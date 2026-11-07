«Φύγε από εδώ, δεν ντρέπεσαι λιγάκι;»: Μεγάλη ένταση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ μετά τις καταγγελίες Δούκα για νοθεία, δείτε βίντεο



Το «117 ρε Μήτσο» και το τελικό αποτέλεσμα των 111 ψήφων

«Τι σπρώχνεις, παιδική χαρά το κάναμε»

Η κυβέρνηση θέλει την Αυτοδιοίκηση αδύναμη και χειραγωγημένη



Σε ανάρτησή του στο Χ νωρίς το απόγευμα ο Χάρης Δούκας σημείωσε πως «τα



Αναλυτικά η ανάρτησή του:



«Η εμφάνιση του



Τα περιθώρια ανοχής εξαντλήθηκαν. Δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες».







περιθώρια ανοχής εξαντλήθηκαν. Δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες», ενώ παρέθεσε το ψήφισμα που κατέθεσε.«Η εμφάνιση του πρωθυπουργού στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, επιβεβαίωσε τους φόβους μας: Η κυβέρνηση θέλει την Αυτοδιοίκηση αδύναμη και χειραγωγημένη, σε πλήρη απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.Τα περιθώρια ανοχής εξαντλήθηκαν. Δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες». Σε ανάρτησή του στο Χ νωρίς το απόγευμα ο Χάρης Δούκας σημείωσε πως «τα

Η εμφάνιση του πρωθυπουργού στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, επιβεβαίωσε τους φόβους μας: Η κυβέρνηση θέλει την Αυτοδιοίκηση αδύναμη και χειραγωγημένη, σε πλήρη απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τα περιθώρια ανοχής εξαντλήθηκαν. Δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες. Διαβάστε ολόκληρο το ψήφισμα που καταθέσαμε: https://t.co/uHoptODOv7 — Haris Doukas (@h_doukas) November 7, 2026

