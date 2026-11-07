Έγραψε ιστορία στην Κίνα η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο, δείτε βίντεο
SPORTS
Γυμναστική Τραμπολίνο Αλεξάνδρα Εφραίμογλου

Έγραψε ιστορία στην Κίνα η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο, δείτε βίντεο

Η  Αλεξάνδρα Εφραίμογλου συγκέντρωσε 26.300 βαθμούς στον τελικό του ατομικού ακροβατικού διαδρόμου και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου 

Έγραψε ιστορία στην Κίνα η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο, δείτε βίντεο
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Ιστορία έγραψε στο Ναντζίνγκ της Κίνας και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο η  Αλεξάνδρα Εφραίμογλου. 

Η 21χρονη γυμνάστρια του  Αστέρα Πεύκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ατομικού ακροβατικού διαδρόμου συγκεντρώνοντας 26.300 βαθμούς. 

Το πρόγραμμα  της είχε βαθμό δυσκολίας 81000 στις ασκήσεις και η Αλεξάνδρα  ήταν άψογη και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. 

Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κοϊμπρα το 2026 ενώ το 2024 στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Πορτογαλία.

Η νεαρή πρωταθλήτρια σπουδάζει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο ΕΜΠ! 

Ο πατέρας της είναι πολιτικός μηχανικός ενώ η μητέρα της ήταν κολυμβήτρια και αυτή την έσπρωξε προς τον αθλητισμό.

Η Ρωσίδα Αρίνα Καλιάντρα με 25.900 πήρε το ασημένιο μετάλλιο και η Γαλλίδα Μαρίν Μαελέ με 24.700 το χάλκινο. 

Η 18χρονη Μαρία Αριστείδου, κατακτώντας την 6η θέση με 24.400 (βαθμός δυσκολίας 6.500, εκτέλεση 17.900).
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