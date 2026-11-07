Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Ο Τραμπ πρότεινε στον επικεφαλής της μεγαλύτερης διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών να γίνει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου: Οι 6 μαχητές που θέλει στο πλευρό του
Ο Τραμπ πρότεινε στον επικεφαλής της μεγαλύτερης διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών να γίνει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου: Οι 6 μαχητές που θέλει στο πλευρό του
Χαρακτήρισε τον Ντάνα Γουάιτ του UFC σκληρό μαχητή και πολεμιστή - «Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παρανοϊκή Αριστερά» τόνισε - TMZ: Θα συναντηθούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο
Πρόταση στον επικεφαλής του UFC, της μεγαλύτερης διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών, Ντάνα Γουάιτ, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ανακοινώνοντας ότι του προσφέρθηκε η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουάιτ «σκληρό μαχητή και πολεμιστή», καλώντας τον να αποδεχθεί την πρόταση.
Το ΤΜΖ αναφέρει ότι οι δύο άνδρες θα συναντηθούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, οπότε θα ξεκαθαρίσει αν ο Γουαίτ, που το Σάββατο βρισκόταν στο Λονδίνο, θα αναλάνει τη θέση.
Η θέση του εκπροσώπου μένει κενή μετά την αποπομπή, μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, της Κείτι Ζακαράια, η οποία μετά τη σειρά της είχε διαδεχτεί την Καρολάιν Λέβιτ.
Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι ζήτησε από τον επικεφαλής του UFC να έχει μαζί του ως συνεργάτες γνωστά ονόματα των μικτών πολεμικών τεχνών, ακόμη και αθλητές που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους Ισλάμ Μαχάτσεφ, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ και Αμάντα Νούνιες, καθώς και στην Κέιλα Χάρις.
«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παρανοϊκή Αριστερά» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Ντάνα Γουάιτ θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου διαφορετικός από οποιονδήποτε έχει αναλάβει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη θέση. «Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου που δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλον. Ντάνα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!» κατέληξε στην ανάρτησή του.
Δείτε την ανάρτηση Τραμπ:
Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουάιτ «σκληρό μαχητή και πολεμιστή», καλώντας τον να αποδεχθεί την πρόταση.
Το ΤΜΖ αναφέρει ότι οι δύο άνδρες θα συναντηθούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, οπότε θα ξεκαθαρίσει αν ο Γουαίτ, που το Σάββατο βρισκόταν στο Λονδίνο, θα αναλάνει τη θέση.
Η θέση του εκπροσώπου μένει κενή μετά την αποπομπή, μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, της Κείτι Ζακαράια, η οποία μετά τη σειρά της είχε διαδεχτεί την Καρολάιν Λέβιτ.
Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι ζήτησε από τον επικεφαλής του UFC να έχει μαζί του ως συνεργάτες γνωστά ονόματα των μικτών πολεμικών τεχνών, ακόμη και αθλητές που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους Ισλάμ Μαχάτσεφ, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ και Αμάντα Νούνιες, καθώς και στην Κέιλα Χάρις.
«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παρανοϊκή Αριστερά» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Ντάνα Γουάιτ θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου διαφορετικός από οποιονδήποτε έχει αναλάβει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη θέση. «Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου που δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλον. Ντάνα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!» κατέληξε στην ανάρτησή του.
Δείτε την ανάρτηση Τραμπ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα