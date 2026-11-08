Απάτη 40,7 εκατ. ευρώ με εισαγωγές από την Κίνα: Δεσμεύονται περιουσίες με βούλευμα, o ταξιτζής «αχυράνθρωπος» και οι εταιρείες φαντάσματα

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εικονικές αγοραπωλησίες, τις εταιρείες στη Βουλγαρία και τους «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν σε δεκάδες επιχειρήσεις – Τι αποκαλύπτει το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών