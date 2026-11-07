Ο Τραμπ πρότεινε στον επικεφαλής της μεγαλύτερης διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών να γίνει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου: Οι 6 μαχητές που θέλει στο πλευρό του