Η μικρή αλλαγή στην ώρα που κοιμόμαστε μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, υποστηρίζει νέα μελέτη

Έρευνα σε 196 ενήλικες με προδιαβήτη συνέδεσε τον νωρίτερο ύπνο με μεγαλύτερη απώλεια κιλών - Τι διαπίστωσαν οι επιστήμονες και ποιος είναι ο ρόλος του βιολογικού ρολογιού





Ερευνητές του Κολεγίου Νοσηλευτικής Rory Meyers του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) διαπίστωσαν ότι κάθε ώρα νωρίτερης έλευσης του ύπνου συνδεόταν με περίπου 600 γραμμάρια μεγαλύτερη απώλεια βάρους σε διάστημα οκτώ εβδομάδων. Ωστόσο, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι πρόκειται για συσχέτιση και όχι για απόδειξη ότι η αλλαγή της ώρας του ύπνου προκαλεί από μόνη της αδυνάτισμα.







«Το πότε αποκοιμιόμαστε, και όχι μόνο το πόσο κοιμόμαστε, φαίνεται ότι αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την απώλεια βάρους και τη μεταβολική υγεία, ο οποίος συχνά παραβλέπεται», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, Σούζαν Κολ Μαλόουν, επίκουρη καθηγήτρια στο NYU.



Τι έδειξε η μελέτη σε 196 ενήλικες Στην έρευνα συμμετείχαν 196 ενήλικες με προδιαβήτη, οι οποίοι κοιμούνταν συστηματικά λιγότερο από 6,5 ώρες κάθε βράδυ.



Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες και παρακολουθήθηκαν για οκτώ εβδομάδες.







Η δεύτερη ομάδα ακολούθησε το ίδιο πρόγραμμα, αλλά έλαβε επιπλέον καθοδήγηση για τη σταδιακή μετατόπιση της ώρας του ύπνου νωρίτερα μέσα στο βράδυ.



Οι ερευνητές παρακολουθούσαν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τη σωματική δραστηριότητα και τις συνήθειες ύπνου των συμμετεχόντων, χρησιμοποιώντας αισθητήρες, ειδικά ημερολόγια και συσκευές καταγραφής που φοριούνται στον καρπό.



Κλείσιμο Γιατί η ώρα που κοιμόμαστε μπορεί να επηρεάζει το βάρος Τα αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν πλήρως τις αρχικές προσδοκίες των επιστημόνων. Καμία από τις δύο ομάδες δεν παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Παράλληλα, αν και οι συμμετέχοντες και των δύο ομάδων έχασαν βάρος, εκείνοι που έλαβαν επιπλέον καθοδήγηση για τον ύπνο δεν έχασαν σημαντικά περισσότερα κιλά από όσους ακολούθησαν μόνο το πρόγραμμα υγιεινού τρόπου ζωής.



«Περιμέναμε ότι η αύξηση της διάρκειας του ύπνου θα βελτίωνε τα επίπεδα γλυκόζης και την απώλεια βάρους σε ενήλικες με προδιαβήτη που κοιμούνται λίγες ώρες, αλλά αυτό δεν συνέβη στη μελέτη μας», εξήγησε η Μαλόουν.



Ωστόσο, οι συμμετέχοντες που έλαβαν καθοδήγηση ανέφεραν καλύτερη ποιότητα ύπνου και λιγότερη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ σταδιακά άρχισαν να πηγαίνουν νωρίτερα για ύπνο.



Το πιο ενδιαφέρον εύρημα προέκυψε όταν οι επιστήμονες εξέτασαν συνολικά τους συμμετέχοντες και των δύο ομάδων.



Όσοι είχαν μετατοπίσει την ώρα που αποκοιμιούνταν νωρίτερα παρουσίαζαν, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερη απώλεια βάρους, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα στο οποίο είχαν ενταχθεί.



Μια απλή αλλαγή στην καθημερινή ρουτίνα του ύπνου ενδέχεται να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, η οποία διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που αποκοιμούνταν νωρίτερα είχαν την τάση να χάνουν περισσότερα κιλά.Ερευνητές του Κολεγίου Νοσηλευτικής Rory Meyers του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) διαπίστωσαν ότι κάθε ώρα νωρίτερης έλευσης του ύπνου συνδεόταν με περίπου 600 γραμμάρια μεγαλύτερη απώλεια βάρους σε διάστημα οκτώ εβδομάδων. Ωστόσο, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι πρόκειται για συσχέτιση και όχι για απόδειξη ότι η αλλαγή της ώρας του ύπνου προκαλεί από μόνη της αδυνάτισμα.Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nursing Research, αναδεικνύει τη σημασία που μπορεί να έχει όχι μόνο η διάρκεια του ύπνου, αλλά και η ώρα κατά την οποία κάποιος αποκοιμιέται.«Το πότε αποκοιμιόμαστε, και όχι μόνο το πόσο κοιμόμαστε, φαίνεται ότι αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την απώλεια βάρους και τη μεταβολική υγεία, ο οποίος συχνά παραβλέπεται», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, Σούζαν Κολ Μαλόουν, επίκουρη καθηγήτρια στο NYU.Στην έρευνα συμμετείχαν 196 ενήλικες με προδιαβήτη, οι οποίοι κοιμούνταν συστηματικά λιγότερο από 6,5 ώρες κάθε βράδυ.Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες και παρακολουθήθηκαν για οκτώ εβδομάδες.Η πρώτη ομάδα συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, το οποίο περιλάμβανε οδηγίες για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και τη διαχείριση του στρες.Η δεύτερη ομάδα ακολούθησε το ίδιο πρόγραμμα, αλλά έλαβε επιπλέον καθοδήγηση για τη σταδιακή μετατόπιση της ώρας του ύπνου νωρίτερα μέσα στο βράδυ.Οι ερευνητές παρακολουθούσαν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τη σωματική δραστηριότητα και τις συνήθειες ύπνου των συμμετεχόντων, χρησιμοποιώντας αισθητήρες, ειδικά ημερολόγια και συσκευές καταγραφής που φοριούνται στον καρπό.Τα αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν πλήρως τις αρχικές προσδοκίες των επιστημόνων. Καμία από τις δύο ομάδες δεν παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Παράλληλα, αν και οι συμμετέχοντες και των δύο ομάδων έχασαν βάρος, εκείνοι που έλαβαν επιπλέον καθοδήγηση για τον ύπνο δεν έχασαν σημαντικά περισσότερα κιλά από όσους ακολούθησαν μόνο το πρόγραμμα υγιεινού τρόπου ζωής.«Περιμέναμε ότι η αύξηση της διάρκειας του ύπνου θα βελτίωνε τα επίπεδα γλυκόζης και την απώλεια βάρους σε ενήλικες με προδιαβήτη που κοιμούνται λίγες ώρες, αλλά αυτό δεν συνέβη στη μελέτη μας», εξήγησε η Μαλόουν.Ωστόσο, οι συμμετέχοντες που έλαβαν καθοδήγηση ανέφεραν καλύτερη ποιότητα ύπνου και λιγότερη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ σταδιακά άρχισαν να πηγαίνουν νωρίτερα για ύπνο.Το πιο ενδιαφέρον εύρημα προέκυψε όταν οι επιστήμονες εξέτασαν συνολικά τους συμμετέχοντες και των δύο ομάδων.Όσοι είχαν μετατοπίσει την ώρα που αποκοιμιούνταν νωρίτερα παρουσίαζαν, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερη απώλεια βάρους, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα στο οποίο είχαν ενταχθεί.

Ο ρόλος του βιολογικού ρολογιού και των ορμονών της πείνας Μια πιθανή εξήγηση, σύμφωνα με τους ερευνητές, βρίσκεται στον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης και επηρεάζει σημαντικές μεταβολικές λειτουργίες.



Η παραμονή σε εγρήγορση μέχρι αργά το βράδυ αυξάνει την έκθεση στον τεχνητό φωτισμό, γεγονός που ενδέχεται να ενεργοποιεί την αντίδραση του οργανισμού στο στρες και να επηρεάζει τις ορμόνες που ρυθμίζουν το αίσθημα της πείνας.



Παράλληλα, οι βραδινές ώρες συμπίπτουν με την περίοδο κατά την οποία η ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδά της.



Αυτό σημαίνει ότι το σώμα ενδέχεται να δυσκολεύεται περισσότερο να διαχειριστεί τη γλυκόζη όταν η κατανάλωση τροφής μετατίθεται πολύ αργά μέσα στη νύχτα.



«Αντίθετα, το να αποκοιμιόμαστε νωρίτερα μπορεί να περιορίζει τη νυχτερινή κατανάλωση τροφής και να βοηθά ώστε τα γεύματα να πραγματοποιούνται σε ώρες που ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τον μεταβολικό ρυθμό του οργανισμού», σημείωσε η Μαλόουν.



Με άλλα λόγια, οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νωρίτερος ύπνος να διευκολύνει τη διαχείριση του βάρους, περιορίζοντας τα βραδινά τσιμπολογήματα και βελτιώνοντας τον συγχρονισμό της διατροφής με το βιολογικό ρολόι.



Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν αλλάξουμε τις συνήθειές μας Παρά το ενδιαφέρον των ευρημάτων, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η μελέτη έχει σημαντικούς περιορισμούς.



Αρχικά, διήρκεσε μόλις οκτώ εβδομάδες, επομένως δεν είναι γνωστό αν οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να διατηρήσουν το νέο πρόγραμμα ύπνου ή την απώλεια βάρους σε βάθος χρόνου.



Επιπλέον, παρότι χρησιμοποιήθηκαν συσκευές παρακολούθησης, ορισμένες πληροφορίες, όπως η ποιότητα του ύπνου και η υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, βασίστηκαν κυρίως σε προσωπικές αναφορές των συμμετεχόντων.



Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα καθοδήγησης κατάφεραν να αποκοιμιούνται κατά μέσο όρο μόλις 12 λεπτά νωρίτερα από ό,τι πριν, μια αλλαγή που δεν συνοδεύτηκε από μετρήσιμη βελτίωση των επιπέδων σακχάρου.



Το γεγονός ότι τα άτομα που κοιμούνταν νωρίτερα έχασαν περισσότερο βάρος δεν αποδεικνύει ότι ο ύπνος ήταν η αιτία της απώλειας. Είναι πιθανό να συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες, όπως αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες ή στη φυσική δραστηριότητα.



Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Νοσηλευτικής Έρευνας των ΗΠΑ, το οποίο υπάγεται στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ.



Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ώρα που κοιμόμαστε αξίζει να εξεταστεί περισσότερο ως παράγοντας που επηρεάζει τη μεταβολική υγεία, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστά τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής, της άσκησης και της επαρκούς διάρκειας ύπνου.