Και επιστολή διαμαρτυρίας από τη Ρωξάνη Μπέη

Η καταμέτρηση συνεχίζεται με ερωτήσεις για τις σειρές, τους όρθιους συνέδρους και τις διαφορετικές πλευρές της αίθουσας, ενώ σε άλλο σημείο ο κ. Καφαντάρης ακούγεται να αναφωνεί:- «Το έχουμε ξεφτιλίσει!»Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί και η στιγμή κατά την οποία ακούγεται από την αίθουσα η φράση:- «117 ρε Μήτσο!»Ωστόσο, ο αριθμός που τελικά ανακοινώθηκε για την πρόταση της παράταξης του Χάρη Δούκα ήταν 111 ψήφοι.Η απόκλιση ανάμεσα στον αριθμό που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και στο τελικό αποτέλεσμα αποτελεί ένα ακόμη σημείο για το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις από την πλευρά του δημάρχου Αθηναίων.Κύκλοι της παράταξης Δούκα υποστηρίζουν ότι η διαδικασία θα έπρεπε να είχε διασφαλίσει πλήρη δυνατότητα ελέγχου και αδιαμφισβήτητη καταγραφή της ψήφου κάθε συνέδρου, επιμένοντας ότι η επιλογή της ονομαστικής ψηφοφορίας θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τις αμφισβητήσεις.​‌‍Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου σημειώθηκε ακόμη ένα επεισόδιο, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ,Ο κ. Γιαλιτάκης παρενέβη ζητώντας επίσης να πραγματοποιηθεί ονομαστική ψηφοφορία, λέγοντας: «Προτείνω ονομαστική ψηφοφορία, αυτό που συμβαίνει δεν γίνεται».Η παρέμβασή του προκάλεσε και πάλι την αντίδραση του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη, ο οποίος του είπε σε έντονο ύφος: «Άσε το μικρόφωνο, ρε Νίκο, τι κάνεις τώρα;». «Τι σπρώχνεις; Κάνω αυτό που αισθάνομαι», απάντησε ο Νίκος Γιαλιτάκης.Μάλιστα, προς το τέλος του βίντεο ακούγεται να λέγεται σε έντονο ύφος: «Τι πράγμα είναι αυτό ρε π…, δεν μπορούμε να μετρηθούμε 150 άτομα; Παιδική χαρά το κάναμε».Σε μια παράλληλη εξέλιξη, δε, επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) απέστειλε η δημοτική σύμβουλος Αθηναίων, Ρωξάνη Μπέη, καταγγέλλοντας περιστατικό έντονης αντιπαράθεσης και απρεπούς συμπεριφοράς από αιρετό, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου της Ένωσης στην Καλαμάτα.Με επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, η κυρία Μπέη περιγράφει μια σειρά από επεισόδια που εκτυλίχθηκαν κατά τη συζήτηση των ψηφισμάτων και κλιμακώθηκαν κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας.Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο εν λόγω αιρετός, ο οποίος ανήκει στην παράταξη του προέδρου της ΚΕΔΕ, εκδήλωσε από την αρχή έντονη ενόχληση για την παρουσία της στη διπλανή θέση, στην πρώτη σειρά της αίθουσας.Η δημοτική σύμβουλος σημειώνει ότι αρχικά επέλεξε να μην δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, καθώς εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη μια σημαντική διαδικασία του συνεδρίου.«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ,Θα ήθελα να καταγγείλω την αδιανόητη και απρεπή συμπεριφορά μέλους της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συζήτησης των ψηφισμάτων και συνεχίστηκε κατά την ψηφοφορία. Ο συγκεκριμένος αιρετός, ο οποίος είναι μέλος της παράταξής σας, από την πρώτη στιγμή που έκατσα σε διπλανή του θέση στην αίθουσα στην πρώτη σειρά, ξεκίνησε να ενοχλείται εμφανώς και να το κάνει αισθητό όσο πιο έντονα μπορούσε. Ακολούθησε μια συνομιλία μας, αφού με ιδιαίτερα υποτιμητικό τρόπο, μου απευθύνθηκε γιατί τον ενοχλούσε η παρουσία μου, ο τρόπος που καθόμουν και το γεγονός ότι μίλησα στο τηλέφωνο, πράγμα που φυσικά έκανε και ο ίδιος. Να σημειώσω εδώ ότι ο τρόπος του να μου απευθυνθεί ήταν να με σκουντήξει με τον αγκώνα του σπρώχνοντάς με πάνω στην καρέκλα μου, ενώ με το χέρι του καταλάμβανε όλο το χώρο της δικής μου καρέκλας, για να καταδείξει την ενόχλησή του από την παρουσία μου.Εγώ επέλεξα να μην δώσω συνέχεια, καθώς βρισκόμασταν σε ένα κρίσιμο σημείο της διαδικασίας του Συνεδρίου μας. Στη συνομιλία μας, μάλιστα, ακατανόητα μου είπε ότι «προδόθηκα», πάντα απευθυνόμενος στον ενικό, όταν του είπα ότι το ψήφισμα της παράταξής μας δεν είναι πολύ μεγάλο, καθώς μου είχε αναφέρει ότι «εμείς φταίμε» που θα αργήσει η διαδικασία γιατί φέρνουμε και άλλα ψηφίσματα. Όταν τον ρώτησα τί εννοεί ότι «προδόθηκα», μου είπε ότι παραδέχθηκα πως έχω δει το ψήφισμα. Του εξήγησα πολύ ήρεμα και πολιτισμένα ότι οι παρατάξεις συνεδριάζουν και διαμορφώνουν ψηφίσματα, άρα είναι λογικό να γνωρίζω το ψήφισμα της παράταξης της οποίας είμαι μέλος. Άλλωστε, το σύνολο των ψηφισμάτων δεν αποτελεί κάποια πληροφορία κρυφή από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, το αντίθετο μάλιστα. Θεώρησα το περιστατικό λήξαν σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Δυστυχώς, όμως, από εκείνη το σημείο και έπειτα ο συγκεκριμένος αιρετός έχασε κάθε ψυχραιμία, περνώντας πια σε οπαδικές και απρεπέστατες συμπεριφορές, που φυσικά δεν αρμόζουν μεταξύ συναδέλφων, ούτε και οπουδήποτε αλλού. Ξεκίνησε μια αδιανόητη σειρά τραμπουκίστικων επιφωνημάτων, κινήσεων και εκφράσεων όποτε υπήρχε χειροκρότημα, συνομιλία με κάποιον άλλο σύνεδρο ή ακόμα και απλή κίνησή μου.Πάντα σε έναν τόνο προστακτικής, όπως «κάνε πίσω», «κάνε αυτό», «δεν βλέπω» και λοιδωριών γηπεδικού χαρακτήρα για τα τεκταινόμενα, λες και βρισκόμασταν και εγώ δεν ξέρω πού. Να σημειώσω ότι εγώ απευθυνόμουν αμιγώς στον πληθυντικό και έκανα εμφανές ότι δεν επιθυμώ τέτοιου είδους επικοινωνία, ούτε υπήρχε η οποιαδήποτε οικειότητα που να δικαιολογεί τέτοιο τόνο. Το αποκορύφωμα, όμως, συνέβη κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των χεριών στην ψηφοφορία του ψηφίσματος της πλειοψηφίας. Εγώ, προσπαθώντας να σεβαστώ τη διαδικασία, που υπαγόρευε να μην κινηθούμε μέσα στην αίθουσα, δεν άλλαξα θέση, παρά την εμφανή μου δυσκολία κίνησης και διαχείρισης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Στην ανάταση, λοιπόν, των χεριών, και ενώ είχα παρακαλέσει να μην προβεί ξανά σε χειρονομία απέναντί μου, καθώς αυτό ξεπερνά κάθε όριο καλόπιστης συνύπαρξης, και είχε καταστεί αυτό παραπάνω από εμφανές, με τράβηξε από το μπράτσο και με έσπρωξε πίσω, με την αιτιολογία ότι δεν θα φαινόταν η ψήφος του γιατί καθόμουν μπροστά στην καρέκλα.Μετά από αυτό γύρισα, εμφανώς θυμωμένη, αφού περίμενα να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, ζητώντας του το λόγο για την ακραία αγένεια και προσβολή του και, αναγκαζόμενη να του επισημάνω ότι, αν με ξανααγγίξει χωρίς τη συναίνεσή μου, με πρόθεση να με προσβάλει και επί της ουσίας να με εκφοβίσει, θα έχουμε άλλου είδους εξέλιξη. Αυτό, αντί να οδηγήσει σε ένα, έστω τυπικό, συγγνώμη και διακοπή αυτής της αχαρακτήριστης παρουσίας, που δεν ανήκει σε έναν χώρο εκπροσώπησης των αυτοδιοικητικών της χώρας, κατέληξε σε ένα ξέσπασμα απέναντί μου για το πόσο ενοχλείται από την παρουσία μου, από τις κινήσεις μου στην καρέκλα δίπλα του και ζητώντας μου το λόγο γιατί ήρθα εκεί, πάντα με ακραία υποτίμηση και προσβολή. Φυσικά συνεχίστηκε η λοιδορία και ο τραμπουκισμός όσο διενεργείτο η καταμέτρηση του επόμενου ψηφίσματος, της δικής μας παράταξης, φωνάζοντας τα νούμερα και εκστομώντας ακρότητες.Θέλω να καταδικάσω απερίφραστα αυτή τη χυδαία, απρόκλητη και απρεπή συμπεριφορά, όπως έκανα και στον ίδιο, απαντώντας του ότι τέτοια αγένεια και ασέβεια, όπως και τέτοιος επιδεικνυόμενος σεξισμός, απέναντι σε συναδέλφους αιρετούς, αλλά και σε οποιονδήποτε άνθρωπο, δεν νοείται εν έτει 2026, ως αποδεκτή «οπαδική» παραταξιακή λογική. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά στοχοποίησε με τέτοια ευκολία μια νεότερη γυναίκα συνάδελφο καταδεικνύει πολλά για την λογική του και το «ματσό» τραμπούκικο ύφος, τόνο και λόγο του. Υπήρχε γυναίκα συνάδελφος δίπλα μου κατά τη διάρκεια όλων αυτών που ήταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας των περιστατικών.Σας απευθύνω αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας, γνωρίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές και λογικές, δεν εκπροσωπούν το προσωπικό σας ήθος, ούτε την προσωπική σας δημοκρατική συνείδηση, καθώς ούτε και της παράταξής σας. Οφείλετε, όμως, να αντιμετωπίσετε τέτοια φαινόμενα με τη δέουσα σοβαρότητα και να καταστείλετε αυτό το κλίμα ακραίων κινήσεων και συμπεριφορών, στο όνομά σας και στο όνομα της παράταξής σας. Ευελπιστώ να καταδικάσετε αυτή τη συμπεριφορά και να προβείτε σε κινήσεις που κρίνετε ότι θα περιορίσουν εν τη γενέσει τους τέτοια φαινόμενα, με διαδικασίες πιο δομημένες, και επιβολή ενός κώδικα αξιοπρεπούς και δεοντολογικής συμπεριφοράς.Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση, όπως και για το όνομα του συγκεκριμένου αιρετού.Με εκτίμηση,Ρωξάνη ΜπέηΔημοτική Σύμβουλος Δήμου ΑθηναίωνΜέλος Γενικής Συνέλευσης ΚΕΔΕΜέλος Δ.Σ. ΠΕΔΑΠρόεδρος ΟΠΑΝΔΑ».