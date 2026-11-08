Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέβασε κοινή φωτογραφία με το παιδί του: Χρόνια πολλά γιε μου, έγραψε
Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέβασε κοινή φωτογραφία με το παιδί του: Χρόνια πολλά γιε μου, έγραψε
Ο ηθοποιός ευχήθηκε στον 13χρονο γιο του, Μιχάλη για την ονομαστική του εορτή
Με μία κοινή φωτογραφία στα social media, o Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε στον γιο του για την ονομαστική του εορτή.
Ο ηθοποιός δημοσίευσε το πρωί της Κυριακής 8 Νοεμβρίου ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται αγκαλιά με το παιδί που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη. Στην εικόνα, ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο γιος του, Μιχάλης ποζάρουν με μαύρα πουκάμισα, με τον ηθοποιό να έχει κρύψει χαρακτηριστικά του προσώπου του 13χρονου.
Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνόδευσε το στιγμιότυπο που κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μια σύντομη ευχή, γράφοντας: «Χρόνια πολλά γιε μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο ηθοποιός είχε αναφερθεί σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στον γιο του, αναφέροντας πως προσέχει τον εαυτό του, ώστε να απολαμβάνει στιγμές με τα πρόσωπα που αγαπάει, όπως είναι το παιδί και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή.
Πιο αναλυτικά είχε πει στις 22 Σεπτεμβρίου: «Αυτό που μπορώ να πω τώρα σίγουρα, είναι ότι κάνω ένα καλό πνευματικό ταξίδι, προσέχω τον εαυτό μου πολύ, θέλω να ζήσω, αγαπάω τη ζωή πάρα πολύ. Νιώθω ότι δεν θα προλάβω κιόλας να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που θέλω και εννοείται ότι μέσα σε αυτό το κομμάτι της ζωής είναι η Δέσποινα, ο γιος μου, οι φίλοι μου και άνθρωποι που αγαπάω. Θέλω να ζήσω και να ζήσω και καλά».
Ο ηθοποιός δημοσίευσε το πρωί της Κυριακής 8 Νοεμβρίου ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται αγκαλιά με το παιδί που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη. Στην εικόνα, ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο γιος του, Μιχάλης ποζάρουν με μαύρα πουκάμισα, με τον ηθοποιό να έχει κρύψει χαρακτηριστικά του προσώπου του 13χρονου.
Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνόδευσε το στιγμιότυπο που κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μια σύντομη ευχή, γράφοντας: «Χρόνια πολλά γιε μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο ηθοποιός είχε αναφερθεί σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στον γιο του, αναφέροντας πως προσέχει τον εαυτό του, ώστε να απολαμβάνει στιγμές με τα πρόσωπα που αγαπάει, όπως είναι το παιδί και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή.
Πιο αναλυτικά είχε πει στις 22 Σεπτεμβρίου: «Αυτό που μπορώ να πω τώρα σίγουρα, είναι ότι κάνω ένα καλό πνευματικό ταξίδι, προσέχω τον εαυτό μου πολύ, θέλω να ζήσω, αγαπάω τη ζωή πάρα πολύ. Νιώθω ότι δεν θα προλάβω κιόλας να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που θέλω και εννοείται ότι μέσα σε αυτό το κομμάτι της ζωής είναι η Δέσποινα, ο γιος μου, οι φίλοι μου και άνθρωποι που αγαπάω. Θέλω να ζήσω και να ζήσω και καλά».
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