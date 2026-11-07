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Πυροβολισμοί στην Κρακοβία με τουλάχιστον 6 νεκρούς και 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης, δείτε βίντεο
Πυροβολισμοί στην Κρακοβία με τουλάχιστον 6 νεκρούς και 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης, δείτε βίντεο
Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί - Δύο αστυνομικοί μεταξύ των τραυματιών, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση
Τουλάχιστον 6 άνθρωποι (4 γυναίκες και 2 άνδρες) έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το Σάββατο (7 Νοεμβρίου) κοντά στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24, το οποίο επικαλείται την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει συλληφθεί ο δράστης της επίθεσης, που σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών είναι Πολωνός πολίτης.
Σημειώνεται ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και 2 αστυνομικοί με τον έναν να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, την ώρα που ο πρωθυπουργός Τουσκ σε ανακοίνωσή κάνει λόγο για «ήρωες που ρίσκαραν τη ζωή τους για το κοινό καλό».
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο κέντρο της πόλης.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών
Σε αυτό, ένας άνθρωπος με καλυμένα τα χαρακτηριστικά του είναι πεσμένος στο οδόστρωμα, ενώ ένας αστυνομικός τον πλησιάζει με παρατεταμένο το όπλο και τον διατάζει να μείνει ακίνητος στην άσφαλτο.
Δείτε το βίντεο
Στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας προσγειώθηκε ελικόπτερο αεροδιακομιδών, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού και τη μεταφορά τραυματιών.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Οι Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή, ενώ αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις για τα θύματα και τις συνθήκες του περιστατικού.
«Ο δράστης τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο» τόνισε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο X.
«Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικούς, ο άνδρας φορούσε στρατιωτικού τύπου ενδυμασία» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους. «Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους, αλλά ο άνδρας ανταπέδωσε τα πυρά ως αποτέλεσμα, δύο αστυνομικοί συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών». Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιρβίνσκι δήλωσε ότι ένας από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση».
Σημειώνεται ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και 2 αστυνομικοί με τον έναν να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, την ώρα που ο πρωθυπουργός Τουσκ σε ανακοίνωσή κάνει λόγο για «ήρωες που ρίσκαραν τη ζωή τους για το κοινό καλό».
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο κέντρο της πόλης.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που συλλαμβάνεται ο δράστης της φονικής επίθεσης, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει, ενώ δεν αναζητούνται άλλοι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία.
🚨JUST IN: Active shooter In Krakow,Poland MANY KILLD, MANY INJURED A man dressed in camouflage driving around in a black car shooting people at random https://t.co/fMmHsVY8Bv— Svilen Georgiev (@siscostwo) November 7, 2026
Σε αυτό, ένας άνθρωπος με καλυμένα τα χαρακτηριστικά του είναι πεσμένος στο οδόστρωμα, ενώ ένας αστυνομικός τον πλησιάζει με παρατεταμένο το όπλο και τον διατάζει να μείνει ακίνητος στην άσφαλτο.
Δείτε το βίντεο
Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow https://t.co/bBiPXkdhRV— London Goldynov (@LondonGoldynov) November 7, 2026
Στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας προσγειώθηκε ελικόπτερο αεροδιακομιδών, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού και τη μεταφορά τραυματιών.
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Οι Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή, ενώ αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις για τα θύματα και τις συνθήκες του περιστατικού.
«Ο δράστης τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο» τόνισε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο X.
«Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικούς, ο άνδρας φορούσε στρατιωτικού τύπου ενδυμασία» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους. «Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους, αλλά ο άνδρας ανταπέδωσε τα πυρά ως αποτέλεσμα, δύο αστυνομικοί συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών». Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιρβίνσκι δήλωσε ότι ένας από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση».
Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς», λέγοντας ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες του περιστατικού», έγραψε ο Τουσκ στο X.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι τόνισε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα, στους πληγέντες και στις οικογένειές τους. «Περιμένω λεπτομερής επεξήγηση των συνθηκών που περιβάλλουν αυτά τα δραματικά γεγονότα (...). Η ασφάλεια των Πολωνών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα» έγραψε ο Ναβρόκι στο X.
Μια αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στην πολωνική πόλη.
«Ακούσαμε πυροβολισμούς από δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε μέχρι που λάβαμε ένα τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι είχε σημειωθεί περιστατικό με πυροβολισμούς», δήλωσε και πρόσθεσε ότι τους δόθηκε εντολή να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μέχρι νεωτέρας.
Με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας.
«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι τόνισε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα, στους πληγέντες και στις οικογένειές τους. «Περιμένω λεπτομερής επεξήγηση των συνθηκών που περιβάλλουν αυτά τα δραματικά γεγονότα (...). Η ασφάλεια των Πολωνών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα» έγραψε ο Ναβρόκι στο X.
Μια αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στην πολωνική πόλη.
«Ακούσαμε πυροβολισμούς, μας είπαν να μείνουμε στα δωμάτιά μας»
«Ακούσαμε πυροβολισμούς από δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε μέχρι που λάβαμε ένα τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι είχε σημειωθεί περιστατικό με πυροβολισμούς», δήλωσε και πρόσθεσε ότι τους δόθηκε εντολή να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μέχρι νεωτέρας.
Με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Deeply saddened by the tragic shooting in Kraków. Our heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims. Greece stands in full solidarity with the people and Government of Poland and wishes all those injured a swift recovery. 🇬🇷🇵🇱 https://t.co/qplXlFsXrx— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 7, 2026
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