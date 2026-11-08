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Απάτη 40,7 εκατ. ευρώ με εισαγωγές από την Κίνα: Δεσμεύονται περιουσίες με βούλευμα, o ταξιτζής «αχυράνθρωπος» και οι εταιρείες φαντάσματα
Απάτη 40,7 εκατ. ευρώ με εισαγωγές από την Κίνα: Δεσμεύονται περιουσίες με βούλευμα, o ταξιτζής «αχυράνθρωπος» και οι εταιρείες φαντάσματα
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εικονικές αγοραπωλησίες, τις εταιρείες στη Βουλγαρία και τους «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν σε δεκάδες επιχειρήσεις – Τι αποκαλύπτει το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών
Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου προσώπων και εταιρειών που εμπλέκονται σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης με τον ΦΠΑ προχωρούν οι δικαστικές αρχές, με νέο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Πρόκειται για ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικαστικής έρευνας, φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 40,7 εκατομμυρίων ευρώ, εκμεταλλευόμενο τις εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα και το ευρωπαϊκό σύστημα διακίνησης προϊόντων.
Το υπ’ αριθμόν 4293/2026 βούλευμα, το οποίο διαβιβάστηκε προς άμεση εκτέλεση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου 2026, αποκαλύπτει νέες πτυχές της υπόθεσης και περιγράφει έναν μηχανισμό μέσα από τον οποίο εμπορεύματα που έφταναν στον Πειραιά εμφανίζονταν να ταξιδεύουν από την Ελλάδα στη Βουλγαρία και από εκεί σε επιχειρήσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Μόνο που, όπως προέκυψε από τη δικαστική έρευνα, αρκετές από τις επιχειρήσεις που εμφανίζονταν ως τελικοί αγοραστές δήλωσαν ότι δεν είχαν παραγγείλει ούτε παραλάβει ποτέ τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Πίσω από αυτή τη διαδρομή, που στα χαρτιά έμοιαζε με μια συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα, οι διωκτικές αρχές εντόπισαν ενδείξεις οργανωμένης απάτης, με εικονικές συναλλαγές, παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, υποτιμολογημένα εμπορεύματα και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές δεκάδων εταιρειών, παρά το γεγονός ότι δήλωναν ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά εισοδήματα.
Σύμφωνα με το βούλευμα, ελληνικές επιχειρήσεις εισήγαν προϊόντα από την Κίνα, τα οποία έφταναν στη χώρα μας μέσω των τελωνείων. Αντί όμως να ακολουθήσουν την κανονική εμπορική διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα εικονικών συναλλαγών, ώστε να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ ή ακόμη και να εισπράττουν επιστροφές φόρου που δεν δικαιούνταν.
Στο κόλπο συμμετείχαν, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ελληνικές και βουλγαρικές εταιρείες. Οι τελευταίες εμφανίζονταν ως ενδιάμεσοι αγοραστές των εμπορευμάτων, τα οποία στη συνέχεια υποτίθεται ότι μεταπωλούσαν σε επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε δύο διαφορετικές διαδικασίες εισαγωγής, γνωστές στα τελωνεία ως «καθεστώς 40» και «καθεστώς 42».
Στην πρώτη περίπτωση, οι επιχειρήσεις κατέβαλλαν τον ΦΠΑ όταν τα προϊόντα έφταναν στην Ελλάδα. Στη συνέχεια όμως, εμφανίζοντας εικονικές πωλήσεις προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρονται να ζητούσαν και να εισέπρατταν επιστροφές του φόρου.
Στη δεύτερη περίπτωση, τα εμπορεύματα εισάγονταν στην Ελλάδα χωρίς να καταβληθεί ΦΠΑ στο τελωνείο, καθώς δηλωνόταν ότι προορίζονταν για άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα φορολογούνταν.Στην πραγματικότητα, όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πολλές από αυτές τις συναλλαγές δεν πραγματοποιούνταν ποτέ όπως εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα.
Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά στοιχεία του βουλεύματος αφορά τις επιχειρήσεις που εμφανίζονταν ως τελικοί παραλήπτες των προϊόντων.
Πρόκειται για ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικαστικής έρευνας, φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 40,7 εκατομμυρίων ευρώ, εκμεταλλευόμενο τις εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα και το ευρωπαϊκό σύστημα διακίνησης προϊόντων.
Το υπ’ αριθμόν 4293/2026 βούλευμα, το οποίο διαβιβάστηκε προς άμεση εκτέλεση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου 2026, αποκαλύπτει νέες πτυχές της υπόθεσης και περιγράφει έναν μηχανισμό μέσα από τον οποίο εμπορεύματα που έφταναν στον Πειραιά εμφανίζονταν να ταξιδεύουν από την Ελλάδα στη Βουλγαρία και από εκεί σε επιχειρήσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Μόνο που, όπως προέκυψε από τη δικαστική έρευνα, αρκετές από τις επιχειρήσεις που εμφανίζονταν ως τελικοί αγοραστές δήλωσαν ότι δεν είχαν παραγγείλει ούτε παραλάβει ποτέ τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Πίσω από αυτή τη διαδρομή, που στα χαρτιά έμοιαζε με μια συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα, οι διωκτικές αρχές εντόπισαν ενδείξεις οργανωμένης απάτης, με εικονικές συναλλαγές, παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, υποτιμολογημένα εμπορεύματα και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές δεκάδων εταιρειών, παρά το γεγονός ότι δήλωναν ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά εισοδήματα.
Το κόλπο με τα εμπορεύματα από την ΚίναΓια να καταλάβει κανείς πώς λειτουργούσε το φερόμενο κύκλωμα, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδρομή ενός εμπορεύματος από την Κίνα μέχρι την Ευρώπη.
Σύμφωνα με το βούλευμα, ελληνικές επιχειρήσεις εισήγαν προϊόντα από την Κίνα, τα οποία έφταναν στη χώρα μας μέσω των τελωνείων. Αντί όμως να ακολουθήσουν την κανονική εμπορική διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα εικονικών συναλλαγών, ώστε να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ ή ακόμη και να εισπράττουν επιστροφές φόρου που δεν δικαιούνταν.
Στο κόλπο συμμετείχαν, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ελληνικές και βουλγαρικές εταιρείες. Οι τελευταίες εμφανίζονταν ως ενδιάμεσοι αγοραστές των εμπορευμάτων, τα οποία στη συνέχεια υποτίθεται ότι μεταπωλούσαν σε επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε δύο διαφορετικές διαδικασίες εισαγωγής, γνωστές στα τελωνεία ως «καθεστώς 40» και «καθεστώς 42».
Στην πρώτη περίπτωση, οι επιχειρήσεις κατέβαλλαν τον ΦΠΑ όταν τα προϊόντα έφταναν στην Ελλάδα. Στη συνέχεια όμως, εμφανίζοντας εικονικές πωλήσεις προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρονται να ζητούσαν και να εισέπρατταν επιστροφές του φόρου.
Στη δεύτερη περίπτωση, τα εμπορεύματα εισάγονταν στην Ελλάδα χωρίς να καταβληθεί ΦΠΑ στο τελωνείο, καθώς δηλωνόταν ότι προορίζονταν για άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα φορολογούνταν.Στην πραγματικότητα, όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πολλές από αυτές τις συναλλαγές δεν πραγματοποιούνταν ποτέ όπως εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα.
Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά στοιχεία του βουλεύματος αφορά τις επιχειρήσεις που εμφανίζονταν ως τελικοί παραλήπτες των προϊόντων.
