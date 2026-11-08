Βίντεο: Η Έμα Μόντριτς στα χνάρια του πατέρα της Λούκα με τη φανέλα της Ρεάλ
SPORTS
Λούκα Μόντριτς Ρεάλ Μαδρίτης ποδόσφαιρο γυναικών Μίλαν

Βίντεο: Η Έμα Μόντριτς στα χνάρια του πατέρα της Λούκα με τη φανέλα της Ρεάλ

Η 13χρονη κόρη του αρχηγού της Εθνικής Κροατίας μοίρασε την πρώτη της ασίστ με τη φανέλα των μερένγκες

Βίντεο: Η Έμα Μόντριτς στα χνάρια του πατέρα της Λούκα με τη φανέλα της Ρεάλ
Γεννήθηκε στο Ζάγκρεμπ, αλλά μεγάλωσε στη Μαδρίτη και με τον πατέρα της να είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, δεν προκάλεσε σε κανέναν έκπληξη το γεγονός ότι και αυτή αποφάσισε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.

Η Έμα Μόντριτς βρέθηκε στη Madrid CFF, την κορυφαία ακαδημία για ποδόσφαιρο γυναικών στην ισπανική πρωτεύουσα, αλλά το καλοκαίρι του 2025 ακολούθησε τον πατέρα της Λούκα στο Μιλάνο όπου εντάχθηκε στις αναπτυξιακές ομάδες της Μίλαν.



Ο Λούκα δεν πανηγύρισε κάποιον τίτλο, όμως η Έμα έφερε στο σπίτι ένα τρόπαιο καθώς βοήθησε την Κ13 της Μίλαν να κατακτήσει το περίφημο Κόπα Γκαρίνο επικρατώντας στον ημιτελικό της Ίντερ και στον τελικό της Γιουβέντους...



Οι εντυπωσιακές της εμφανίσεις και το δέσιμο που έχει η ίδια και η οικογένεια της με τη Μαδρίτη, την οδήγησαν αυτό το καλοκαίρι  στη Ρεάλ και δεν χρειάστηκε πολύ καιρός για να γίνει viral...

Κλείσιμο
Η Έμα είναι βασική στην Κ13 της Βασίλισσας και η πρώτη ασίστ που μοίρασε με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ έχει ήδη γίνει viral.

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης