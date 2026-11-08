Oι οπαδοί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας τίμησαν τον Ρονάλντο με ένα ξεχωριστό πανό, δείτε βίντεο
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Σπόρτινγκ Λισαβόνας πανό

Oι οπαδοί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας τίμησαν τον Ρονάλντο με ένα ξεχωριστό πανό, δείτε βίντεο

Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης με αντίπαλο τη Μορεϊρένσε οι οπαδοί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας σήκωσαν πανό προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο

Oι οπαδοί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας τίμησαν τον Ρονάλντο με ένα ξεχωριστό πανό, δείτε βίντεο
Μία ξεχωριστή στιγμή με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Μορεϊρένσε, καθώς οι φίλοι των «λιονταριών» φρόντισαν να τιμήσουν τον σπουδαίο Πορτογάλο σταρ.

Συγκεκριμένα, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, οι εξέδρες γέμισαν με ένα εντυπωσιακό πανό αφιερωμένο στον CR7, το οποίο έγραφε «Ευχαριστούμε Ρονάλντο». Με αυτή την κίνηση, οι φίλοι της ομάδας θέλησαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και την αγάπη τους προς έναν ποδοσφαιριστή που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της ποδοσφαιρικής τους ακαδημίας.



Άλλωστε, η σχέση του Ρονάλντο με τη Σπόρτινγκ έχει ξεχωριστή σημασία. Εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του και κέρδισε την ευκαιρία να ανοίξει τα φτερά του για το κορυφαίο επίπεδο.

Το 2003, οι εμφανίσεις του με την πρώτη ομάδα των Πορτογάλων ήταν αρκετές για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να τον φέρνει στο «Ολντ Τράφορντ». Από εκεί ξεκίνησε μία μυθική διαδρομή, που τον οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης