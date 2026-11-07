Έγραψε ιστορία στην Κίνα η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο, δείτε βίντεο

Αλεξάνδρα Εφραίμογλου.



Η 21χρονη γυμνάστρια του Αστέρα Πεύκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ατομικού ακροβατικού διαδρόμου συγκεντρώνοντας 26.300 βαθμούς.



Το πρόγραμμα της είχε βαθμό δυσκολίας 81000 στις ασκήσεις και η Αλεξάνδρα ήταν άψογη και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.



Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κοϊμπρα το 2026 ενώ το 2024 στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Πορτογαλία.



Η νεαρή πρωταθλήτρια σπουδάζει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο ΕΜΠ!



Ο πατέρας της είναι πολιτικός μηχανικός ενώ η μητέρα της ήταν κολυμβήτρια και αυτή την έσπρωξε προς τον αθλητισμό.





Ναντζίνγκ της Κίνας και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο Η 21χρονη γυμνάστρια του Αστέρα Πεύκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ατομικού ακροβατικού διαδρόμου συγκεντρώνοντας 26.300 βαθμούς.Το πρόγραμμα της είχε βαθμό δυσκολίας 81000 στις ασκήσεις και η Αλεξάνδρα ήταν άψογη και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κοϊμπρα το 2026 ενώ το 2024 στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Πορτογαλία.Η νεαρή πρωταθλήτρια σπουδάζει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο ΕΜΠ!Ο πατέρας της είναι πολιτικός μηχανικός ενώ η μητέρα της ήταν κολυμβήτρια και αυτή την έσπρωξε προς τον αθλητισμό.

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Η Ρωσίδα Αρίνα Καλιάντρα με 25.900 πήρε το ασημένιο μετάλλιο και η Γαλλίδα Μαρίν Μαελέ με 24.700 το χάλκινο.



Η 18χρονη Μαρία Αριστείδου, κατακτώντας την 6η θέση με 24.400 (βαθμός δυσκολίας 6.500, εκτέλεση 17.900).









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