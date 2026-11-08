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Oι οπαδοί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας τίμησαν τον Ρονάλντο με ένα ξεχωριστό πανό, δείτε βίντεο
Oι οπαδοί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας τίμησαν τον Ρονάλντο με ένα ξεχωριστό πανό, δείτε βίντεο
Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης με αντίπαλο τη Μορεϊρένσε οι οπαδοί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας σήκωσαν πανό προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο
Μία ξεχωριστή στιγμή με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Μορεϊρένσε, καθώς οι φίλοι των «λιονταριών» φρόντισαν να τιμήσουν τον σπουδαίο Πορτογάλο σταρ.
Συγκεκριμένα, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, οι εξέδρες γέμισαν με ένα εντυπωσιακό πανό αφιερωμένο στον CR7, το οποίο έγραφε «Ευχαριστούμε Ρονάλντο». Με αυτή την κίνηση, οι φίλοι της ομάδας θέλησαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και την αγάπη τους προς έναν ποδοσφαιριστή που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της ποδοσφαιρικής τους ακαδημίας.
Άλλωστε, η σχέση του Ρονάλντο με τη Σπόρτινγκ έχει ξεχωριστή σημασία. Εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του και κέρδισε την ευκαιρία να ανοίξει τα φτερά του για το κορυφαίο επίπεδο.
Το 2003, οι εμφανίσεις του με την πρώτη ομάδα των Πορτογάλων ήταν αρκετές για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να τον φέρνει στο «Ολντ Τράφορντ». Από εκεί ξεκίνησε μία μυθική διαδρομή, που τον οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Συγκεκριμένα, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, οι εξέδρες γέμισαν με ένα εντυπωσιακό πανό αφιερωμένο στον CR7, το οποίο έγραφε «Ευχαριστούμε Ρονάλντο». Με αυτή την κίνηση, οι φίλοι της ομάδας θέλησαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και την αγάπη τους προς έναν ποδοσφαιριστή που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της ποδοσφαιρικής τους ακαδημίας.
🚨 BREAKING: Sporting CP’s game against Moreirense was paused in the 7th minute to honour Cristiano Ronaldo for his incredible career with Portugal. The GOAT receiving a well-deserved tribute. 🐐❤️ https://t.co/CBMd9CnuI9— Kalshi EPL (@KalshiEPL) November 7, 2026
Άλλωστε, η σχέση του Ρονάλντο με τη Σπόρτινγκ έχει ξεχωριστή σημασία. Εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του και κέρδισε την ευκαιρία να ανοίξει τα φτερά του για το κορυφαίο επίπεδο.
Το 2003, οι εμφανίσεις του με την πρώτη ομάδα των Πορτογάλων ήταν αρκετές για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να τον φέρνει στο «Ολντ Τράφορντ». Από εκεί ξεκίνησε μία μυθική διαδρομή, που τον οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
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