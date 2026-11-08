«Κέρδισε ο Σάλιβαν, τέλος»: Ο Τραμπ ανακήρυξε νικητή στην Αλάσκα... πριν τελειώσει η καταμέτρηση

Μάχη ψήφο με ψήφο για τη Γερουσία δίνουν ο εκλεκτός του προέδρου και η υποψήφια των Δημοκρατικών - Τι έλεγε για τον «ψεύτικο» Σάλιβαν