Βίντεο: Η Έμα Μόντριτς στα χνάρια του πατέρα της Λούκα με τη φανέλα της Ρεάλ

Jesus Christ ? No, that’s Ema Modric with Luka and the youngest daugher Sofia already playing like a goddess. Ivano and Ema will carry on the Modric legacy 🤍 https://t.co/7YbeQRU7rS — 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐬🏖️ (@NikolasRMFC) October 24, 2025

Ema Modric, figlia di Luka nata nel 2013, ha vinto la Garino Cup femminile col Milan: battute Inter e Juve in semifinale e finale. Papà Luka ha visto un pezzo di finale da Napoli via FaceTime. E il sorriso con la coppa è lo stesso di papà… https://t.co/kAZ8boMgep — luca bianchin (@lucabianchin7) April 6, 2026

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A assistência de Ema Modric, filha de Luka Modric... o DNA não mentiu aqui! https://t.co/k2GwJEzKH8 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 7, 2026

Γεννήθηκε στο Ζάγκρεμπ, αλλά μεγάλωσε στη Μαδρίτη και με τον πατέρα της να είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, δεν προκάλεσε σε κανέναν έκπληξη το γεγονός ότι και αυτή αποφάσισε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.Η Έμα Μόντριτς βρέθηκε στη Madrid CFF, την κορυφαία ακαδημία για ποδόσφαιρο γυναικών στην ισπανική πρωτεύουσα, αλλά το καλοκαίρι του 2025 ακολούθησε τον πατέρα της Λούκα στο Μιλάνο όπου εντάχθηκε στις αναπτυξιακές ομάδες της Μίλαν.Ο Λούκα δεν πανηγύρισε κάποιον τίτλο, όμως η Έμα έφερε στο σπίτι ένα τρόπαιο καθώς βοήθησε την Κ13 της Μίλαν να κατακτήσει το περίφημο Κόπα Γκαρίνο επικρατώντας στον ημιτελικό της Ίντερ και στον τελικό της Γιουβέντους...Οι εντυπωσιακές της εμφανίσεις και το δέσιμο που έχει η ίδια και η οικογένεια της με τη Μαδρίτη, την οδήγησαν αυτό το καλοκαίρι στη Ρεάλ και δεν χρειάστηκε πολύ καιρός για να γίνει viral...Η Έμα είναι βασική στην Κ13 της Βασίλισσας και η πρώτη ασίστ που μοίρασε με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ έχει ήδη γίνει viral.