εκατ. ευρώ: Στα δύο εμβληματικά νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας είχαν εξασφαλίσει τις μακροχρόνιες μισθώσεις, αλλά φόρτωσαν τη λειτουργία σε 5 εφήμερες εταιρείες με αχυρανθρώπους (με χρέη 3,93 εκατ. ευρώ στο πρώτο κέντρο και 2,79 εκατ. ευρώ στο δεύτερο). Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων κατέθεσαν ενόρκως ότι συνεννοούνταν αποκλειστικά με τους Κ. Μ. και Θ. Π. (οι οποίοι υπέγραψαν και ως εγγυητές), ενώ οι εργαζόμενοι πληρώνονταν με μετρητά σε φακέλους κρυμμένους σε συρτάρια της κουζίνας, καθοδηγούμενοι από τον λογιστή Γ. Β. Και εδώ, δημοσιεύματα του Τύπου όπου υπάλληλοι αποθέωναν τους Κ. Μ. - Θ. Π. ως τα «νυχτερινά αφεντικά που πληρώνουν σε φάκελο πριν ξεκινήσει η βραδιά» μπήκαν ως πειστήρια στη δικογραφία!4. Η. Β. & η 81χρονη μητέρα του – 17 εταιρείες με χρέη 4,68 εκατ. ευρώ: Σε 14 premium ακίνητα της Θεσσαλονίκης, την 1η Αυγούστου 2025 σημειώθηκε «μαζική φυγή» από την υπερχρεωμένη ανώνυμη εταιρεία του. Τα καταστήματα πέρασαν σε νέες ΙΚΕ όπου μοναδική ή πλειοψηφική εταίρος (90%-100%) τοποθετήθηκε η... 81χρονη μητέρα του (γεννηθείσα το 1945), Π. Β., και διαχειριστής ο «αόρατος» Π. Μ.! Ωστόσο, όλες οι «νέες» εταιρείες δήλωσαν στην εφαρμογή e-Κοινοποίηση της ΑΑΔΕ το ίδιο σταθερό τηλέφωνο και το ίδιο email που ανήκουν προσωπικά στον Η. Β..5. Αδελφοί Μ. & Μ. Μ. (25 εταιρείες – 3,24 εκατ. ευρώ χρέη): Μέσω της real estate εταιρείας τους, μίσθωναν γνωστά στέκια (στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη κ.ά.) και τα υπεκμίσθωναν σε εταιρείες-φαντάσματα που έστηνε ο Θ. Ρ. στο λογιστήριο Ι. Ν. Παράλληλα, στη σύλληψη του Μ. Μ. (καθώς και του 20χρονου Δ. Ρ. και της Θ. Ι.) ασκήθηκε δίωξη και για παράνομη οπλοκατοχή.6. Α. Β., Π. Ξ. & Β. Ν. (1,9 εκατ. ευρώ χρέη) & Β. Λ. (2,35 εκατ. ευρώ χρέη): Το πρώτο τρίδυμο (Α. Β. συνελήφθη) άφησε 1,9 εκατ. ευρώ φέσια σε Εύοσμο και Θέρμη μέσω εταιρειών-κελυφών του λογιστή Β. Κ., ξεπλένοντας τα κέρδη σε νέο πολυτελές κατάστημα στη Χαριλάου. Αντίστοιχα, στην Πολίχνη, ο Β. Λ. φόρτωσε 2,35 εκατ. ευρώ χρέη στα καταστήματα μέσω αχυρανθρώπων, ενώ ο ίδιος εμφανιζόταν στην ΕΡΓΑΝΗ ως απλός υπάλληλος.Η τελική πράξη του δράματος παίχτηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2026 (ώρα 20:00), όταν τα κλιμάκια της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας εξαπέλυσαν συντονισμένη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, προχωρώντας σε 16 συλλήψεις (μεταξύ των οποίων ο δικηγόρος Ι. Κ., οι λογιστές Π. Κ., Μ. Α., Γ. Κ., ο Θ. Ρ., οι επιχειρηματίες Ν. Θ. και Α. Β., ο επιχειρησιακός διευθυντής T. N. ή «T.» και βασικοί αχυράνθρωποι).