Όταν οι ελληνικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή των αντίστοιχων υπηρεσιών στην Ιταλία και στην Ισπανία, προέκυψε ότι εταιρείες οι οποίες εμφανίζονταν στα παραστατικά ως αγοραστές δήλωσαν πλήρη άγνοια για τις συγκεκριμένες συναλλαγές.Με απλά λόγια, στα χαρτιά οι επιχειρήσεις αυτές είχαν αγοράσει εμπορεύματα από ελληνικές και βουλγαρικές εταιρείες. Όταν όμως ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι ούτε τα είχαν παραγγείλει ούτε τα είχαν παραλάβει.
Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε τις υποψίες των αρμόδιων αρχών ότι οι δηλωμένες αγοραπωλησίες ήταν εικονικές και ότι τα προϊόντα διοχετεύονταν τελικά στη μαύρη αγορά, χωρίς να αποδίδονται οι προβλεπόμενοι φόροι.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο, στην Ισπανία διεξάγεται παράλληλη έρευνα με την κωδική ονομασία «FETA», η οποία αφορά οργανωμένο δίκτυο απάτης με τον ΦΠΑ μέσω εμπορικών συναλλαγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις κατάφεραν να ζητήσουν και να εισπράξουν επιστροφές ΦΠΑ συνολικού ύψους 8.703.622 ευρώ, εμφανίζοντας εμπορεύματα που είχαν εισαχθεί από την Κίνα ως προϊόντα τα οποία στη συνέχεια πωλήθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Παράλληλα, μέσω του τελωνειακού καθεστώτος 42, φέρονται να απέφυγαν την απόδοση ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 40.006.214,04 ευρώ.Στο δικαστικό έγγραφο η συνολική απώλεια εσόδων ΦΠΑ από τη δράση του κυκλώματος προσδιορίζεται σε ποσό που υπερβαίνει τα 40.709.836 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η πραγματική ζημία ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Και αυτό γιατί, πέρα από την απάτη με τον ΦΠΑ, εντοπίστηκαν ενδείξεις ότι τα εμπορεύματα εισάγονταν στην Ελλάδα με δηλωμένη αξία πολύ χαμηλότερη από την πραγματική.
Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις φέρονται να κατέβαλλαν μικρότερους τελωνειακούς δασμούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα προϊόντα δηλώνονταν σε λανθασμένες κατηγορίες, ώστε να επιβαρύνονται με ακόμη χαμηλότερη φορολογία.
Στο βούλευμα περιγράφονται περιπτώσεις ανθρώπων που δήλωναν ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά εισοδήματα, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε δεκάδες εταιρείες, πολλές από τις οποίες δραστηριοποιούνταν σε εντελώς διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση προσώπου που διατηρούσε ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης ταξί, αλλά παράλληλα εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε πολυάριθμες επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και παροχής υπηρεσιών.
Στον κατάλογο των εταιρειών με τις οποίες συνδεόταν περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με το βούλευμα, έχουν αποσταλεί τουλάχιστον 15 αιτήματα διασυνοριακής έρευνας προς ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Γερμανία.Στις 25 Ιουνίου 2025, κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε 20 διαφορετικούς στόχους στην Αττική.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, σε εγκαταστάσεις εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση, αλλά και στο 3ο Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, στο Νέο Ικόνιο.
Στόχος ήταν να εντοπιστούν έγγραφα, παραστατικά, ηλεκτρονικά αρχεία και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την πραγματική διαδρομή των εμπορευμάτων, καθώς και τυχόν παράνομες συνεννοήσεις με τελωνειακούς υπαλλήλους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εξακολουθούν να εξετάζονται.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται, καθώς οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και να αποτυπώσουν το σύνολο των παράνομων συναλλαγών.
Έτσι, με το νέο βούλευμα 4293/2026, το οποίο διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου, διατάσσεται η διατήρηση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, κινητών αξιών, επενδυτικών προϊόντων και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ακόμη και σε τραπεζικές θυρίδες.
Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε τις υποψίες των αρμόδιων αρχών ότι οι δηλωμένες αγοραπωλησίες ήταν εικονικές και ότι τα προϊόντα διοχετεύονταν τελικά στη μαύρη αγορά, χωρίς να αποδίδονται οι προβλεπόμενοι φόροι.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο, στην Ισπανία διεξάγεται παράλληλη έρευνα με την κωδική ονομασία «FETA», η οποία αφορά οργανωμένο δίκτυο απάτης με τον ΦΠΑ μέσω εμπορικών συναλλαγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα 40,7 εκατομμύρια ευρώΤα ποσά που καταγράφονται στο βούλευμα αποτυπώνουν το μέγεθος της ερευνώμενης απάτης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις κατάφεραν να ζητήσουν και να εισπράξουν επιστροφές ΦΠΑ συνολικού ύψους 8.703.622 ευρώ, εμφανίζοντας εμπορεύματα που είχαν εισαχθεί από την Κίνα ως προϊόντα τα οποία στη συνέχεια πωλήθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Παράλληλα, μέσω του τελωνειακού καθεστώτος 42, φέρονται να απέφυγαν την απόδοση ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 40.006.214,04 ευρώ.Στο δικαστικό έγγραφο η συνολική απώλεια εσόδων ΦΠΑ από τη δράση του κυκλώματος προσδιορίζεται σε ποσό που υπερβαίνει τα 40.709.836 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η πραγματική ζημία ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Και αυτό γιατί, πέρα από την απάτη με τον ΦΠΑ, εντοπίστηκαν ενδείξεις ότι τα εμπορεύματα εισάγονταν στην Ελλάδα με δηλωμένη αξία πολύ χαμηλότερη από την πραγματική.
Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις φέρονται να κατέβαλλαν μικρότερους τελωνειακούς δασμούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα προϊόντα δηλώνονταν σε λανθασμένες κατηγορίες, ώστε να επιβαρύνονται με ακόμη χαμηλότερη φορολογία.
Ο «αχυράνθρωπος» ταξιτζήςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Στο βούλευμα περιγράφονται περιπτώσεις ανθρώπων που δήλωναν ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά εισοδήματα, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε δεκάδες εταιρείες, πολλές από τις οποίες δραστηριοποιούνταν σε εντελώς διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση προσώπου που διατηρούσε ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης ταξί, αλλά παράλληλα εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε πολυάριθμες επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και παροχής υπηρεσιών.
Στον κατάλογο των εταιρειών με τις οποίες συνδεόταν περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Οι έφοδοι σε 20 στόχους και η διεθνής έρευναΗ υπόθεση έχει αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις, καθώς η έρευνα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το βούλευμα, έχουν αποσταλεί τουλάχιστον 15 αιτήματα διασυνοριακής έρευνας προς ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Γερμανία.Στις 25 Ιουνίου 2025, κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε 20 διαφορετικούς στόχους στην Αττική.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, σε εγκαταστάσεις εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση, αλλά και στο 3ο Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, στο Νέο Ικόνιο.
Στόχος ήταν να εντοπιστούν έγγραφα, παραστατικά, ηλεκτρονικά αρχεία και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την πραγματική διαδρομή των εμπορευμάτων, καθώς και τυχόν παράνομες συνεννοήσεις με τελωνειακούς υπαλλήλους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εξακολουθούν να εξετάζονται.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται, καθώς οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και να αποτυπώσουν το σύνολο των παράνομων συναλλαγών.
Γιατί δεσμεύονται τώρα οι περιουσίεςΗ αρχική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων είχε διαταχθεί στις 8 Μαΐου 2025 από την Ευρωπαϊκή Εντεταλμένη Εισαγγελέα. Ωστόσο, επειδή η προκαταρκτική εξέταση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και η ισχύς των προηγούμενων μέτρων πλησίαζε στη λήξη της, κρίθηκε απαραίτητο να αποφασιστεί η συνέχισή τους.
Έτσι, με το νέο βούλευμα 4293/2026, το οποίο διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου, διατάσσεται η διατήρηση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, κινητών αξιών, επενδυτικών προϊόντων και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ακόμη και σε τραπεζικές θυρίδες.
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