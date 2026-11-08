«Κέρδισε ο Σάλιβαν, τέλος»: Ο Τραμπ ανακήρυξε νικητή στην Αλάσκα... πριν τελειώσει η καταμέτρηση
«Κέρδισε ο Σάλιβαν, τέλος»: Ο Τραμπ ανακήρυξε νικητή στην Αλάσκα... πριν τελειώσει η καταμέτρηση
Μάχη ψήφο με ψήφο για τη Γερουσία δίνουν ο εκλεκτός του προέδρου και η υποψήφια των Δημοκρατικών - Τι έλεγε για τον «ψεύτικο» Σάλιβαν
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στην Αλάσκα «έχει τελειώσει» και ότι νικητής είναι ο υποψήφιος που υποστηρίζει, ο γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν, παρά το ότι το αποτέλεσμα της αναμέτρησής του με την Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα δεν είναι ακόμη γνωστό.
Με καταμετρημένο το 74% των ψήφων, η Πελτόλα προηγείται με περίπου 600 ψήφους ή ποσοστό 48,2% έναντι 47,9% του Σάλιβαν.
Στην τρίτη θέση είναι ο επίσης Ρεπουμπλικανός Τζέραλντ Χάικς με 2,3% και τέταρτος ο Δημοκρατικός Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν για τον οποίο ο Τραμπ είχε εκφράσει την οργή του, λέγοντας ότι είναι «δόλωμα» των Δημοκρατικών ώστε να αποσπάσει ψήφους από τον «δικ΄οτου» γερουσιαστή. Είχε καλέσει μάλιστα το υπουργείο Δικαιοσύνης να διεξαγάγει έρευνα.
Παρά ταύτα, το Σάββατο ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι ο γερουσιαστής Σάλιβαν «κέρδισε την αναμέτρηση», παρά το ελάχιστο περιθώριο διαφοράς και τις ψήφους που ακόμη δεν έχουν καταμετρηθεί.
«Ο Ντάνιελ Σάλιβαν προηγείται σημαντικά στην κούρσα για τη Γερουσία της Αλάσκας. Όταν προσθέσετε τον Ντάνιελ (3.600, 1,68%) στον Νταν, και τον Τζέραλντ Χάικς (4.846, 2,27%), ο γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν προηγείται κατά χιλιάδες ψήφους. Θυμηθείτε, ο Χάικς εισήχθη και αυτός με δόλιο τρόπο στην κούρσα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
Πρόσθεσε: «Δεν ξέρω γιατί αργούν τόσο πολύ να ανακοινώσουν τη νίκη του. Αυτό θα έπρεπε να γίνει αμέσως! Όποιος ψήφισε τον Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, έναν άνδρα που προσπάθησε να αλλάξει το μεσαίο όνομά του, αλλά δεν κατάφερε να το κάνει εγκαίρως, και ο οποίος κατά τα άλλα ήταν απολίτικος – ούτε που είχε ψηφίσει ποτέ – ψήφισε τον γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν. Η κούρσα στην Αλάσκα ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Ο Νταν Σάλιβαν ΝΙΚΗΣΕ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!».
Η Αλάσκα είναι γνωστή για την αργή διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.
Η πολιτεία προβλέπει προθεσμία 10 ημερών από την ημέρα των εκλογών για την παραλαβή και καταμέτρηση των ψήφων, και 15 ημέρες για τα ψηφοδέλτια από το εξωτερικό. Επίσης, εφαρμόζει το σύστημα ψηφοφορίας κατά σειρά προτίμησης, που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι των οποίων ο υποψήφιος πρώτης επιλογής χάνει, η ψήφος τους υπολογίζεται για την επόμενη επιλογή τους.
Με καταμετρημένο το 74% των ψήφων, η Πελτόλα προηγείται με περίπου 600 ψήφους ή ποσοστό 48,2% έναντι 47,9% του Σάλιβαν.
Στην τρίτη θέση είναι ο επίσης Ρεπουμπλικανός Τζέραλντ Χάικς με 2,3% και τέταρτος ο Δημοκρατικός Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν για τον οποίο ο Τραμπ είχε εκφράσει την οργή του, λέγοντας ότι είναι «δόλωμα» των Δημοκρατικών ώστε να αποσπάσει ψήφους από τον «δικ΄οτου» γερουσιαστή. Είχε καλέσει μάλιστα το υπουργείο Δικαιοσύνης να διεξαγάγει έρευνα.
Παρά ταύτα, το Σάββατο ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι ο γερουσιαστής Σάλιβαν «κέρδισε την αναμέτρηση», παρά το ελάχιστο περιθώριο διαφοράς και τις ψήφους που ακόμη δεν έχουν καταμετρηθεί.
«Ο Ντάνιελ Σάλιβαν προηγείται σημαντικά στην κούρσα για τη Γερουσία της Αλάσκας. Όταν προσθέσετε τον Ντάνιελ (3.600, 1,68%) στον Νταν, και τον Τζέραλντ Χάικς (4.846, 2,27%), ο γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν προηγείται κατά χιλιάδες ψήφους. Θυμηθείτε, ο Χάικς εισήχθη και αυτός με δόλιο τρόπο στην κούρσα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
Πρόσθεσε: «Δεν ξέρω γιατί αργούν τόσο πολύ να ανακοινώσουν τη νίκη του. Αυτό θα έπρεπε να γίνει αμέσως! Όποιος ψήφισε τον Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, έναν άνδρα που προσπάθησε να αλλάξει το μεσαίο όνομά του, αλλά δεν κατάφερε να το κάνει εγκαίρως, και ο οποίος κατά τα άλλα ήταν απολίτικος – ούτε που είχε ψηφίσει ποτέ – ψήφισε τον γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν. Η κούρσα στην Αλάσκα ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Ο Νταν Σάλιβαν ΝΙΚΗΣΕ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!».
Η Αλάσκα είναι γνωστή για την αργή διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.
Η πολιτεία προβλέπει προθεσμία 10 ημερών από την ημέρα των εκλογών για την παραλαβή και καταμέτρηση των ψήφων, και 15 ημέρες για τα ψηφοδέλτια από το εξωτερικό. Επίσης, εφαρμόζει το σύστημα ψηφοφορίας κατά σειρά προτίμησης, που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι των οποίων ο υποψήφιος πρώτης επιλογής χάνει, η ψήφος τους υπολογίζεται για την επόμενη επιλογή τους.
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