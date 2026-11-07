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Έγραψε ιστορία στην Κίνα η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο, δείτε βίντεο
Έγραψε ιστορία στην Κίνα η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο, δείτε βίντεο
Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου συγκέντρωσε 26.300 βαθμούς στον τελικό του ατομικού ακροβατικού διαδρόμου και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου
Ιστορία έγραψε στο Ναντζίνγκ της Κίνας και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου.
Η 21χρονη γυμνάστρια του Αστέρα Πεύκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ατομικού ακροβατικού διαδρόμου συγκεντρώνοντας 26.300 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της είχε βαθμό δυσκολίας 81000 στις ασκήσεις και η Αλεξάνδρα ήταν άψογη και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κοϊμπρα το 2026 ενώ το 2024 στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Πορτογαλία.
Η νεαρή πρωταθλήτρια σπουδάζει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο ΕΜΠ!
Ο πατέρας της είναι πολιτικός μηχανικός ενώ η μητέρα της ήταν κολυμβήτρια και αυτή την έσπρωξε προς τον αθλητισμό.
Η Ρωσίδα Αρίνα Καλιάντρα με 25.900 πήρε το ασημένιο μετάλλιο και η Γαλλίδα Μαρίν Μαελέ με 24.700 το χάλκινο.
Η 18χρονη Μαρία Αριστείδου, κατακτώντας την 6η θέση με 24.400 (βαθμός δυσκολίας 6.500, εκτέλεση 17.900).
Η 21χρονη γυμνάστρια του Αστέρα Πεύκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ατομικού ακροβατικού διαδρόμου συγκεντρώνοντας 26.300 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της είχε βαθμό δυσκολίας 81000 στις ασκήσεις και η Αλεξάνδρα ήταν άψογη και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κοϊμπρα το 2026 ενώ το 2024 στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Πορτογαλία.
Η νεαρή πρωταθλήτρια σπουδάζει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο ΕΜΠ!
Ο πατέρας της είναι πολιτικός μηχανικός ενώ η μητέρα της ήταν κολυμβήτρια και αυτή την έσπρωξε προς τον αθλητισμό.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ρωσίδα Αρίνα Καλιάντρα με 25.900 πήρε το ασημένιο μετάλλιο και η Γαλλίδα Μαρίν Μαελέ με 24.700 το χάλκινο.
Η 18χρονη Μαρία Αριστείδου, κατακτώντας την 6η θέση με 24.400 (βαθμός δυσκολίας 6.500, εκτέλεση 17.900).
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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