Κατά την έφοδο στο σπίτι του δικηγόρου Ι. Κ., εκτός από τους φακέλους με τις αλλοδαπές ταυτότητες Βούλγαρων και άλλων αχυρανθρώπων, τα χειρόγραφα σημειώματα με τα ποσοστά και τους κωδικούς Taxisnet, οι ελεγκτές βρήκαν και το κλειδί μιας πολυτελούς Porsche Cayenne. Ο δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι του την παραχωρεί φίλος του από εταιρεία ενοικίασης, επιδεικνύοντας μισθωτήριο που... είχε συνταχθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα (5/11/2026)!Η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Τ. Π., άσκησε βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για: (1) Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, (2) Απάτη και συνέργεια σε απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση, (3) Κακουργηματική πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, (4) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) κατ' επάγγελμα και (5) Κακουργηματική φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Παράλληλα, η Φορολογική Διοίκηση προχωρά πλέον στον άμεσο καταλογισμό των 206,2 εκατομμυρίων ευρώ προσωπικά και αλληλεγγύως στους πραγματικούς, «κρυφούς» ιδιοκτήτες.«Υπάρχουν γυναίκες με παιδιά, οι επιτήδειοι τις ψάρεψαν με αστεία ποσά» «Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Υπήρχαν γυναίκες με παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες που οι επιτήδειοι της ψάρεψαν με αστεία ποσά και τις έβαλαν ξαφνικά "μπορστινές". Δείτε ποιοι καημένοι άνθρωποι είναι σήμερα εδώ. Το κράτος αν δεν θέλει "αχυρανθρώπους" να μάθει να ψάχνει τους πραγματικούς υπαίτιους, τους επιχειρηματίες», δήλωσε μεταξύ άλλων η δικηγόρος κάποιων εκ των «αχυρανθρώπων», Ανθούλα Ανάσογλου.«Ο πελάτης μου αρνείται τις κατηγορίες, καθώς αυτές δεν μπορούν να τεκμηριωθούν από τα μέχρι τώρα στοιχεία. Φαινόταν ως "αχυράνθρωπος". Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Είναι κανονικός επιχειρηματίας, με επιχειρήσεις εστίασης και συναφή καταστήματα, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι και "αχυράνθρωπος". Έχει κάποιες οφειλές στο Δημόσιο, αλλά έχει μπει σε εξωδικαστικό μηχανισμό», δηλώνει από την πλευρά του ο Νικόλαος Αρβανιτάκης, δικηγόρος κι αυτός ενός από τους φερόμενους ως «αχυράνθρωπους» στην υπόθεση.Ο Αθανάσιος Ελευθεριάδης, δικηγόρος ενός εκ των λογιστών, τόνισε ότι ο πελάτης του αρνείται κάθε εμπλοκή και ότι νόμιμα εργαζόταν, με όλα τα νόμιμα παραστατικά, τα οποία και αναμένεται να προσκομίσει στην Ανακρίτρια.Με τη σειρά του, ο συνήγορος πέντε εκ των κατηγορουμένων,τόνισε πως: «Από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι σήμερα, έχει σχηματιστεί μία μεγάλη δικογραφία μετά από πολύμηνη δουλειά των ανθρώπων της ΑΑΔΕ, με πολύ μεγάλο εύρος πολλούς κατηγορούμενους και αναμένουμε να λάβουμε γνώση αυτής τη δικογραφίας. Η απορία η μεγάλη έχει να κάνει με το ύψος της ζημίας όπως φαίνεται στο δελτίο τύπου όπως επίσης και με ένα μέρος της μεθοδολογίας».